Türkiye'nin en acı biberi doğal yollarla zayıflamanın sırrı! Metabolizmayı hızlandırıyor, faydaları saymakla bitmez
Hatay'da 2 bin 347 dekarda üretilen, 50 bin scoville acılık değeri ile 'Türkiye'nin en acı biberi' olma özelliği taşıyan Samandağ biberinde hasat beklenirken; diyetisyen İzem Zekiye Tum, "Uygun bir miktarda tüketildiği zaman vücuda ciddi faydalar sağlamaktadır. En önemlisi, metabolizmayı hızlandırır ve zayıflamaya yardımcı olur" dedi.
Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)
• 02 Aralık 2024 - 12:30 • Son Güncelleme:
Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ (Hatay), (DHA)
• 02 Aralık 2024 - 12:30 • Son Güncelleme: