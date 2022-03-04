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Dünya Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti
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Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

Rusya-Ukrayna arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle sürüyor. Müzakerelerin ikinci ayağının yapılması beklenen günde bölgeden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor. Son dikkat çeken görüntü ise Ukrayna'dan geldi. Teslim olan Rus askerlerinin eşyalarının paylaşıldığı görüntülerde askerlerin çantalarından çıkan tüm eşyalar tek tek dünyaya servis edildi. İşte son dakika haberinin detayları...

• 04 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
• 04 Mart 2022 - 00:18 • Son Güncelleme:
1Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

Rusya-Ukrayna savaşında bölgeden sıcak haberler gelmeye devam ediyor. Ukrayna, bazı Rus askerlerinin teslim olduğunu duyurmuştu. Son bilgilendirmede ise teslim olan Rus askerlerinin teçhizatları paylaşıldı.

2Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerdeki malzemeler dikkat çekti. Peki Rus askerlerinin çantasında ne var? İşte yanıtı....

3Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.

4Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.

5Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.

6Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

Çeşitli renklerde sinyal vermeye yarayan bir fener.

7Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

Operasyona dair evrak ve yönergeler.

8Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

Rus askerlerinin çantasından çıkanlar toplu halde de sergilendi.

9Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti
10Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

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Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

Teslim olan Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna dünyaya bu fotoğrafları servis etti

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