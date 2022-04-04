Tosun Paşa, Hababam Sınıfı, Kapıcılar Kralı... Türk sinemasının arşivdeki defterler açıldı! Sahne sahne sansür çıktı

İLK KARARLAR 1932’DE

Araştırmalar sonucunda Türkiye’nin sansürle ilgili kararların yazıldığı defterlerin 1932’nin ağustosundan itibaren tutulduğu kaydedildi. 1932 yapımı Muhsin Ertuğrul’un Kaçakçılar eserinin defterlerdeki ilk eser olduğu belirtildi. Ertuğrul’un yine “Bir Millet Uyanıyor (1932)” ve “Söz Bir Allah Bir (1933)” filmleri ilk eserlerden oldu. Kitaba yazdığı önsözde Türk Sinemasının 1914’te Fuat Uzkınay’ın “Ayastefanos’taki Rus Abidesinin Yıkılışı” filminin valiliklerce denetlendiğini belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, “1932 itibarıyla yürürlüğe giren ‘Sinema Filmlerinin Kontrolüne Ait Talimatname’ ile de Sansür kurumsallaşmıştır. Eserde, çoğu ilk kez kamuoyu dikkatine gelecek olan çarpıcı sansür uygulamaları yer almaktadır. Bu çalışmayı sadece ülkemizin sinema geçmişine değil yakın siyasal ve sosyal tarihimize de nesnel bir bakış olarak değerlendirmek mümkün” dedi. Hürriyet, Telif Hakları Genel Müdürlüğü’nün depo ve arşivine girerek ciltleri inceledi...