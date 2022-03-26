Ukrayna - Rusya savaşından son dakika haberleri... Ukrayna'dan Rusya'ya ağır darbe: Üst düzey isim öldürüldü
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 31. güne girildi. Ukrayna'nın bir çok kentinden çatışma ve bombalama haberleri geliyor. Zelenskiy, Ukrayna'da yaşanan savaşı durdurmak için neler yapılabileceği konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştuğunu duyurdu. Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin’e sert mesaj. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Gerashchenko, "Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu hastanede tedavi ediliyor" dedi. Rusya'dan Japonya'ya gözdağı gibi adım geldi...
04.22
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun kalp krizi geçirdiğini ve hala hastanede tedavi gördüğünü iddia etti.
03.54
Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkede savaşa rağmen ekonominin düzelmesi adına halka çalışma çağrısında bulunarak, Rusya'nın saldırılarına hedef olan çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna’daki emeklilere maaş ödemelerinin 2 gün boyunca yapılacağını duyurdu.
03.10
Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nı da içeren bölgede askeri tatbikata başladığı bildirildi. Tatbikatın, Rusya'nın Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından gelmesi "Tokyo'ya gözdağı" olarak yorumlandı.
01.27
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da yaşanan savaşı durdurmak için neler yapılabileceği konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO liderleriyle konuştuğunu duyurdu.
Rusya Savunma Bakanı Şoygu’nun ortadan kaybolduğunu ve ülkesinde yaşanan savaşın detaylarını aktaran Başkan Zelenskiy , "1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya’nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı? Bir hafta içinde 18 insani koridor açıldı ve bunlarla 37 bin 606 kişi kurtarıldı. Bunlardan 26 bin 477’si Mariupol’den Zaparoji’ye geçenler. Ruslar Mariupol’de bizim insanlarımızı kullanarak kentte yardımları kendileri yapıyormuş gibi gösteriyorlar. İşgalcilerin yaptıkları hakkında bilgi vermeye devam edeceğim. Tüm dünyanın Rusya’nın Ukrayna’da neler yaptığını bilmesini istiyorum" dedi.
00.05
Ukrayna’da ülke genelinde halk temel gıda malzemelerine ulaşımda sıkıntı yaşıyor. Türkiye’den yola çıkan 3 tır yardım malzemesi Ukrayna’ya ulaştı. Yiyecek, içecek ve insani yardım malzemelerinden oluşan tırlardan 2’si Ukrayna’nın Mykolaiv şehrinde, 1’i ise Odessa'da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
23.57
Mariupol Belediyesi şehirde uluslararası fonla kurulan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi’nin Rus bombalarıyla vurulduğunu açıkladı. Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Mariupol’ün uluslararası partnerlerle yaptığı projelerden biri olan Çocuk Rehabilitasyon Merkezi, bizi güya özgürleştirmek isteyenler tarafından yok edildi. İşgalcilerin hedefinde kimin olduğunun önemi yok. İnsanlar, evler, bahçeler, hastaneler fark etmiyor. Kötülük kendi başına durmaz. Eğer onu durdurmazsanız Avrupa’daki her eve gelir" ifadeleri kullanıldı.