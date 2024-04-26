Uzman isim ‘bor’ madeninin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı!

BOR MADENİNİN İNSAN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Prof. Dr. Şahin, son yıllarda yapılan çalışmalarda bor madeninin insan sağlığı için son derece önemli olduğu ifade ederek, şunları söyledi: “Borun hücre zarını güçlendirmesi en önemli fizyolojik etkilerin başında gelir. Bor hakkında yapılan klinik çalışmalar borun vücutta magnezyum ve kalsiyum gibi elementlerin tutulumunu arttırdığını göstermiştir. Bor karaciğer gelişimi ve korunmasında oldukça büyük rol oynar. Özellikle kötü kolesterolün azalmasında önemi büyüktür. Bor hormonal dengeye etki eder. Erkeklerde testosteron, kadınlarda östrojen seviyelerini dengeler. Bu da menopoz döneminde bulunan kadınların bor takviyesi almaları ile kemik erimesinin yavaşlanmasını sağlar. Hamilelerde düzenli bor alımının fetüsün gelişine katkısı olduğu bilimsel olarak gösterilmiştir. Bor iyi bir antioksidanttır. Örneğin, 5 kilo nar meyvesinden alınacak antioksidant seviyesini günlük 10 miligram bor fazlasıyla sağlar. Borun yüzde 3’lük ve yüzde 5’lik çözeltilerinin yaraların iyileşmesine katkı sunduğu gösterilmiş. Bu amaçlı merhemler ve sargı bezleri üretilmiş ve ticarileştirilmiştir. Özellikle yanıklar için oldukça fazla tercih edilmektedir. Borun aynı zamanda candita albicans mantarına ve diğer mantarlara karşı etkisi bilimsel ispatlanmış ve bu amaçlı ürünler geliştirilmiştir.”