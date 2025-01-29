Yarım asırlık arabasına gözü gibi bakıyor ancak gözü TOGG'da!

"3 kişi yaşıyoruz; ben, eşim ve Anadol'um"

İmkanı olması halinde bir tane de yerli ve milli otomobil Togg'u almayı arzuladığını belirten Nevzat Çene, "Ben 1945 Çemişgezek doğumluyum. 1973 yılında yerli Anadol marka arabayı aldık, Çemişgezek ilçemize getirdik. Çemişgezek'te çalışmaya başladım. Anadol marka yerli otomobili 1973 yılından beri evladım gibi koruyorum. Ona gözüm gibi bakıyorum. Otomobilim şu anda 52 yaşında. Aracın bütün tamirat işlerini kendim yapıyorum. O tarihten bugüne halen Anadol kullanıyorum. O benden memnun, ben ondan memnunum. Arabamla bir kardeş olarak birbirimizi hissediyoruz, görüyoruz. O da halinden memnun, ben de halimden memnunum. Araba da yaşlandı, ben de yaşlandım. Arabamın artık bakım zamanı geldi. Arabanın boyasını değiştirmek mecburiyetinde kaldım. Seviyorum arabamı. Tamirat işlerini kendim yapıyorum. Burada söküyorum, döküyorum, topluyorum. Elazığ'a gittiğim zaman insanlar başıma toplanıyor bu arabayı gel sat bize diye. Arabayı neden satayım diyorum. Bu yaştan sonra da o da ihtiyarladı, ben de ihtiyarladım. Çarşıya indiğim zaman herkes geliyor, fotoğraf çektiriyor. Arabanın yaşını soruyorlar. 'Kaç modeldir', 'bize sat' diye ısrar edenler oluyor. Nereye satayım diyorum. Bu yaştan sonra ben daha def çalıp oynayacak değilim. Benim 4 çocuğum var. Çocuklarım evlendi, uzaklara gittiler. Burada şimdi üç kişi yaşıyoruz. Ben, eşim ve Anadol arabam. Ben yerli malı olduğu için, Türk malı olduğu için bu aracı almaya karar vermiş ve almıştım. 52 yıldır başka bir arabayla hiç ilgilenmedim. Ben yerli malını seviyorum, memnunum da. Şimdi elimde olsa, imkanım olsa bir tane de yerli malı Togg araba alma arzum olur. Togg arabalarını televizyonda görüyorum, seyrediyorum ekranlarda, çok beğeniyorum. Togg'u ekranlarda görünce, yerli malı olduğu için seviniyorum ve gururlanıyorum. Ben yerli malı tercih ediyorum. Herkes de yerli malı kullansın" dedi.