16 EKİM OKULLAR TATİL Mİ? TAM LİSTE: Hangi illerde okullar tatil edildi? İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Sakarya'da okullar tatil mi?
Şiddetli sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmesinin ardından gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi. İstanbul ve Kocaeli'de okulların yarın da tatil edilmesine karar verilirken Bursa, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta valiliklerden gelecek açıklamalar bekleniyor. Peki, yarın hangi illerde okullar tatil? İşte 16 Ekim 2026 Cuma günü için il il okul tatili kararları...Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olan kuvvetli yağış ve fırtına, eğitim öğretim faaliyetlerini olumsuz etkiledi. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Düzce ve Zonguldak'ta 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler ve veliler, 16 Ekim Cuma günü okulların tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. İşte il il tatil durumları...
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Marmamara Bölgesi'nde etkisini gösteren kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok ilde okullar tatil edildi. Meteorolojik uyarıların ardından valilikler tarafından peş peşe yapılan açıklamalarla 15 Ekim Perşembe günü bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. Alınan kararların ardından milyonlarca öğrenci ve veli, tatilin 16 Ekim Cuma günü de devam edip etmeyeceğini araştırmaya başladı. Peki valiliklerden son dakika açıklamalar geldi mi? 16 Ekim Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar yarın tatil? İşte İstanbul, Bursa, Kocaeli, Yalova, Düzce, Zonguldak ve Sakarya'da okulların 16 Ekim Cuma günü tatil durumu ve son gelişmeler...
16 EKİM CUMA GÜNÜ HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuvvetli yağış uyarılarının ardından valilikler yeni tedbirler almaya devam ediyor. İstanbul ve Kocaeli'de 16 Ekim Cuma günü için tatil kararı açıklanırken diğer illerdeki gelişmeler yakından takip ediliyor.
İSTANBUL'DA YARIN (16 EKİM) OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul'da 16 Ekim Cuma günü okullar tatil edildi. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan şiddetli yağışların ardından eğitime verilen aranın bir gün daha uzatıldığını açıkladı.
Vali Gül, okullarda gerekli güvenlik kontrollerinin gerçekleştirildiğini belirterek öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin güvenliği için cuma günü de eğitime ara verildiğini duyurdu. Karar İstanbul'un 39 ilçesindeki okulları kapsıyor.
KOCAELİ'DE 16 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Kocaeli'de şiddetli sağanak yağış ve sel baskınları nedeniyle okulların tatil süresi uzatıldı. Kocaeli Valiliği, 16 Ekim Cuma günü il genelindeki eğitim kurumlarında eğitime bir gün daha ara verildiğini açıkladı.
Tatil kararı İzmit, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra ilçelerini kapsıyor.
BURSA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Bursa'da 16 Ekim Cuma günü okulların tatil edilmesine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kentte beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle öğrenciler ve veliler Bursa Valiliğinden gelecek duyuruları takip ediyor.
Yeni bir karar alınmaması halinde Bursa genelindeki okullarda eğitim öğretimin normal programında devam etmesi bekleniyor.
SAKARYA'DA 16 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Sakarya Valiliği, kuvvetli yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelinde eğitime bir gün ara vermişti.
Ancak 16 Ekim Cuma günü için Sakarya'da tatil kararının uzatıldığına ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor. Valilikten yeni bir duyuru yapılmaması halinde cuma günü okullarda derslerin devam etmesi bekleniyor.
YALOVA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Yalova'da aşırı yağış ve kuvvetli rüzgâr nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmişti. Öğrenciler ve veliler, 16 Ekim Cuma günü için de benzer bir karar alınıp alınmayacağını araştırıyor.
Yalova Valiliğinden cuma gününe ilişkin yeni bir tatil açıklaması gelmedi. Tatil kararının uzatılması halinde Valilik tarafından ayrıca duyuru yapılması bekleniyor.
DÜZCE'DE YARIN (16 EKİM CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?
Düzce'de etkili olan sağanak yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitim öğretime ara verilmişti. Yağışların etkisini sürdürmesi üzerine gözler 16 Ekim Cuma günü için alınabilecek yeni kararlara çevrildi.
Düzce Valiliği tarafından 16 Ekim Cuma günü için henüz yeni bir tatil kararı açıklanmadı. Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı, Yığılca ve merkez ilçede öğrenciler ile veliler resmi duyuruları takip ediyor.
ZONGULDAK'TA 16 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Zonguldak Valiliği, beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği riskler nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki resmi ve özel eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bir gün ara verildiğini duyurmuştu.
Zonguldak'ta 16 Ekim Cuma günü için ise henüz yeni bir tatil kararı açıklanmadı. Valiliğin mevcut kararı yalnızca 15 Ekim Perşembe gününü kapsıyor. Cuma günü için yeni bir karar alınmaması halinde eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.
16 EKİM CUMA OKULLARIN TATİL OLDUĞU İLLER LİSTESİ
15 Ekim Perşembe günü öğle saatleri itibarıyla açıklanan 16 Ekim Cuma günü okul tatili kararlarında son durum şöyle:
İstanbul: Tatil
Kocaeli: Tatil
Bursa: Tatil açıklaması gelmedi
Sakarya: Tatil açıklaması gelmedi
Yalova: Tatil açıklaması gelmedi
Düzce: Tatil açıklaması gelmedi
Zonguldak: Tatil açıklaması gelmedi
Not: Tatil açıklaması gelmeyen illerde 16 Ekim Cuma günü için doğrulanmış yeni bir tatil kararı bulunmuyor. Valiliklerin yapacağı yeni duyurulara göre listedeki durum değişebilir.