• 09 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Yok böyle benzerlik...
Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansıyla ününe ün katmıştı. Yalnızca kabiliyetiyle değil güzelliğiyle de dikkat çeken Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı.
• 09 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
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Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, saha dışındaki yaşamıyla da merak ediliyor. Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.
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12 yaşında yer aldığı Vakıfbank Spor Kulübü'ne halen devam eden Zehra Güneş, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.