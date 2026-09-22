MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: Saldırgan kamerada: Elinde silahla böyle kaçtı! Kısa sürede yakalandı
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde okul önünde silahlı saldırı paniğe neden oldu. İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önüne elinde silahla gelen bir şahsın ateş açması sonucu okula gitmekte olan 2 öğrenci ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin elinde silahla okul önüne gelişi ve olay yerinden kaçtığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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Manisa’da okul önünde silahlı saldırı nasıl meydana geldi, yaralanan öğrencilerin durumu nasıl, saldırgan yakalandı mı? Turgutlu ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırı büyük korkuya neden oldu. Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önüne gelen silahlı bir şahıs etrafa ateş açtı. Saldırıda okula gitmek üzere olan 2 öğrenci ağır yaralandı.
MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI
Olay, Turgutlu ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi’nde bulunan İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Lisesi önünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre elinde silahla okulun bulunduğu bölgeye gelen bir şahıs, okul önünde ateş açtı. Açılan ateş sonucu o sırada okula gitmek üzere olan 2 öğrenci yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan öğrenciler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri ise saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI
Emniyet ekipleri, çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntüler ve yapılan çalışmalar sonucunda saldırganın kimliği ve kaçış güzergahı üzerinde çalışma yürütüldü.
Şüpheli, olayın ardından kısa süre içerisinde polis ekipleri tarafından yakalandı.
Olayın neden meydana geldiğine ilişkin inceleme ve soruşturma sürüyor.
SALDIRGANIN ELİNDE SİLAHLA GELDİĞİ ANLAR KAMERADA
Silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı.
Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın elinde silahla okulun bulunduğu bölgeye geldiği görüldü. Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı anlar da aynı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldığı belirtildi.
MANİSA VALİLİĞİNDEN OKUL YAKININDA SİLAHLA ATEŞ AÇILMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA:
Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edilmesi sonucu "ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiğini", şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 07.59'da liseye yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığı ifade edildi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"İlk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır."
Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.
VELİLER OKULA AKIN ETTİ
Silahlı saldırının duyulmasının ardından öğrenci velileri büyük endişe yaşadı. Çok sayıda veli, çocuklarının durumunu öğrenebilmek için okulun önüne geldi.
Güvenlik önlemleri kapsamında okul çevresinde yoğun tedbir alınırken, içeri girmek isteyen bazı veliler ile kolluk kuvvetleri arasında arbede yaşandı.
Ekipler, endişeli velileri sakinleştirmeye çalışırken okul çevresindeki güvenlik önlemleri artırıldı.
2 ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI
Saldırıda yaralanan 2 öğrenci ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin ağır yaralandığı öğrenilirken, tedavileri hastanede sürüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.