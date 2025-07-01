Yangının ortasında insanlık dersi: Bir lokma ekmeği bölüştüler

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Yorgunlukla, sıcağın yakıcılığıyla ve alevlerin tehdidiyle mücadele eden ekiplerin bu duygu dolu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir kap yemekte buluşan iki ekip, görev başında sergilenen insanlık ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini verdi. Ekiplerin birbirlerine gösterdiği bu içten dayanışma, sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.