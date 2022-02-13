Yargı'nın Savcı Pars'ı Mehmet Yılmaz Ak: Doğum günümü morgta kutladım

Pars’a geleceğiz ama, birçok projede yer aldınız. O kadar değişiyorsunuz ki ekranda hem görüntü olarak hem de rolünüzle…



-Bu konuda bence fiziksel bir avantajım olduğunu düşünüyorum. Yüzümün kemikli olması, saçlarım hafif dalgalı, sakal bıraktığım zaman başka bir şey olabiliyor. O avantajım var, onu kullanabiliyorum. Bir de çalıştığım ekiplerle ilgili çok şansım oldu. Yaratıcı, kolektif yaratmaya müsaade eden bir ekiple birlikte çalıştım. O değişim için onun da çok faydası oluyor.



Bu zamana kadar hep kötü adam karakterleri oynadınız..



Dizinin içerisinde ya da filmin içerisinde kötü gibi görünebilen ama benim hep iyi bulduğum sebepleri olan karakterler oluyor. Yoksa oynayamazsınız.