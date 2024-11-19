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GündemTürk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmir'de asırlık binada zaman yolculuğu
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Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmir'de asırlık binada zaman yolculuğu

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan asırlık tarihi binadaki İzmir Polis Anı Evi'nde, 179 yıllık Tük polis teşkilatının yıllar içerisinde kullandığı; silahlar, telsizler, dinleme cihazları, daktilolar, Osmanlıca sabıka defterleri ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor. 86 yıl boyunca karakol olarak kullanılan anı evinde, ser komiser odası ve nezarethane de ilk günkü haliyle korunuyor.

İHA
• 19 Kasım 2024 - 11:14 • Son Güncelleme:
İHA
• 19 Kasım 2024 - 11:14 • Son Güncelleme:
1Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmirde asırlık binada zaman yolculuğu

Konak ilçesindeki Çankaya Katlı Otopark'ın karşısında yer alan, 86 yıl boyunca polis merkezi amirliği olarak hizmet veren tarihi bina, 2005 yılında İzmir Polis Anı Evi olarak ziyarete açıldı.

2Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmirde asırlık binada zaman yolculuğu

1913 yılında inşa edilen tarihi bina, kentin en eski yapılarından biri olarak ayakta kalırken; cephe süslemeleriyle, mimarisiyle dikkat çekiyor

3Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmirde asırlık binada zaman yolculuğu

. İki katlı asırlık tarihi polis anı evinde, 10 Nisan 1845 tarihinde kurulan, bu yıl 179. kuruluş yıl dönümünü kutlayan Türk polis teşkilatında kullanılan malzemeler sergileniyor.

4NEZARETHANE İLK GÜNKÜ GİBİ

NEZARETHANE İLK GÜNKÜ GİBİ

Zemin katta yer alan ser komiser odası ve nezarethane, aynen ilk gün gibi korunuyor.

5Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmirde asırlık binada zaman yolculuğu

Üs katta ise geçmişten günümüzde İzmir emniyetinde kullanılan; silahlar, el bombalar, telsizler, dinleme cihazları, daktilolar, kıyafetler ve çok sayıda eşya sergileniyor.

6GAYRİMÜSLİMLERE EL BASTIRILMAK İÇİN KULLANILAN İNCİL VE OSMANLICA SABIKA DEFTERLERİ VAR

GAYRİMÜSLİMLERE EL BASTIRILMAK İÇİN KULLANILAN İNCİL VE OSMANLICA SABIKA DEFTERLERİ VAR

Anı evinde; gayrimüslimlerin ifade verirken yalan beyanda bulunmalarını önlemek amacıyla el bastırılmak için kullanılan İncil, Osmanlıca sabıka defterleri, eski telefonlar, masalar, sandalyeler ve kıyafetlerde ziyaretçileri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.

7Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmirde asırlık binada zaman yolculuğu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet ve Sağlık Şube Müdürlüğünde görev yapan Komiser Yardımcısı Umut Örnek, İzmir Polis Anı Evi'ndeki pek çok objenin gelen ziyaretçilerin ilgisinin çektiğini ifade etti.

886 YIL BOYUNCA POLİS MERKEZİ OLARAK KULLANILDI

86 YIL BOYUNCA POLİS MERKEZİ OLARAK KULLANILDI

Komiser Yardımcısı Umut Örnek, “Burası 86 yıl polis merkez amirliği olarak kullanılmıştır. 86 yıl önce Keçeciler Polis Merkezi Amirliği adıyla hizmet veren bina, daha sonra Anafartalar Polis Merkezi olarak isimlendirilmiştir.

9Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmirde asırlık binada zaman yolculuğu

Hala halk dilinde Anafartalar Polisi Merkezi olarak bilinir. Pek çok obje, gelen ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir.

10Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmirde asırlık binada zaman yolculuğu

Özellikle; el telsizleri, silahlar ve yabancı ulusların kullandığı kıyafetler ziyaretçilerin ilgi konusu.

11Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmirde asırlık binada zaman yolculuğu

Ser komiser odasında bulunan; İncil, sabıka kayıt defteri, bunlarda en çok dikkat çeken objelerden.

12Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmirde asırlık binada zaman yolculuğu

Özellikle ziyaretçilerimiz buraya geldiklerinde, duvarlardaki fotoğraflarda geçmişte burada çalışan meslektaşlarını, meslektaş büyüklerini arıyorlar.

13Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmirde asırlık binada zaman yolculuğu

Onların kullandığı silah ve objeleri inceliyorlar.

14Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmirde asırlık binada zaman yolculuğu

Kemeraltı bölgesinde olması açısından pek çok yerli ve yabancı turistin ilgisine maruz kalmaktadır” dedi.