Türk polisinin 179 yıllık gizemli tarihi burada canlanıyor: İzmir'de asırlık binada zaman yolculuğu
İzmir'in Konak ilçesinde bulunan asırlık tarihi binadaki İzmir Polis Anı Evi'nde, 179 yıllık Tük polis teşkilatının yıllar içerisinde kullandığı; silahlar, telsizler, dinleme cihazları, daktilolar, Osmanlıca sabıka defterleri ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor. 86 yıl boyunca karakol olarak kullanılan anı evinde, ser komiser odası ve nezarethane de ilk günkü haliyle korunuyor.
İHA
• 19 Kasım 2024 - 11:14 • Son Güncelleme:
İHA
• 19 Kasım 2024 - 11:14 • Son Güncelleme: