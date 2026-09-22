MANİSA'DA OKUL ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRI: Saldırgan kamerada: Elinde silahla böyle kaçtı! Kısa sürede yakalandı

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Manisa Valiliği, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine yakın bir alanda silahla ateş edilmesi sonucu "ilk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiğini", şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, saat 07.59'da liseye yakın bir alanda silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığı ifade edildi.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"İlk belirlemelere göre 8 kişinin etkilendiği öğrenilmiştir. Yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır."



Olayla ilgili adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.