Türkiye'nin ilk engelli kadın pilotu, Ege Rallisi’nde piste çıkacak

‘ENGELSİZ SÜRÜCÜLERLE YARIŞIYORUM’

Bu sezon Osmangazi Belediyesi adına yarışacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen Keskin ise bu seneki hedefinin hem Türkiye’de hem de Avrupa’da güzel başarılar elde etmek olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz yıl, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda Erkan Başkanımızın çok önemli destekleri olmuştu. Bu destek ile Türkiye’de ve Avrupa’da oldukça güzel başarılar elde ettik. Bu seneki hedefim bu başarıların üstüne çıkabilmek. Ben dünyadaki ilk ve tek engelli kadın ralli pilotuyum. Motor sporlarında engelsiz olan sürücülerle yarışıyorum. Erkeklerin hakim olduğu bir spor branşında yarışan bir kadın olarak, üstelik de engelli bir kadın sporcu olarak, başkalarına ilham kaynağı olabilmek, benim için oldukça önemli. Erkan Aydın Başkanımızın verdiği destek, benim adıma büyük önem taşıyor. Hem kurumumu hem de kentimizi temsil edeceğim için oldukça heyecanlıyım. Güzel bir sezon olmasını diliyorum. Bu hafta Marmaris’te yarışlarımız başlıyor. İnşallah güzel başarılar ve kupalar ile dönerim. Bu sezon, kategorimde şampiyon olmayı diliyorum. Aynı zamanda geçen sene olduğu gibi, Avrupa Ralli Şampiyonası’nda da podyuma çıkarak, bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum” diye konuştu. (DHA)