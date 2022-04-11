Ukrayna - Rusya savaşında son dakika... Rusya'nın yeni hedefi açıklandı... Ukrayna: Almanya ve Fransa hata yaptı!
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 47. güne girildi. Haftalarca süren kuşatmaya rağmen Kiev'i düşüremeyen Rusya'nın yeni hedefi netlik kazanıyor. Zelenskiy, halka sesleniş konuşmasında Rusya’nın Ukrayna’da olanlardan Ukrayna’yı sorumlu tuttuğunu duyurdu. Zelenski'den de yeni bir uyarı geldi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Vereşuk, "Savaş düşündüğümüzden de uzun ve zor geçebilir" dedi. "2008’de Almanya ve Fransa’nın Ukrayna’nın NATO’ya alınmasına karşı çıkmaları hataydı" diyen Ukrayna Dışişleri bakanı Kuleba savaşın devam edeceği bölgeyi açıkladı.
Rus işgaliyle başlayan savaşta dünyayı dehşete düşüren haberler gelmeye devam ediyor. Kramatorsk’taki tren istasyonuna düzenlenen saldırıda can kaybı 57’ye yükseldi. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, “Kiev bölgesinde bin 200’den fazla ceset bulundu” dedi. İşte savaş bölgesindeki saat saat gelişmeler...
07.00
Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna içlerine ilerlemeye başlayan Rus ordusu Kiev'i düşürme planını rafa kaldırmış durumda.Ortaya çıkan görüntülerde ordunun ülkenin doğu bölgelerine ilerlediği görülmüştü.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba'dan bu görüntüleri doğrular cinsten bir açıklama geldi. Kiev'deki savaşın galibinin Ukrayna olduğunu belirten bakan savaşın Donbass'a yoğunlaşacağını açıkladı.
06.00: PUTİN'DEN '9 MAYIS' EMRİ
Batı merkezli istihbarat raporları da Moskova'nın Ukrayna’daki savaş stratejisini değiştirdiğini ve 9 Mayıs’a odaklandığını öne sürüyor.Aynı raporlara göre, Putin, 9 Mayıs'a kadar doğuda bir zafer kazanarak bunu Zafer Günü olarak kutlanan 9 Mayıs'ta Rus halkına ilan etmek istiyor.
İLK HEDEF: KARA KORİDORURus kuvvetleri iki büyük doğu bölgesini ele geçirmeye ve doğuda Kırım'dan Rusya sınırına kadar olan güney kıyısı boyunca bir kara koridoru oluşturmaya odaklanmış durumda.
05.50
Zelenskiy, Rusya’nın olan bitenin sorumluluğunu Ukrayna’ya yüklediğinin altını çizdi ve açıklamasında "Rus agresifliği altında Ukrayna’da savaşın bir haftası daha bitiyor. Biz kendimizi koruyoruz. Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketini hayata geçiriyoruz. Biz topraklarımıza gelen ve insanlarımızı öldüren herkesi cezalandırmaya çalışıyoruz. Ruslar dünyayla iletişimlerini kaybettiler ve bizim suçlu olduğumuzu iddia ediyorlar. Tüm dünya onların suçlu olduğunu biliyor. Bucha’da olanlardan sanki biz sorumluyuz. Kramatorsk saldırısını bizim yaptığımızı söylüyorlar. Oysaki onların propaganda araçları haberlerini yaptı ve roket onlar tarafından işgal edilen yerden atıldı. Savaşın 6 haftasında hiç sivil yerlere saldırmadıklarını söylüyorlar" şeklinde konuştu
"Doğru kazanacak"
Mücadelenin doğrunun zaferiyle sonuçlanacağını belirten Zelenskiy, "Donbas’ta hayatı mahvettiler sanki biz suçluyuz, çocukları kadınları öldürdüler sekiz sene. Tüm bunlar korkular yüzünden meydana geldi. Korku büyürse katliama döner. Daha sonra tüm dünyanın buna alışmasını isterler. Ukrayna tüm bunları durduracak. Rusların korkusuna hiçbir şey yardımcı olamayacak. Doğruyu kabul etmeleri gereken gün gelecek. Bunun için tüm diploması alanında çalışmalarımız var. Rus ordusu bize saldırabilir biz hazır olarak cevap vereceğiz ve uluslarası arenadan silah almaya devam edeceğiz. Ben parlamento açıklamalarına ve diğer ülke vatandaşlarıyla görüşmelerime devam edeceğim. Ukrayna’ya maddi yardımlar sağlayacağız. Daha fazla yaptırımlar olacak adalet için. Askeri savaş suçlusu Rus askerlerin nasıl yargılanacaklarını, Rusya’ya nasıl yaptırımı arttırabiliriz onları konuştuk. Doğru kazanacak, Ukrayna kazanacak" ifadelerini kullandı
04.27
Ukrayna ordusu, anti tank füzesiyle yapılan atış sonucu imha edilen Rus tankının görüntülerini yayınladı. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat - 10 Nisan tarihleri arasındaki süreçte 19 bin 300 Rus askeri personelinin öldüğü, 722 tank ve bin 911 zırhlı askeri aracın imha edildiği ifade edildi.
03.13
Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Ukraynalı siyasilere seslendi. Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Vereşuk, savaşın istenildiği gibi kısa sürede bitmeyebileceğini ifade ederek, "Toplumdaki düşünce liderlerine ve politikacılarımıza seslenmek istiyorum. Şu anda siyasi görüş farklılığımız yok. Hepimiz biriz ve savaştayız. Ruslarla savaşıyoruz, onlarla tartışmıyoruz onlar bizim düşmanımız ve onları öldürüyoruz. Bu savaş bizim istediğimizden daha uzun ve daha zor geçebilir” dedi.
Siyasilerin toplumu cesaretlendirmelerini ve dayanıklı kılmaları gerektiğini aktaran Vereşuk, "Sizden bazıları bilmeden ya da popülerlik uğruna felaket varmış gibi davranıyorsunuz. Lütfen bu savaş zamanında etki alanınızın farkına varın ve sosyal medyada böyle davranmaktan vazgeçin. Bize sakinlik, cesaret ve dayanma gücü gerekli. Kazanacağız" ifadelerini kullandı.
02.05
Rusya’nın Ukrayna’da saldırıları sürerken, Rus ordusunun 8 Nisan’da Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor. Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Kramatorsk kentinde tren istasyonuna yapılan saldırıda artan can kaybına ilişkin yaptığı açıklamada, “Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin tahliye beklediği sırada tren istasyonuna yapılan saldırıda can kaybı sayısı 57’ye yükseldi ve 109 sivil yaralandı” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba ABD basınına açıklamalarda bulundu. Kuleba, Ukrayna’daki son duruma değinerek, "Ukrayna’da bu korkunç yıkımın sebebi olanlarla, savaş suçu işleyenlerle aynı masaya oturup konuşmayı düşünmek bile çok zor. Ancak Bucha’daki gibi akan kanı durduracaksa ve Kramatorsk’taki gibi saldırılar son bulacaksa müzakere imkanı değerlendirilmeli. Ben ne hissedersem hissedeyim insanları ölmekten ve binaları yıkılmaktan kurtaracak bir şans varsa değerlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.
01.03
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmeye yönelik ilk planının "başarısız olduğunu" aktaran Kuleba, Rusya’nın Ukrayna’daki Rus birliklerin başına General Alexander Dvornikov'un atanmasına ilişkin ise, "Rusya ne yapmayı planlıyorsa yapsın, bizim stratejimiz var ve bu strateji, bu savaşı kazanacağımıza ve topraklarımızı kurtaracağımıza olan güvene dayalıdır" dedi.
"Fransa ve Almanya hata yaptı"
2008 yılında Almanya ve Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik NATO dahilinde aldığı kararın hata olduğunu belirten Kuleba, "Almanya ve Fransa’nın 2008 yılında Ukrayna’nın NATO’ya girmemesi yönünde kullandıkları oy stratejik bir hataydı. Eğer NATO üyesi olsaydık bu savaş başlamazdı. Bu hatanın bedelini Almanya ve Fransa değil biz ödüyoruz" dedi.
00.00
Ukrayna’nın Rus ordusundan temizlenen Kiev bölgesinde cansız bedenler toplanmaya devam ediyor. Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova yaptığı açıklamada, “Rus güçlerinin Kiev bölgesinden çekilmesinin ardından bin 222 ceset bulundu. Rus güçleri tarafından işlenen 5 bin 600 savaş suçu, Ukraynalı yetkililer tarafından araştırılıyor. Ukrayna’nın tüm bölgelerinde gördüğümüz savaş suçları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar ve biz bunu düzeltmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rusya'daki üst düzey askeri ve hükümet yetkilileri de dahil olmak üzere 500'den fazla savaş suçlusu şüphelisi tespit ettiklerini aktaran Venediktova, geçtiğimiz günlerde Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde bir tren istasyonuna düzenlenen ve 50’den fazla kişinin öldüğü saldırıya ilişkin de gerekli kanıtlara sahip olduklarını belirtti.