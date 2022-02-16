• 16 Şubat 2022 - 10:00 • Son Güncelleme:
Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz aşk acısı mı çekiyor?
Yargı dizisinde canlandırdığı ‘Ceylin’ karakteriyle büyük beğeni toplayan Pınar Deniz, Evlilik Hakkında Her Şey isimli dizide rol alan Yiğit Kirazcı ile bir süredir aşk yaşıyor. Pınar Deniz ve Yiğit Kirazcı cephesinden geçtiğimiz hafta ayrılık haberi geldi. Şimdi ise Pınar Deniz’in aşk acısı yaşadığı konuşuluyor.
• 16 Şubat 2022 - 10:00 • Son Güncelleme:
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Şimdilerde "Yargı" dizisinde hayat verdiği Ceylin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Pınar Deniz, geçtiğimiz yaz sinema filmi 'Aşkın Kıyameti' çekilirken meslektaşı Yiğit Kirazcı ile aşk yaşamaya başlamıştı.
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