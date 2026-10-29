Türkiye'nin dört bir yanına sipariş yağıyor! Asırlık Lefke bezinden sonra keten dokuma tezgahları kuruldu!

1

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin 10 üyesi, 2019'dan bu yana sürdürdükleri çalışmalar kapsamında Lefke bezinin yanı sıra keten dokumayla da üretim yapıyor.



Keten iplikle hazırladıkları örtü, peşkir ve kırlent gibi ürünlerde Osmaneli'nin yöresel desenlerini kullanan kadınlar, geleneksel dokuyu koruyarak farklı tasarımlar geliştiriyor.