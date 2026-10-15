SON DAKİKA: KOCAELİ'DE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Kocaeli Valiliği kararını açıkladı! 16 Ekim Cuma günü okullar tatil mi?

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Kocaeli'de 16 Ekim Cuma günü de okullar tatil edildi. Kocaeli Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü yaptığı yeni açıklamayla tatil kararının bir gün daha uzatıldığını duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, son meteorolojik verilere göre kentte sağanak yağışın etkisini azalarak da olsa sürdürmesinin beklendiği belirtildi.



Bu doğrultuda 16 Ekim 2026 Cuma günü Kocaeli genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.



Böylece Kocaeli'de okullar 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma olmak üzere iki gün üst üste tatil edilmiş oldu.