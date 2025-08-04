Üniversite mezunu kadınlar hobi olarak başladı! Erzurum'da bir ilke imza attılar

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İş yoğunluğuma rağmen burada geçirdiğim vakit beni çok rahatlatıyor. Buraya gelip giden aynı kişi olmuyor, gerçekten mental olarak çok farklı bir etki yaratıyor. Hastalarıma önerdiğim şeyi, tabii ki biz de kendi hayatımıza uygulamaya çalışıyoruz. Çok rahatlatıyor" ifadelerini kullandı.