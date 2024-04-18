Uzman isim uyardı! Genellikle erkeklerde görülen hastalık kadınlarda artışa geçti
Genellikle erkeklerde görülen akciğer kanseri vakalarının sigara kullanımının artmasına bağlı olarak son yıllarda kadınlarda artışa geçtiğine dikkat çeken Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Göğüs Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Avcı, Akciğer kanserinin dünyada en çok ölüme sebebiyet veren kanser türü olduğunu vurguladı.
DHA
• 18 Nisan 2024 - 10:58 • Son Güncelleme:
DHA
• 18 Nisan 2024 - 10:58 • Son Güncelleme: