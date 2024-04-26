Uzman isim ‘bor’ madeninin insan sağlığı üzerindeki etkilerini anlattı!

‘YETERLİ BOR ALIMI GIDA İLE MÜMKÜN DEĞİLDİR’
Borun ilaç üretiminde birçok lisanslı ürününün bulunduğunu belirten Prof. Dr. Şahin, “Bunlar göz damlaları, mantar kremleri, vajinal enfeksiyon ürünleri olarak sınıflandırılabilir. Ülkemizde gıda takviyesi ruhsatı ile üretilmiş birçok bor ürünü vardır. Genelde kemik erimesinde, prostat rahatsızlığında karaciğer yağlanmasında, depresyonda, immünsistemi geliştirmede ve kanser tedavilerinde destek olarak kullanılır. Bor yediğimiz içtiğimiz birçok gıdada vardır. Badem, elma, kayısı, avokado, hurma, kereviz, muz, üzüm, fındık ceviz borca zengin gıdaların başında gelir.
Ancak tarımdaki değişme ve toprakların fakirleşmesi gıdalarla alına borları giderek azaltmış ve dıştan takviye alma zorunluluğu doğmuştur. Örneğin, eskiden 1 elma ile alınan bor miktarı şimdi 20 elma ile bile alınamaz hale gelmiştir. Günde bir avuç hurma bor ihtiyacını karşılarken şimdilerde günde 1 kilogram yemek gerekli hala gelmiştir. Bu nedenle gıda ile alımı mümkün değildir” dedi.