SON DAKİKA: MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI | Yaralı öğrenciler var, saldırgan kaçtı
Manisa son dakika silahlı saldırı haberi... Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul önünde silah sesleri duyuldu. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen silahlı saldırıda öğrenciler yaralandı. Peki, Manisa Turgutlu'daki okul saldırısında kaç öğrenci yaralandı, yaralıların sağlık durumu nasıl? Saldırgan yakalandı mı, olay neden çıktı? Manisa Valiliği olayla ilgili ilk açıklamayı yaparken polis ekiplerinin kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürüyor.
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Manisa'dan gelen son dakika silahlı saldırı haberi kentte büyük endişeye neden oldu. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lise yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Sabah saatlerinde okul çevresinde bulunan bir kişinin silahla ateş açması sonucu öğrencilerin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Peki, Manisa'da hangi okulda silahlı saldırı oldu, Turgutlu silahlı saldırısında kaç öğrenci yaralandı, saldırgan yakalandı mı, yaralı öğrencilerin sağlık durumu nasıl? İşte Manisa'daki okul önü silahlı saldırısında son durum...
MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI
Olay, 22 Eylül 2026 Salı günü saat 08.00 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen ilk bilgilere göre bir şüpheli, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında henüz bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı.
Silah seslerinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine okul çevresine çok sayıda sağlık ve polis ekibi gönderildi.
Güvenlik güçleri bölgede önlem alırken sağlık ekipleri de yaralanan öğrencilere müdahale etti. Olayın ardından okul çevresinde geniş çaplı inceleme başlatıldı.
MANİSA TURGUTLU SALDIRISINDA KAÇ ÖĞRENCİ YARALANDI?
Manisa Turgutlu okul önü silahlı saldırısında kaç öğrenci yaralandı? sorusu gelişmenin ardından araştırılmaya başlandı.
Saldırının hemen ardından gelen ilk bilgilerde yalnızca yaralı öğrencilerin bulunduğu belirtilirken, bölgeden aktarılan sonraki bilgilerde en az 4 öğrencinin yaralandığı bildirildi.
Yaralanan öğrencilerin sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı resmi açıklama ise henüz yapılmadı.
SALDIRGAN KAÇTI MI, YAKALANDI MI?
Olayın ardından yanıtı en çok merak edilen sorulardan biri de "Manisa'daki okul saldırısının şüphelisi yakalandı mı?" oldu.
Son aktarılan bilgilere göre şüpheli, ateş açmasının ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Şüphelinin kimliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Güvenlik güçlerinin okul çevresindeki ve bölgedeki çalışmaları devam ederken saldırının nedeni de araştırılıyor.
MANİSA VALİLİĞİNDEN İLK AÇIKLAMA
Manisa Valiliği, Turgutlu'da meydana gelen silahlı olayın ardından açıklama yaptı.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığı belirtildi.
İhbar üzerine emniyet ve sağlık ekiplerinin olay yerine sevk edildiği, ekiplerin olayla ilgili çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Kamuoyunun gelişmeler hakkında ayrıca bilgilendirileceği ifade edildi.
Valiliğin açıklamasıyla birlikte silahlı olayın okul binasının içerisinde değil, okula yakın bir alanda meydana geldiği bilgisi de netlik kazandı.
OLAY SABAH SAATLERİNDE MEYDANA GELDİ
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı olayın öğrencilerin okula geliş saatlerine denk gelmesi bölgede hareketliliğe neden oldu.
Saat 08.00 sıralarında silahla ateş açıldığı yönündeki ihbar sonrasında polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi.
Polis ekipleri okulun çevresinde güvenlik önlemleri alırken olay yerinde inceleme başlatıldı. Kaçan şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.
Saldırının nedeni ve olay öncesinde yaşananların yapılacak soruşturmayla netleşmesi bekleniyor.
MANİSA OKUL SALDIRISI SON DURUM
Manisa Turgutlu silahlı saldırısına ilişkin şu ana kadar bilinenler şöyle:
Olay 22 Eylül 2026 Salı günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
Silahlı olay Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yaşandı.
Bir şüphelinin silahla ateş açtığı bildirildi.
İlk bilgilere göre en az 4 öğrenci yaralandı.
Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı öğrenciler hastaneye kaldırıldı.
Şüphelinin olayın ardından yaya olarak kaçtığı bildirildi.
Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Saldırının nedeni henüz açıklanmadı.
Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor.
MANİSA'DAKİ SİLAHLI SALDIRININ NEDENİ BELLİ OLDU MU?
Manisa Turgutlu okul önü silahlı saldırısının nedeni henüz belli olmadı.
İlk bilgilere göre şüphelinin hangi nedenle ateş açtığı henüz bilinmiyor. Olayın çıkış nedeni, saldırının hedefi ve şüphelinin kimliğinin yürütülen soruşturmanın ardından netleşmesi bekleniyor.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri ve kaçan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.
MANİSA'DA SİLAHLI SALDIRI HANGİ OKULDA OLDU?
Olay, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Albayrak Mahallesi'nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana geldi.
Manisa Valiliğinin ilk açıklamasında da silahla ateş edildiğine ilişkin ihbarın okulun yakınındaki bir alandan geldiği bildirildi.
YARALI ÖĞRENCİLERİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
İlk bilgilere göre olayda yaralanan öğrenciler sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yaralı öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı resmi açıklama henüz paylaşılmadı.