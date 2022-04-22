Ünlülerin 'yok artık' dedirten ilişkileri! Hepsi ortaya saçıldı...
Ünlü isimlerin bilinmeyen, görünce ‘yok artık’ dedirtecek ilişkileri ortay çıktı. Listede görünce büyük şaşkınlık yaratacak birçok isim yer alıyor. Magazin tarihinin tozlu sayfalarında kalan ve unutulup giden aşklar dönemlerine damga vururken, ayrılma süreçleri de bir o kadar sancılı olmuştu. İşte Cem Yılmaz-Deniz Akkaya çiftinden, Hande Ataizi-Fazıl Say aşkına ünlü isimlerin bilinmeyen ilişkileri...
Ünlülerin karışık ve hızlı aşklarını okurken ağızınız açık kalacak... Şimdi hiç hatırlanmayan ilişkiler bir döneme damga vurmuştu...
Deniz Akkaya ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikteydi.
Akkaya, ünlü şovmen Okan Bayülgen ile yaşadığı aşkla da çok konuşuldu.
Deniz Akkaya bir dönem ünlü isim Yılmaz Erdoğan ile de aşk yaşadı.
Asmalı Konak dizisiyle ünlenen Nurgül Yeşiçay'ın o dönemlerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmedi.
Emel Müftüoğlu - Davut Güloğlu
2003 yılında Davut Güloğlu, ünlendikten sonra eşiyle ayrı yaşamaya başlamıştı ama kağıt üzerinde evliydi. Emel, bu aşka karşı koyamadı ve çift 2 sene birlikte yaşadı. Ancak Emel Müftüoğlu, Davut'un boşanması için ısrar ediyordu yoksa ilişkiyi yürütemeyeceğini söyledi. Sonunda Davut Güloğlu büyük bir tazminatla eşinden boşandı. Sonra da Emel'den ayrılıp Ece Erken'le aşk yaşamaya başladı.