Ukrayna - Rusya savaşında son dakika... Rusya'nın yeni hedefi açıklandı... Ukrayna: Almanya ve Fransa hata yaptı!

"Doğru kazanacak"

Mücadelenin doğrunun zaferiyle sonuçlanacağını belirten Zelenskiy, "Donbas’ta hayatı mahvettiler sanki biz suçluyuz, çocukları kadınları öldürdüler sekiz sene. Tüm bunlar korkular yüzünden meydana geldi. Korku büyürse katliama döner. Daha sonra tüm dünyanın buna alışmasını isterler. Ukrayna tüm bunları durduracak. Rusların korkusuna hiçbir şey yardımcı olamayacak. Doğruyu kabul etmeleri gereken gün gelecek. Bunun için tüm diploması alanında çalışmalarımız var. Rus ordusu bize saldırabilir biz hazır olarak cevap vereceğiz ve uluslarası arenadan silah almaya devam edeceğiz. Ben parlamento açıklamalarına ve diğer ülke vatandaşlarıyla görüşmelerime devam edeceğim. Ukrayna’ya maddi yardımlar sağlayacağız. Daha fazla yaptırımlar olacak adalet için. Askeri savaş suçlusu Rus askerlerin nasıl yargılanacaklarını, Rusya’ya nasıl yaptırımı arttırabiliriz onları konuştuk. Doğru kazanacak, Ukrayna kazanacak" ifadelerini kullandı