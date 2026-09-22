VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? MEB Okul Randevu Sistemi nasıl alınır? 2026 MEBİM veli-öğretmen görüşme ekranı ve giriş yolları

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye soktuğu düzenlemeyle birlikte velilerin okul ziyaretleri belirli bir düzene oturtuldu. Buna göre:



Okul güvenliğinin artırılması amacıyla rastgele ve randevusuz okul ziyaretleri kesinlikle yapılmıyor.



Veliler; sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve okul idaresiyle görüşebilmek için önceden randevu oluşturmak zorunda.



Bu sayede eğitim-öğretim faaliyetlerinin bölünmesi engellenirken, veliler de öğretmenlerle çok daha verimli ve planlı bir şekilde görüşme imkanı buluyor.