Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz: İnsanların bizi yakıştırması Kaan'la hoşumuza gidiyor
Meslektaşı Yiğit Kirazcı ile ayrılığının ardından adı avukat Nail Gönenli ile anılan oyuncu Pınar Deniz, rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılması hakkında konuştu. "Kaan'la güzel bir enerjimiz var, birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz" diyen Deniz, "İnsanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor" ifadelerini kullandı
Kanal D'de ekrana getirilen Yargı dizisinde Ceylin karakterine hayat veren Pınar Deniz, Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılması ile ilgili ilk kez konuştu.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Oyuncu Pınar Deniz, önceki gün Dolapdere Pilevneli Galeri'deki bir sergiye katıldı.
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, "Arkadaşım Esra'ya destek olmak için geldim. Çok yoğun çalışıyorum buraya koşturarak geldim. Üniversite hayatım sergiye ve müzelere gitmekle geçti. Hayatta yaratılan iyi bir eseri görmek beni çok mutlu ediyor ve kendi özümü hatırlatıyor." dedi.
"KAAN'LA GÜZEL BİR ENERJİMİZ VAR"
Hayranları tarafından rol arkadaşı Kaan Urgancıoğlu ile yakıştırılmalarıyla ilgili de konuşan Deniz, "Bizim Kaan'la güzel bir enerjimiz var. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız bir yerdeyiz. Artık insanların yakıştırması bizim de hoşumuza gidiyor. Tabi o bir sinerji, bunu da yakalamak gerek." dedi.
"TÜRKÇEYİ İLKOKULDAN SONRA ÖĞRENDİM"
Öte yandan adı avukat Nail Gönenli ile anılan Pınar Deniz, geçtiğimiz haftalarda hakkında bilinmeyenleri anlatmıştı. Arap kökenli bir aileden gelen oyuncu, çocukluk yıllarıyla alakalı konuşmuştu. İlkokula kadar Türkçe bilmediğini ve Arapça konuştuğunu ifade eden Deniz, "Anneme 'Mama’ diyordum. ‘Anne’ diye seslenemiyordum. Arkadaşlarımın arasında ötekileştirilmemek için sokaktan anneme seslenmek yerine 5’inci kattaki evimize çıkardım." demişti.
"TÜRKAN ŞORAY SINIRLARIMI KALDIRDIM"
Ünlü oyuncu, "Meşhur Türkan Şoray kuralları vardır. Sizin de böyle prensipleriniz var mı?" sorusuna ise, "İlk oyunculuğa başladığımda ‘Öpüşme sahnesi çekmem.’ diyordum. Fakat insan okudukça, vizyonunu ve dünyasını genişlettikçe öyle bir sınırı kalmıyor." yanıtını vermişti.
"KÖTÜ BİTEN İLİŞKİM OLMADI"
Daha önce de aşk hayatıyla alakalı konuşan Deniz, "Ben bütün ilişkilerimi saf bir yerden kurarım. Hayata bu duyguları hissetmek için geldiğimize inanıyorum. Aşk başlarken güzel ama biterken de güzel bitebilmeli. Bu ilişkiyi nasıl yaşadığınla alakalı bir şey. Benim açımdan kötü biten bir ilişkim yok ama üzülüyorsun tabi. Yine de yaş ilerledikçe daha acısız bitiyor." demişti.