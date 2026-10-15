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GündemİSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM | İSKİ açıkladı: 1 günde 7 puan yükseldi! İşte son verilerle baraj doluluk oranları
HaberlerGündem Haberleri İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM | İSKİ açıkladı: 1 günde 7 puan yükseldi! İşte son verilerle baraj doluluk oranları

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM | İSKİ açıkladı: 1 günde 7 puan yükseldi! İşte son verilerle baraj doluluk oranları

15.10.2026 - 10:08Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Spot: İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağışların ardından baraj doluluk oranları hızla yükseldi. İSKİ verilerine göre kent genelindeki doluluk oranı bir günde yüzde 38,06'dan yüzde 45,22'ye çıktı. Peki, 15 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranları ne kadar oldu? Ömerli, Terkos, Elmalı, Darlık ve Büyükçekmece barajları yüzde kaç dolu?

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1İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM | İSKİ açıkladı: 1 günde 7 puan yükseldi! İşte son verilerle baraj doluluk oranları

İstanbul'da etkili olan kuvvetli sağanak yağış, barajlardaki su seviyelerine olumlu yansıdı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından açıklanan verilere göre 15 Ekim 2026 Perşembe günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 45,22'ye yükseldi. Bir önceki gün yüzde 38,06 olarak ölçülen doluluk oranı, yalnızca 24 saatte 7,16 puan arttı. Kentte son yılların en yüksek yağış miktarlarından biri kaydedilirken gözler İstanbul'a su sağlayan 10 barajın doluluk seviyelerine çevrildi.

2İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM | İSKİ açıkladı: 1 günde 7 puan yükseldi! İşte son verilerle baraj doluluk oranları

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI BUGÜN YÜZDE KAÇ?


15 Ekim 2026 tarihli verilere göre İstanbul'daki barajların genel doluluk oranı yüzde 45,22 oldu.

14 Ekim 2026: Yüzde 38,06
15 Ekim 2026: Yüzde 45,22
Bir günlük artış: 7,16 puan

Sağanak yağışların ardından baraj doluluk oranında dikkat çekici bir artış yaşanmasına rağmen İstanbul'un toplam su rezervlerindeki doluluk yüzde 50'nin altında bulunuyor.

3İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM | İSKİ açıkladı: 1 günde 7 puan yükseldi! İşte son verilerle baraj doluluk oranları

15 EKİM 2026 İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI


İstanbul'daki barajların güncel doluluk oranları (%):

Ömerli Barajı: 62,17
Darlık Barajı: 67,74
Elmalı Barajı: 100
Terkos Barajı: 34,64
Alibey Barajı: 68,13
Büyükçekmece Barajı: 29,02
Sazlıdere Barajı: 27,47
Istrancalar: 84,2
Kazandere Barajı: 8,28
Pabuçdere Barajı:3,41

Veriler İSKİ'nin resmi sayfasından alınmıştır.

4İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM | İSKİ açıkladı: 1 günde 7 puan yükseldi! İşte son verilerle baraj doluluk oranları

BEYKOZ'DA METREKAREYE 242 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre kentte son yılların en yüksek yağış değerlerinden biri kaydedildi.

İlçelere göre açıklanan yağış miktarları şöyle:

Beykoz: 242 kilogram
Eyüpsultan: 190,5 kilogram
Sarıyer: 187,9 kilogram

Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaşan yağışların, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden biri olduğu belirtildi.

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5İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM | İSKİ açıkladı: 1 günde 7 puan yükseldi! İşte son verilerle baraj doluluk oranları

İSTANBUL'DA BARAJLAR DOLDU MU?


Yoğun yağışlarla birlikte İstanbul barajlarının genel doluluk oranı yüzde 45,22 seviyesine ulaştı. Ancak bu artışa rağmen barajların toplam kapasitesinin yarısından fazlası henüz dolmuş değil.

Önümüzdeki günlerde yağışların devam edip etmeyeceği ve baraj havzalarına ulaşacak su miktarı, doluluk oranlarının seyrini belirleyecek.

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