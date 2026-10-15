SON DAKİKA: İSTANBUL'DA YARIN (16 EKİM CUMA) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliği beklenen açıklamayı yaptı
İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak ve sel felaketinin ardından beklenen tatil kararı açıklandı. İstanbul Valisi Davut Gül, 16 Ekim 2026 Cuma günü de okullarda eğitime ara verileceğini duyurdu. Böylece İstanbul'da okullar iki gün üst üste tatil edilmiş oldu. Peki, İstanbul'da yarın hangi okullar tatil? 16 Ekim Cuma günü üniversiteler de tatil mi? İşte İstanbul Valiliğinin son dakika açıklaması...
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İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağışların ardından okullarla ilgili yeni karar alındı. Kent genelinde yaşanan su baskınları ve ulaşımda meydana gelen aksaklıklar nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmişti. İstanbul Valisi Davut Gül, 16 Ekim 2026 Cuma günü de okulların tatil edildiğini açıkladı. Böylece İstanbul'da eğitime verilen ara iki güne çıkarıldı. Öğrenciler ve veliler, İstanbul Valiliğinin yeni kararının hangi okulları kapsadığını ve eğitim öğretimin ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı.
İSTANBUL'DA YARIN (16 EKİM CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?
İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından 16 Ekim Cuma günü de okulların tatil edildiğini duyurdu.
Vali Gül, AFAD Müdürlüğünde yaptığı açıklamada İstanbul'da yaşanan sel felaketine ilişkin son bilgileri paylaşırken eğitime verilen aranın uzatıldığını bildirdi.
Alınan kararla İstanbul'da 15 Ekim Perşembe ve 16 Ekim Cuma günleri okullarda eğitim öğretime ara verildi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN SON DAKİKA OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI
İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli yağışın kent genelinde neden olduğu olumsuzluklara ilişkin açıklamalarda bulundu.
İstanbul'un son 84 yılın en yüksek yağış miktarlarından biriyle karşı karşıya kaldığını belirten Gül, bazı bölgelerde metrekareye 261 kilogram yağış düştüğünü bildirdi.
Vali Gül, kentte 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını ve 2 bin 722 kişinin kurtarıldığını açıkladı.
Yağışların 2-3 gün daha devam edebileceğini belirten Gül, cuma günü okulların da tatil edildiğini duyurdu.
İSTANBUL'DA OKULLAR NEDEN 2 GÜN TATİL EDİLDİ?
İstanbul Valiliği, şiddetli yağış ve selin ardından eğitim kurumlarında gerekli temizlik, bakım ve kontrol çalışmalarının yapılabilmesi için tatil kararını uzattı.
Yağıştan etkilenen okul binalarının cuma günü ve hafta sonu boyunca kontrol edilmesi, gerekli çalışmaların tamamlanması planlanıyor.
Böylece eğitim kurumlarının 19 Ekim Pazartesi günü yeniden eğitim öğretime hazır hale getirilmesi hedefleniyor.
İSTANBUL'DA 16 EKİM CUMA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
İstanbul Valiliğinin aldığı karar il genelindeki temel ve ortaöğretim kurumlarını kapsıyor.
Buna göre İstanbul'un 39 ilçesinde 16 Ekim Cuma günü okullarda eğitim öğretime ara verilecek.
Esenyurt, Beylikdüzü, Avcılar, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Başakşehir, Sarıyer, Beykoz, Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy, Pendik, Kartal, Ataşehir, Eyüpsultan, Şişli, Fatih, Bakırköy ve diğer ilçelerde öğrenciler cuma günü okula gitmeyecek.
İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER 16 EKİM CUMA TATİL Mİ?
İstanbul'da üniversitelerin tatil edilmesine ilişkin kararlar, ilgili üniversitelerin rektörlükleri ve senatoları tarafından alınacak.
Bu nedenle üniversite öğrencilerinin kendi eğitim kurumlarının resmî açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.
İSTANBUL'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul'da 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler hafta sonu tatiline girecek.
Okul binalarındaki bakım, temizlik ve güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından 19 Ekim 2026 Pazartesi günü eğitim öğretimin yeniden başlaması planlanıyor.