Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti
Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Müzakerelerin ikinci ayağının yapılması beklenen günde bölgeden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son dikkat çeken görüntü ise Ukrayna'dan geldi. Teslim olan Rus askerlerinin eşyalarının paylaşıldığı görüntülerde askerlerin çantalarından çıkan tüm eşyalar tek tek dünyaya servis edildi. İşte son dakika haberinin detayları...
• 04 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
• 04 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
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Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerdeki malzemeler dikkat çekti. Peki Rus askerlerinin çantasında ne var? İşte yanıtı....
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Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.
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Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.
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Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.
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Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.
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Operasyona dair evrak ve yönergeler.
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Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.
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