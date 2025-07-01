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Yangının ortasında insanlık dersi: Bir lokma ekmeği bölüştüler

01.07.2025 - 07:57Güncellenme Tarihi:

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayıp Bilecik'e sıçrayan orman yangınıyla mücadele devam ederken, orman işçilerinin yemeklerini arama kurtarma ekipleriyle paylaştığı anlar dayanışmanın simgesi oldu. Kaydedilen o anlar ise büyük beğeni kazandı.

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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayarak Bilecik sınırlarına kadar yayılan orman yangınına müdahale sürerken, kameralara yansıyan bir an izleyenlerin yüreğine dokundu.

2Yangının ortasında insanlık dersi: Bir lokma ekmeği bölüştüler

Yangınla günlerdir mücadele eden orman ekipleri, yemek molasında bölgeye destek için gelen arama kurtarma personeliyle yemeklerini paylaştı.

3Yangının ortasında insanlık dersi: Bir lokma ekmeği bölüştüler

Yorgunlukla, sıcağın yakıcılığıyla ve alevlerin tehdidiyle mücadele eden ekiplerin bu duygu dolu paylaşımı, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bir kap yemekte buluşan iki ekip, görev başında sergilenen insanlık ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini verdi. Ekiplerin birbirlerine gösterdiği bu içten dayanışma, sosyal medyada da büyük beğeni kazandı.

4Yangının ortasında insanlık dersi: Bir lokma ekmeği bölüştüler

Duygu dolu görüntülerde, orman personelinin yemeklerini ısrarla ekiplerle paylaştığı anlar yer aldı.