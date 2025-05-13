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Trafik derdine çare bulundu! Türkiye'de icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Türkiye'de geliştirilen "iki kişilik elektrikli uçan araba"nın ilk insanlı testini başarıyla gerçekleştiren AirCar Teknoloji ve Havacılık A.Ş'nin kurucusu Eray Altunbozar, yüzde 85 yerlilik oranına ulaşan aracı gelecek yılın sonuna kadar İstanbul semalarında uçurmayı hedeflediklerini söyledi. "Biz elimizden geleni yapıyoruz. Planlamamız iki yıl içerisinde aracımızı İstanbul semalarında uçurmak." diyen Altunbozar, İstanbul'da yoğunluk yaşanan bir bölgede Aircar kullanıcısının 60 kilometrelik mesafeyi yarım saatte katedebileceğini söyledi. İşte yakında ön satışları başlacak olan uçan arabanın tüm detayları...

AA
• 13 Mayıs 2025 - 18:03 • Son Güncelleme:
AA
• 13 Mayıs 2025 - 18:03 • Son Güncelleme:
1Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Altunbozar, 2017'de yapay zeka teknolojileri, batarya ve kompozit malzemeler üzerine çalışmalara başladıklarını ve son 5 yıldır ciddi ilerlemeler gerçekleştirdiklerini anlattı.

2Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava aracıyla ilgili çalışmalara başladıklarında dünya genelinde bu alanda 6 firmanın faaliyeti bulunduğunu belirten Altunbozar, "Bugün geldiğimiz noktada yine ilk 5'teyiz diyebiliriz.

3Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Bulunduğumuz noktadan memnunuz. İnsanlı testlere başladık. Çalışmalarımız da devam edecek. Sistemi daha da güvenli yapmak için çalışmalar devam edecek." dedi.

4Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

"Biz elimizden geleni yapıyoruz. Planlamamız iki yıl içerisinde aracımızı İstanbul semalarında uçurmak." diyen Altunbozar, İstanbul'da yoğunluk yaşanan bir bölgede Aircar kullanıcısının 60 kilometrelik mesafeyi yarım saatte katedebileceğini söyledi.

5Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Altunbozar, otomobille gidildiğinde bu mesafeyi geçmenin yerine göre 4 saate kadar çıkabildiğine işaret ederek, "Kısa hatlarda, trafiğin çok olduğu birkaç kilometrelik alanda kişi Aircar'a binip kısa süre içerisinde istediği noktaya gidebilecek.

6Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

İstanbul'u yaşanabilir hale getirebilecek bir teknoloji olacak. Çok kolay görünüyor olabilir ama gerçekten öyle değil. Kullandığımız teknolojide dünyanın en iyileri bazen yetmiyor, kendimiz geliştirmeye çalışıyoruz. Uçan araba en zor, ileri ve dünyayı değiştirecek teknolojilerden biri." diye konuştu.

7Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Aircar'ın 350 kilogram ağırlığında olduğunu ve 40 kilovatlık batarya bulunduğunu dile getiren Altunbozar, otomobillerde bu bataryanın 1500 kilogram ağırlıkta kullanıldığını kaydetti.

8Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Altunbozar, araçlarında daha hafif ve yüksek kapasiteli bataryalar da kullandıklarını, kendi geliştirdikleri yazılımların olduğunu ve donanımları da geliştirmeye başladıklarını kaydetti.

9İLERLEYEN AYLARDA ÖN SATIŞI BAŞLATACAĞIZ

'İLERLEYEN AYLARDA ÖN SATIŞI BAŞLATACAĞIZ'

Altunbozar, Aircar'ın ucuz olması gerektiğini ve bundan dolayı iki kişilik helikoptere göre yarı bütçeyi hedeflediklerini aktararak, "Otonom sistemler şu anda pilotlu olmayı şart koşsa da biz otonom sistemlerin çalışmasını en başından beri yapıyoruz.

10Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

İki otomobil park edebiliyorsa, biz orada iniş kalkış yapabiliyoruz. Bunu da çok noktasal yapıyoruz. Mümkün oldukça iz düşümümüzü küçük tutuyoruz ki şehir yapılanmasına organik şekilde karışalım." değerlendirmesinde bulundu.

11Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Şirket kurulduğundan bu yana yurt dışından birçok distribütörlük ve ürün isteyen firmalardan teklif aldıklarını belirten Altunbozar, ilerleyen aylarda ön satışı başlatacaklarını, böylelikle hem yurt içinde hem de yurt dışında talebi biraz daha anlamlandıracaklarını anlattı.

12Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Altunbozar, üç ürün grubu üzerinde çalıştıklarına değinerek, "İki kişilik aracımızın piyasaya çıkmasının 2026 yılının sonunu bulacağını öngörüyoruz. Tek kişilik ve bir de kargo dron modelimiz var. Kargo dronumuzu arama kurtarma, lojistik, yangın söndürme gibi alanlarda kullanacağız.

13Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Tek kişilik aracımızın özelliği de eğitim, eğlence alanında olacak. Önümüzdeki dönemde bu 3 ürünün özellikle kargo dron ile tek kişilik aracımızı bu yıl içerisinde, iki kişilik modeli de önümüzdeki yılın sonuna doğru çıkarmak için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

14Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Tasarımı, koltukları, bataryaların paketlenmesini, yazılımın çok büyük kısmını, pervaneleri, prototip motoru ve donanımı kendi atölyelerinde yaptıklarını vurgulayan Altunbozar, "Böyle saydığımızda yüzde 85'leri görüyoruz. İlerleyen dönemde motor ve motor sürücüsünü de yerli olarak yapmak istiyoruz. Araç bataryası için sadece işbirlikleri yapmak için görüşüyoruz." dedi.

15Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Altunbozar, şehirdeki ulaşımın alçak hava irtifasını kendi araçlarıyla güçlendirmek istediklerini dile getirerek, sözlerini şöyle tamamladı:

16Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

"Hava alanında, şehrin bir ucundan diğer ucuna, hava ambulansı ve itfaiyesi gibi ulaşımlarda da halka hizmet edecek alanlarda kullanılabilecek. Galata Kulesi'nden Üsküdar'a arabayla gitmeye çalışsanız 1 saat sürecek.

17GALATA KULESİ - ÜSKÜDAR ARASI 1 DAKİKA

'GALATA KULESİ - ÜSKÜDAR ARASI 1 DAKİKA'

Aircar ile 1 dakikada gideceksiniz yani şehrin içerisinde ulaşım havadan olacak gibi duruyor. Aircar olarak bunu yapmak zorundayız. Bunu yapmazsak ileride bu teknolojinin net ithalatçısı olacağız.

18Trafik derdine çare bulundu Türkiyede icat edildi, 4 saatlik mesafe 30 dakikaya inecek

Günü kaybetmeden çalışmalarımızı hızlandırmak ve ülkemize de bu teknolojiyi kazandırmak istiyoruz. Bu konuda iddialıyız. Fiziksel olarak bir aracı uçurduğunuzda işin yüzde 90'ı bitmiş oluyor."