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MagazinÜnlülerin 'yok artık' dedirten ilişkileri! Hepsi ortaya saçıldı...
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• 22 Nisan 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:

Ünlülerin 'yok artık' dedirten ilişkileri! Hepsi ortaya saçıldı...

Ünlü isimlerin bilinmeyen, görünce ‘yok artık’ dedirtecek ilişkileri ortay çıktı. Listede görünce büyük şaşkınlık yaratacak birçok isim yer alıyor. Magazin tarihinin tozlu sayfalarında kalan ve unutulup giden aşklar dönemlerine damga vururken, ayrılma süreçleri de bir o kadar sancılı olmuştu. İşte Cem Yılmaz-Deniz Akkaya çiftinden, Hande Ataizi-Fazıl Say aşkına ünlü isimlerin bilinmeyen ilişkileri...

• 22 Nisan 2022 - 14:44 • Son Güncelleme:
1Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...
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Ünlülerin karışık ve hızlı aşklarını okurken ağızınız açık kalacak... Şimdi hiç hatırlanmayan ilişkiler bir döneme damga vurmuştu...

2Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Deniz Akkaya ünlü komedyen Cem Yılmaz ile birlikteydi.

3Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Akkaya, ünlü şovmen Okan Bayülgen ile yaşadığı aşkla da çok konuşuldu.

4Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Deniz Akkaya bir dönem ünlü isim Yılmaz Erdoğan ile de aşk yaşadı.

5Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Akkaya bir dönem de ünlü türkücü Yavuz Bingöl ile birlikteydi.

6Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Asmalı Konak dizisiyle ünlenen Nurgül Yeşiçay'ın o dönemlerde özel hayatıyla magazin gündeminden düşmedi.

7Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

O dönemlerde ünlü yazar Ayşe Kulin'in oğlu Selim Kemahlı ile aşk yaşadı.

8Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Herkes ikilinin evlenmesini beklerken ikili sürpriz bir şekilde ayrıldı. Söylentilere göre Selim Kemahlı sevgilisine evlenme teklif etmiş ama Nurgül Yeşilçay'dan olumlu cevap alamadı.

9Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Nurgül Yeşilçay "Melekler Adası" adlı dizideki rol arkadaşı Cem Özer ile birliktelik yaşamaya başladı.

10Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Evliliği düşünmeyen Nurgül Yeşilçay'ı Cem Özer ikna etti. Ve çift aniden evlendi. Çiftin Osman Nejat adında bir çocukları var.

11Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Çağla Şıkel, mankenliğe başladığı yıllarda Bozok Gören ile yaşadığı aşk ile gündemdeydi.

12Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Ünlü manken bir dönem Gökhan Özen ile de aşk yaşadı.

13Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Çağla Şıkel, Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan ile yaşadığı aşk ile de medyanın ilgi odağı oldu.

14Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Şıkel ile ünlü şovmen Beyazıt Öztürk aşkı da çok konuşuldu.

15Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Çağla Şıkel daha sonra ünlü popçu Emre Altuğ ile evlendi ve boşandı.

16Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Hande Ataizi'nin ilk ünlü sevgilisi Fikret Kuşkan oldu.

17Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Ataizi, Fethi Pekin ile çok kısa süreli evlilik yaşadı.

18Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Hande Ataizi'nin yaşadığı aşklardan en şaşırtıcı olanı ise ünlü piyanist Fazıl Say ile olan birlikteliğiydi.

19Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Tuğba Ünsal, bir dönem Kıvanç Kasabalı ile aşk yaşadı.

20Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Mustafa Sandal ile olan birlikteliği medyanın ilgi odağıydı.

21Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Ünsal'ın adı bir dönem Yılmaz Erdoğan ile aşk dedikodularına karıştı.

22Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...
23Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Deniz Seki'nin bilinen ilk medyatik ilişkisi Ömer Seval ile olan birlikteliğiydi.

24Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Ünlü popçu Yaşar ile de aşk yaşadı.

25Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Ünlü şovmen Okan Bayülgen ile olan birlikteliği çok konuşuldu.

26Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

En olaylı birlikteliği Hüsnü Şenlendiri ile yaşadı.

27Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Cem Yılmaz'ın Şebnem Dönmez ile yaşadığı aşk çok konuşuldu.

28Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Bir dönem ünlü manken Demet Şener ile birlikteydi.

29Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Uzun süre Cansu Dere ile aşk yaşadı.

30Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Ebru Gündeş, Atilla Saral ile aşk yaşadı.

31Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Ebru Gündeş ile Kerem Alışık aşkı magazin gündeminden uzun süre düşmedi.

32Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Ömer Durak ile evlilik yapan Ebru Gündeş bir süre sonra boşandı.

33Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Adı Hakan Altun ile de anıldı.

34Ünlülerin yok artık dedirten ilişkileri Hepsi ortaya saçıldı...

Osmantan Erkır-Ebru Gündeş

35Emel Müftüoğlu - Davut Güloğlu

Emel Müftüoğlu - Davut Güloğlu

2003 yılında Davut Güloğlu, ünlendikten sonra eşiyle ayrı yaşamaya başlamıştı ama kağıt üzerinde evliydi. Emel, bu aşka karşı koyamadı ve çift 2 sene birlikte yaşadı. Ancak Emel Müftüoğlu, Davut'un boşanması için ısrar ediyordu yoksa ilişkiyi yürütemeyeceğini söyledi. Sonunda Davut Güloğlu büyük bir tazminatla eşinden boşandı. Sonra da Emel'den ayrılıp Ece Erken'le aşk yaşamaya başladı.

36Merve Boluğur ve Tolgahan Sayışman

Merve Boluğur ve Tolgahan Sayışman

2014 gibi yaşanan bu aşk o zamanlar çok gözümüze girmedi. Bu ilişkinin bitme sebebinin ise Tolgahan Sayışman'ın Merve Boluğur'u Serenay Sarıkaya ile aldatması olduğu iddia edilmişti. (Hürriyet-Onedio)

37Gülşen - Alişan

Gülşen - Alişan

Bu listedeki en şaşırtıcı eski ilişki bu olabilir. 90'ların sonunda Alişan'ın deyimiyle 'Öyle 2-3 aylık bi şeydi' şeklinde yaşanmış. İnsan şu an düşününce gerçekten hayret ediyor...

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