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HaberlerGündem Haberleri VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? MEB Okul Randevu Sistemi nasıl alınır? 2026 MEBİM veli-öğretmen görüşme ekranı ve giriş yolları

VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? MEB Okul Randevu Sistemi nasıl alınır? 2026 MEBİM veli-öğretmen görüşme ekranı ve giriş yolları

22.09.2026 - 09:31Güncellenme Tarihi:
Müberra Gören / Muhabir
Müberra Gören / Muhabir

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okullardaki güvenliği artırmak, veli-öğretmen iletişimini daha planlı, şeffaf ve düzenli hale getirmek amacıyla hayata geçirdiği Okul Randevu Sistemi'ni kapsamlı bir şekilde genişletti. Yeni düzenlemeyle birlikte okullarda rastgele ve randevusuz veli ziyaretleri dönemi resmen sona ererken, velilerin okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelmesi belirli kurallara ve dijital kanallara bağlandı.

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1VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? MEB Okul Randevu Sistemi nasıl alınır? 2026 MEBİM veli-öğretmen görüşme ekranı ve giriş yolları

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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullarda güvenliği artırmak, eğitim kalitesini yükseltmek ve veli-öğretmen iletişimini daha düzenli hale getirmek amacıyla hayata geçirilen Okul Randevu Sistemi uygulaması devam ediyor.

Artık okullara randevusuz ve kontrolsüz girişler sona ererken, velilerin öğretmenlerle görüşebilmesi için dijital ve çağrı merkezi tabanlı adımları takip etmesi gerekiyor.

2VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? MEB Okul Randevu Sistemi nasıl alınır? 2026 MEBİM veli-öğretmen görüşme ekranı ve giriş yolları

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Peki, MEBİM okul randevusu nasıl alınır? e-Okul ve MEB randevu ekranı nereden açılır? İşte adım adım yeni veli görüşme sistemi detayları...

3VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? MEB Okul Randevu Sistemi nasıl alınır? 2026 MEBİM veli-öğretmen görüşme ekranı ve giriş yolları

RANDEVUSUZ ZİYARET DÖNEMİ KAPANDI: OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR?

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Milli Eğitim Bakanlığı'nın devreye soktuğu düzenlemeyle birlikte velilerin okul ziyaretleri belirli bir düzene oturtuldu. Buna göre:

Okul güvenliğinin artırılması amacıyla rastgele ve randevusuz okul ziyaretleri kesinlikle yapılmıyor.

Veliler; sınıf öğretmenleri, branş öğretmenleri ve okul idaresiyle görüşebilmek için önceden randevu oluşturmak zorunda.

Bu sayede eğitim-öğretim faaliyetlerinin bölünmesi engellenirken, veliler de öğretmenlerle çok daha verimli ve planlı bir şekilde görüşme imkanı buluyor.

4VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? MEB Okul Randevu Sistemi nasıl alınır? 2026 MEBİM veli-öğretmen görüşme ekranı ve giriş yolları

MEB OKUL RANDEVUSU NASIL ALINIR? (3 FARKLI YÖNTEM)

Veliler, çocuklarının akademik durumunu öğrenmek veya okul yönetimiyle görüşmek için şu üç kanalı kullanabiliyor:

1. e-Okul VBS ile Randevu OluşturmaVelisi olduğunuz öğrencinin bilgileriyle e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) web sayfasına ya da mobil uygulamasına giriş yapın.

İlgili "Veli Randevu" sekmesini seçerek öğretmenlerin müsait olduğu gün ve saat aralıklarını görüntüleyin.

Uygun zaman dilimini seçerek talebinizi sisteme kaydedin.

5VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? MEB Okul Randevu Sistemi nasıl alınır? 2026 MEBİM veli-öğretmen görüşme ekranı ve giriş yolları

2. MEBİM (444 0 632) İLE TELEFONLA RANDEVU

İnternet veya dijital ekran kullanamayan veliler için 7 gün 24 saat hizmet veren MEBİM (Millî Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi) çağrı merkezi aktif.

444 0 632 numaralı hattı arayarak müşteri temsilcisi aracılığıyla öğrenci bilgilerinizle birlikte öğretmen veya idareci randevunuzu kolayca oluşturabilirsiniz.

6VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? MEB Okul Randevu Sistemi nasıl alınır? 2026 MEBİM veli-öğretmen görüşme ekranı ve giriş yolları

3. WEB PORTALI (OKULRANDEVU.MEB.GOV.TR) ÜZERİNDEN GİRİŞ

MEB'in resmi randevu platformu olan okulrandevu.meb.gov.tr adresine e-Devlet şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Okul, öğretmen ve saat seçimi yaparak randevu talebinizi doğrudan iletebilirsiniz.

7VELİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞMESİ OKUL RANDEVU SİSTEMİ NEDİR? MEB Okul Randevu Sistemi nasıl alınır? 2026 MEBİM veli-öğretmen görüşme ekranı ve giriş yolları

OKUL RANDEVU SİSTEMİ KURALLARI NELERDİR?

Görüşme Süresi: Öğretmen ve veli görüşmeleri standart olarak 20 dakika sürecek şekilde planlanmaktadır.

Süre Sınırları: Öğretmen görüşmeleri için en erken 2 gün sonrasına randevu oluşturulabilirken; okul yönetimi ve rehberlik servisi görüşmeleri için aynı gün içerisindeki boşluklara göre randevu alınabiliyor. İleriye dönük en fazla 14 günlük planlama yapılabiliyor.

Bilgilendirme: Randevu talebiniz okul yönetimi tarafından onaylandığında veya reddedildiğinde sistem üzerinden SMS/e-posta yoluyla bilgilendirilirsiniz.

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