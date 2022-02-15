• 15 Şubat 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak sevgilisinden ayrıldı!
Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Savcı Pars karakterine hayat veren Mehmet Yılmaz Ak, bir süredir aşk yaşadığı kendisinden 14 yaş küçük sevgilisi Nazlı Çetin ile yollarını ayırdı. Çift, ayrılık kararı sonrası sosyal medya hesaplarından birlikte oldukları fotoğrafları da kaldırdı.
• 15 Şubat 2022 - 17:38 • Son Güncelleme:
1
Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisinde savcı Pars karakterine hayat veren 36 yaşındaki Mehmet Yılmaz Ak, işinden bulduğu mutluluğu özel hayatında bulamadı. Ak, uzun süredir aşk yaşadığı Nazlı Çetin ile ayrıldı.
3
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan ve ayrılık kararlarıyla ilgili de herhangi bir açıklama yapmayan çift, sosyal medya hesaplarından birbiriyle olan fotoğraflarını da kaldırdı.
4