Veteriner hekimdi, üretici de oldu! Hayvan sevgisini kazanca dönüştürdü

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Veteriner hekim olarak hayvancılık yapmanın avantajlarını gördüğünü ifade eden Akıncı, bazı hastalık veya iştahsızlık durumlarını anında gördüğünü ve buna göre müdahalelerde bulunabildiğini dile getirdi.Veterinerler olarak sürekli hayvanların içerisinde olduklarına işaret eden Akıncı, şunları kaydetti:"En azından bir de üretim yapıp hem ekonomiye hem de kendimize destek olmak istedik. Bu iş severek yapıldığı zaman çok farklı bir haz veriyor. İşe sadece parasal açıdan bakılmazsa gerçekten hayvancılık çok güzel bir meslek. Bu işler insanlara ekonomik olarak katkılar sunuyor. Bunun yanında onları yetiştirmek, büyütmek, bir günlük hallerinden, büyüdükleri hallerini görmek çok güzel bir duygu. Veteriner hekimler olarak bu işlere daha çok yönelmeliyiz. Üretim kolundan hayvancılığa devam etmemiz gerekiyor. Bizim yörede etçi erkek sığırlar meraya gönderiliyor. Sonrasında kurbanlık için içeriye bağlanıyor. Kurbana kadar besleyip sonra satılıyor. Fakat üretim olmazsa ilerleyen zamanlarda içeriye bağlayacak kurbanlık hayvan kalmayacak. Bu yüzden olabildiğince hekim arkadaşlarımızı ve bu işi artık profesyonel olarak yapanlar üretim yapmalarını öneriyorum."