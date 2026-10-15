SON DAKİKA: İSTANBUL'DA YARIN (16 EKİM CUMA) OKULLAR TATİL Mİ? İstanbul Valiliği beklenen açıklamayı yaptı

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İstanbul'da üniversitelerin tatil edilmesine ilişkin kararlar, ilgili üniversitelerin rektörlükleri ve senatoları tarafından alınacak.



Bu nedenle üniversite öğrencilerinin kendi eğitim kurumlarının resmî açıklamalarını takip etmesi gerekiyor.



İSTANBUL'DA OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



İstanbul'da 15 ve 16 Ekim tarihlerinde eğitime ara verilmesinin ardından öğrenciler hafta sonu tatiline girecek.



Okul binalarındaki bakım, temizlik ve güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından 19 Ekim 2026 Pazartesi günü eğitim öğretimin yeniden başlaması planlanıyor.