İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI 15 EKİM | İSKİ açıkladı: 1 günde 7 puan yükseldi! İşte son verilerle baraj doluluk oranları

4



İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre kentte son yılların en yüksek yağış değerlerinden biri kaydedildi.



İlçelere göre açıklanan yağış miktarları şöyle:



Beykoz: 242 kilogram

Eyüpsultan: 190,5 kilogram

Sarıyer: 187,9 kilogram



Özellikle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerinde yoğunlaşan yağışların, 1985 yılından bu yana kaydedilen en yüksek değerlerden biri olduğu belirtildi.