Trafik derdine çare bulundu! Türkiye'de icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Tasarımı, koltukları, bataryaların paketlenmesini, yazılımın çok büyük kısmını, pervaneleri, prototip motoru ve donanımı kendi atölyelerinde yaptıklarını vurgulayan Altunbozar, "Böyle saydığımızda yüzde 85'leri görüyoruz. İlerleyen dönemde motor ve motor sürücüsünü de yerli olarak yapmak istiyoruz. Araç bataryası için sadece işbirlikleri yapmak için görüşüyoruz." dedi.