16 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? TAM LİSTE: Hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Sakarya'da okullar tatil mi?

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Marmamara Bölgesi'nde etkisini gösteren kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Meteorolojik uyarıların ardından valilikler tarafından peş peşe yapılan açıklamalarla 15 Ekim Perşembe günü bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. Alınan kararların ardından milyonlarca öğrenci ve veli, tatilin 16 Ekim Cuma günü de devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki valiliklerden son dakika açıklamalar geldi mi? 16 Ekim Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar yarın tatil? İşte İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Sakarya'da okulların 16 Ekim Cuma günü tatil durumu ve son gelişmeler...