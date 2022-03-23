Yağmur Tanrısevsin 'Kerem Bürsin' ile aşk iddialarına yanıt verdi!
Hande Erçel'den yeni ayrılan Kerem Bürsin ile eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin hakkında çok konuşulan bir iddia ortaya atılmıştı. . 2014 yılında ilişkilerini noktalayan Yağmur Tanrısevsin ile Kerem Bürsin'in sosyal medyada takipleşmesi, magazin kulislerini hareketlendirdi. Akıllara "Aşk yeniden mi?" soruları geldi. Tanrısevsin aşk iddialarına ilk kez yanıt verdi.
Kerem Bürsin'in (34), final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmişti.
"YİNE PROJE OLURSA GİDERİM"
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Rol aldığı dizinin sona ermesiyle Hatay'dan İstanbul'a dönen Yağmur Tanrısevsin önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Dizi için dokuz aydır Hatay'da yaşadığını ve yöreyi çok sevdiğini söyleyen güzel oyuncu, "Rol aldığım dizi bitti, güzel bir işti. Dokuz aydır Hatay'da yaşıyordum, ben de yeni geldim İstanbul'a. Planlıydı bitmesi tabii üzgünüm, oyuncu arkadaşlarımla vedalaşmak üzdü, Hatay'ı çok sevdik. Çok güzeldi orada yaşam, tatillerde bile İstanbul'a gelmeden orada vakit geçiriyordum. Hatay'ın yemekleri çok güzeldi, tavsiye ederim. Yine bir proje olursa giderim" dedi.
KEREM BÜRSİN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından Kerem Bürsin'in ajansından basın açıklaması yapılmıştı: Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem’in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zamanki yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz.
GEÇMİŞİN İZLERİNİ SİLDİLER!
Sosyal medyada Bürsin ile çekilen fotoğraflarının tamamını geçtiğimiz günlerde silen Hande Erçel, ünlü oyuncuyu takip etmeyi de bırakmıştı. Oyuncu çiftin takipçileri tarafından "Ayrılığın kanıtı" olarak yorumlanan bu hamle karşısında 34 yaşındaki Kerem Bürsin de eski aşkı ile pozlarını Instagram'dan kaldırmıştı.
Öte yandan özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikilinin istemeden yollarını ayırdığı öne sürülmüştü. Ayrılığın ardından herhangi bir açıklamada bulunmayan Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in menajerlerinin, iki oyuncunun kariyerlerini düşünerek, bu ilişkinin bitmesi yönünde baskı yaptıkları iddia edilmişti.