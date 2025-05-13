Trafik derdine çare bulundu! Türkiye'de icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek
Türkiye'de geliştirilen "iki kişilik elektrikli uçan araba"nın ilk insanlı testini başarıyla gerçekleştiren AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş'nin kurucusu Eray Altunbozar, yüzde 85 yerlilik oranına ulaşan aracı gelecek yılın sonuna kadar İstanbul semalarında uçurmayı hedeflediklerini söyledi. "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Planlamamız iki yıl içerisinde aracımızı İstanbul semalarında uçurmak." diyen Altunbozar, İstanbul'da yoğunluk yaşanan bir bölgede Aircar kullanıcısının 60 kilometrelik mesafeyi yarım saatte katedebileceğini söyledi. İşte yakında ön satışları başlacak olan uçan arabanın tüm detayları...
AA
• 13 Mayıs 2025 - 18:03 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Mayıs 2025 - 18:03 • Son Güncelleme: