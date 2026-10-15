SON DAKİKA: KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kocaeli Valiliği kararını açıkladı! 16 Ekim Cuma günü okullar tatil mi?
Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Kocaeli'de okulların tatil süresi uzatıldı. Kocaeli Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü eğitime verilen aranın 16 Ekim Cuma günü de devam edeceğini duyurdu. Peki, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi, hangi ilçelerde okullar tatil edildi? İşte Kocaeli Valiliğinin son dakika açıklaması ve 16 Ekim Cuma okul tatili kararının ayrıntıları...
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Kocaeli'de etkisini sürdüren sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime verilen ara uzatıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarılarının ardından 15 Ekim Perşembe günü okulların tatil edildiği kentte, 16 Ekim Cuma günü için de yeni karar alındı. Kocaeli Valiliği, yağışların etkisini azalarak da olsa sürdüreceğini belirterek il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.
KOCAELİ'DE BUGÜN (15 EKİM) OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de 15 Ekim 2026 Perşembe günü okullar tatil edildi. Kocaeli Valiliği, sağanak yağışın şiddetini artıracağı yönündeki meteorolojik değerlendirmelerin ardından kent genelindeki eğitim kurumlarında bir gün süreyle eğitime ara verilmesini kararlaştırdı.
Karar doğrultusunda Kocaeli'nin 12 ilçesinde öğrenciler 15 Ekim Perşembe günü ders başı yapmadı.
KOCAELİ'DE YARIN (16 EKİM CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de 16 Ekim Cuma günü de okullar tatil edildi. Kocaeli Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü yaptığı yeni açıklamayla tatil kararının bir gün daha uzatıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte sağanak yağışın etkisini azalarak da olsa sürdürmesinin beklendiği belirtildi.
Bu doğrultuda 16 Ekim 2026 Cuma günü Kocaeli genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Böylece Kocaeli'de okullar 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma olmak üzere iki gün üst üste tatil edilmiş oldu.
KOCAELİ VALİLİĞİNDEN SON DAKİKA TATİL AÇIKLAMASI
Kocaeli Valiliği, kentte devam eden yağışların oluşturabileceği olumsuzluklar nedeniyle eğitim öğretime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.
16 Ekim Cuma gününü kapsayan kararın ardından bazı kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı açıklandı.
Valilik, öğrencilerin yanı sıra belirlenen şartları taşıyan kamu çalışanlarını da ilgilendiren yeni tedbirlerin uygulanacağını duyurdu.
KOCAELİ'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?
Kocaeli Valiliğinin 16 Ekim Cuma günü için aldığı tatil kararı il genelini kapsıyor. Buna göre aşağıdaki 12 ilçede okullarda eğitim öğretime ara verilecek:
İzmit: Okullar tatil
Gebze: Okullar tatil
Darıca: Okullar tatil
Çayırova: Okullar tatil
Dilovası: Okullar tatil
Körfez: Okullar tatil
Derince: Okullar tatil
Başiskele: Okullar tatil
Kartepe: Okullar tatil
Gölcük: Okullar tatil
Karamürsel: Okullar tatil
Kandıra: Okullar tatil
KOCAELİ'DE KAMU ÇALIŞANLARI DA İDARİ İZİNLİ SAYILACAK
Kocaeli Valiliği, 16 Ekim Cuma günü için alınan tatil kararı kapsamında bazı kamu personelinin de idari izinli sayılacağını açıkladı.
Buna göre kamu kurumlarında görev yapan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personel bir gün idari izinli olacak.
Ayrıca rehabilitasyon merkezlerine, anaokullarına ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları da idari izin kapsamında değerlendirilecek.
Kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu olan personel ise idari izin uygulamasının dışında tutulacak.
METEOROLOJİDEN KOCAELİ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Ekim tarihli değerlendirmelerine göre Kocaeli ve çevresinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış bekleniyor.
Marmara Bölgesi'nin doğusunda etkili olan yağışların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtiliyor.
16 Ekim Cuma günü için de sağanak yağış beklentisi devam ederken vatandaşların olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olması gerekiyor.
KOCAELİ'DE OKULLAR KAÇ GÜN TATİL?
Kocaeli Valiliğinin açıklamaları doğrultusunda kent genelindeki eğitim kurumlarında 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günlerinde eğitime ara verildi.
Böylece Kocaeli'de öğrenciler iki gün üst üste okula gitmeyecek. Mevcut tatil kararları yalnızca 15 ve 16 Ekim tarihlerindeki eğitim öğretim faaliyetlerini kapsıyor.