Türkiye'nin en acı biberi doğal yollarla zayıflamanın sırrı! Metabolizmayı hızlandırıyor, faydaları saymakla bitmez

Tum, "Samandağ biberinin içerisindeki lifin oranı sayesinde tok kalmamızı sağlar. Düşük kalori içeriğinden dolayı diyet listelerinde yer alır. Barındırdığı C vitamini sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve kış aylarında görülen grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların hem tedavisine hem de önlenmesine yardımcı olur. A vitamini içeriğinden dolayı da göz hastalıkları için gayet önemlidir. Samandağ biberi kalp ve damar hastalıklarına da iyi geliyor.