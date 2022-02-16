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MagazinYargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz aşk acısı mı çekiyor?
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• 16 Şubat 2022 - 10:00 • Son Güncelleme:

Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz aşk acısı mı çekiyor?

Yargı dizisinde canlandırdığı ‘Ceylin’ karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide rol alan Yiğit Kirazcı ile bir süredir aşk yaşıyor. Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı cephesinden geçtiğimiz hafta ayrılık haberi geldi. Şimdi ise Pınar Deniz’in aşk acısı yaşadığı konuşuluyor.

• 16 Şubat 2022 - 10:00 • Son Güncelleme:
1Yargının Ceylini Pınar Deniz aşk acısı mı çekiyor
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Şimdilerde "Yargı" dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz yaz sinema filmi 'Aşkın Kıyameti' çekilirken meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlamıştı.

2Yargının Ceylini Pınar Deniz aşk acısı mı çekiyor

İlişkileri doludizgin devam eden çift, sosyal medyadan sık sık paylaşımda bulunuyordu. Ancak sık sık el ele poz veren gözde aşıklara nazar değdi.

3Yargının Ceylini Pınar Deniz aşk acısı mı çekiyor

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, Instagram'da birbirini takipten çıkardı. İkilinin bu karşılıklı hamlesi sosyal medyaya damga vurdu.

4Yargının Ceylini Pınar Deniz aşk acısı mı çekiyor

Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı'nın takipleşmeyi bırakmasının ardından ikiliden konuyla ilgili de henüz bir açıklama gelmedi.

5Yargının Ceylini Pınar Deniz aşk acısı mı çekiyor

Şimdi ise Pınar Deniz’in ayrılık sonrası zor günler yaşadığı iddia edildi.

6Yargının Ceylini Pınar Deniz aşk acısı mı çekiyor

Takvim’in haberine göre, Pınar Deniz’in dizi setinde ayrılık acısı çektiği ve sık sık gözyaşı döktüğü konuşuluyor.

7Yargının Ceylini Pınar Deniz aşk acısı mı çekiyor

Hatta Pınar Deniz’in barışmak için araya ortak arkadaşlarını soktuğu iddia edildi.

8Yargının Ceylini Pınar Deniz aşk acısı mı çekiyor

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