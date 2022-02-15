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MagazinYargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak sevgilisinden ayrıldı!
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• 15 Şubat 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:

Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak sevgilisinden ayrıldı!

Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile yollarını ayırdı. Çift, ayrılık kararı sonrası sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları da kaldırdı.

• 15 Şubat 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
1Yargının Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak sevgilisinden ayrıldı
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Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde savcı Pars karakterine hayat veren 36 yaşındaki Mehmet Yılmaz Ak, işinden bulduğu mutluluğu özel hayatında bulamadı. Ak, uzun süredir aşk yaşadığı Nazlı Çetin ile ayrıldı.

2FOTOĞRAFLARINI SİLDİLER

FOTOĞRAFLARINI SİLDİLER

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Yargı dizisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ak, fikir anlaşmazlığı yaşadığı gerekçesiyle eski Miss Turkey finalisti sevgilisiyle yollarını ayırdı.

3Yargının Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak sevgilisinden ayrıldı

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve ayrılık kararlarıyla ilgili de herhangi bir açıklama yapmayan çift, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını da kaldırdı.

4Yargının Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak sevgilisinden ayrıldı

36 yaşındaki ünlü oyuncu Mehmet Yılmaz Ak, kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile sosyal medyada ilgi odağı oluyordu.

5Yargının Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak sevgilisinden ayrıldı

22 yaşındaki Nazlı Çetin, Miss Turkey 2019'da 11 numarayla yarışmıştı.

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