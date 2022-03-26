Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri... Ukrayna'dan Rusya'ya ağır darbe: Üst düzey isim öldürüldü

Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun ortadan kaybolduğunu ve ülkesinde yaşanan savaşın detaylarını aktaran Başkan Zelenskiy , "1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya’nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı? Bir hafta içinde 18 insani koridor açıldı ve bunlarla 37 bin 606 kişi kurtarıldı. Bunlardan 26 bin 477’si Mariupol’den Zaparoji’ye geçenler. Ruslar Mariupol’de bizim insanlarımızı kullanarak kentte yardımları kendileri yapıyormuş gibi gösteriyorlar. İşgalcilerin yaptıkları hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Tüm dünyanın Rusya’nın Ukrayna’da neler yaptığını bilmesini istiyorum" dedi.