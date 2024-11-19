Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmir'de asırlık binada zaman yolculuğu

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet ve Sağlık Şube Müdürlüğünde görev yapan Komiser Yardımcısı Umut Örnek, İzmir Polis Anı Evi'ndeki pek çok objenin gelen ziyaretçilerin ilgisinin çektiğini ifade etti.