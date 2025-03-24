Uzman isimden bayram alışverişi için kritik uyarı! İşte tatlı ve şeker alırken taklit ve tağşiş ürünlerden uzak durmanın püf noktaları
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Ulaş Kırım, bayrama sayılı günler kala çikolata ve şeker gibi ürünlerdeki taklit ve tağşişe dikkat çekip, "Buradaki en büyük risklerden biri, şekerle yapılan şerbet yerine nişasta bazlı olan glikoz ve fruktoz şuruplarının ürünlerin içine tatlandırıcı olarak katılması oluyor. Bu da vücutta emilimi zorlaştırdığı için insan sağlığı açısından risk taşıyor" dedi.
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)-
• 24 Mart 2025 - 09:48 • Son Güncelleme:
Yağmur ÖNGÜN/İZMİR, (DHA)-
• 24 Mart 2025 - 09:48 • Son Güncelleme: