Uzman isim uyardı! Genellikle erkeklerde görülen hastalık kadınlarda artışa geçti

Bu hastamızda da olduğu gibi genellikle göğüs ağrısı ve öksürük şikayetiyle başvuruyorlar. Ancak bu belirtiler birçok hastalıkta görülebileceğinden genellikle atlanıyor. Detaylı radyolojik incelemeler sonucunda akciğerinde bir kitle olduğu ortaya çıkıyor. Daha sonra onun tanısı ve tedavi planlaması yapılıyor. Kesinlikle sigaradan uzak durulmasını tavsiye ediyoruz. Zira sigara her halükarda akciğer kanserinin temelinde ispatlanabilmiş en bariz etkendir" ifadelerini kullandı.