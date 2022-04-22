Ünlülerin 'yok artık' dedirten ilişkileri! Hepsi ortaya saçıldı...

Emel Müftüoğlu - Davut Güloğlu

2003 yılında Davut Güloğlu, ünlendikten sonra eşiyle ayrı yaşamaya başlamıştı ama kağıt üzerinde evliydi. Emel, bu aşka karşı koyamadı ve çift 2 sene birlikte yaşadı. Ancak Emel Müftüoğlu, Davut'un boşanması için ısrar ediyordu yoksa ilişkiyi yürütemeyeceğini söyledi. Sonunda Davut Güloğlu büyük bir tazminatla eşinden boşandı. Sonra da Emel'den ayrılıp Ece Erken'le aşk yaşamaya başladı.