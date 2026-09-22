SON DAKİKA: MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI | Yaralı öğrenciler var, saldırgan kaçtı

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Manisa Turgutlu silahlı saldırısına ilişkin şu ana kadar bilinenler şöyle:



Olay 22 Eylül 2026 Salı günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi.



Silahlı olay Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı.



Bir şüphelinin silahla ateş açtığı bildirildi.

İlk bilgilere göre en az 4 öğrenci yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.

Şüphelinin olayın ardından yaya olarak kaçtığı bildirildi.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırının nedeni henüz açıklanmadı.

Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.