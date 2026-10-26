VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026-2027 Ortaöğretim Vakıflar Genel Müdürlüğü burs sonuçları ne zaman açıklanacak? (vgm.gov.tr sorgulama ekranı)

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Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2026-2027 eğitim-öğretim yılı ortaöğrenim (ilkokul, ortaokul, lise) burs başvuru sonuçlarına ilişkin henüz resmi bir tarih açıklanmadı.

Ancak kurumun başvuru değerlendirme sürecine başladığı bildirildi. Geçmiş yıllardaki takvim ve değerlendirme süreleri dikkate alındığında, başvuruların tamamlanmasını takip eden 15 günlük inceleme sürecinin ardından sonuçların Ekim ayı sonu veya Kasım ayı başında erişime açılması bekleniyor.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Değerlendirme süreci tamamlandığında burs almaya hak kazanan adaylar, sonuçları doğrudan kurumun resmi web sitesi üzerinden öğrenebilecek.

Sorgulama Adresi: Öğrenciler ve veliler, www.vgm.gov.tr adresi üzerinden TC Kimlik Numarası , Ad-Soyad , Baba Adı ve Doğum Tarihi bilgilerini girerek burs durumlarını sorgulayabilecek.

Bildirim:Sonuçlar için ayrıca adrese tebligat yapılmayacak, tüm duyurular resmi internet sitesi üzerinden yürütülecek.

2026-2027 VGM BURS MİKTARI NE KADAR, ÖDEMELER NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan 2026-2027 eğitim-öğretim yılı burs ve eğitim yardımı miktarları şu şekildedir:

Ortaöğrenim (İlkokul, Ortaokul, Lise) Eğitim Yardımı: Aylık 1.750 TL

Yükseköğrenim (Üniversite) Bursu: Aylık 4.000 TL

Ödeme Takvimi: Burs ödemeleri, sonuçların kesinleşmesinin ardından öğrencilerin hesaplarına aktarılmaya başlanır. Eğitim yardımları bir eğitim-öğretim yılında toplam 8 ay (Ekim - Mayıs) boyunca düzenli olarak ödenmektedir. İlk ödeme yapıldığında, bursun başlangıç tarihinden itibaren biriken tutarlar toplu olarak öğrenci hesaplarına yatırılır.