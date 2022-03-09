Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinÜnlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Yok böyle benzerlik...
HaberlerMagazin Haberleri Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Yok böyle benzerlik...
• 09 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Yok böyle benzerlik...

Vakıfbank Spor Kulübü'nde sayısız başarılara imza atan ünlü voleybolcu Zehra Güneş, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı'ndaki performansıyla ününe ün katmıştı. Yalnızca kabiliyetiyle değil güzelliğiyle de dikkat çeken Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı.

• 09 Mart 2022 - 10:44 • Son Güncelleme:
1Ünlü voleybolcu Zehra Güneşin kız kardeşi bakın kim çıktı Yok böyle benzerlik...
ABONE OL

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş, saha dışındaki yaşamıyla da merak ediliyor. Zehra Güneş'in kız kardeşi İrem Güneş'in kim olduğunu duyanlar şaşıp kaldı.

2Ünlü voleybolcu Zehra Güneşin kız kardeşi bakın kim çıktı Yok böyle benzerlik...

Balkan göçmeni bir ailede dünyaya gelen Zehra Güneş, 12 yaşında başladığı voleybol kariyerine büyük başarılar sığdırdı.Genç yaşta Türkiye şampiyonluğu yaşayan Zehra Güneş; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beşiktaş gibi takımlarda forma terletti.

3Ünlü voleybolcu Zehra Güneşin kız kardeşi bakın kim çıktı Yok böyle benzerlik...

12 yaşında yer aldığı Vakıfbank Spor Kulübü'ne halen devam eden Zehra Güneş, özel hayatıyla da dikkat çeken bir isim.

4Ünlü voleybolcu Zehra Güneşin kız kardeşi bakın kim çıktı Yok böyle benzerlik...

Güzelliği ve yeteneği sınırları aşan Zehra Güneş'in kardeşi de voleybolcu çıktı.

5Ünlü voleybolcu Zehra Güneşin kız kardeşi bakın kim çıktı Yok böyle benzerlik...

2004 doğumlu İrem Güneş, tıpkı ablası gibi Vakıfbank Spor Kulübü'nde forma giyiyor.

6Ünlü voleybolcu Zehra Güneşin kız kardeşi bakın kim çıktı Yok böyle benzerlik...

Türkiye Voleybol Federasyonu Lisesi'nde eğitim alan İrem Nur Güneş, 2020 yılında Vakıfbank Spor Kulübü'ne dahil olmuştu.

7Ünlü voleybolcu Zehra Güneşin kız kardeşi bakın kim çıktı Yok böyle benzerlik...

Zehra Güneş ve İrem Güneş kardeşler, sık sık birlikte yer aldıkları kareleri takipçileriyle paylaşıyor.

8Ünlü voleybolcu Zehra Güneşin kız kardeşi bakın kim çıktı Yok böyle benzerlik...

Güneş kardeşleri görenler ''Güzellik genetik'' demeden edemiyor.

9Ünlü voleybolcu Zehra Güneşin kız kardeşi bakın kim çıktı Yok böyle benzerlik...
10Ünlü voleybolcu Zehra Güneşin kız kardeşi bakın kim çıktı Yok böyle benzerlik...

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

Pınar Deniz: İstersem çıplak dolaşırım

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Yok böyle benzerlik...

Ünlü voleybolcu Zehra Güneş'in kız kardeşi bakın kim çıktı! Yok böyle benzerlik...

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'

Aziz'in Efnan'ı Simay Barlas yırtmacıyla olay oldu! 'Tanrı kadını yarattı'

Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı!

Bergen filminin galasında kriz çıktı, büyük tartışmalar yaşandı!