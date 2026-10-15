KOCAELİ'DE OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ? Sağanak yağış Marmara'yı ele geçirdi: Kocaeli'de yarın (16 Ekim) okullar tatil mi?
Marmara Bölgesi'nde etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle Kocaeli'de okulların tatil edilip edilmediği merak ediliyor. Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle 15 Ekim Perşembe günü il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Peki, Kocaeli'de yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü İzmit, Gebze, Darıca, Körfez, Gölcük ve Kartepe'de okul var mı? İşte valilikten gelen açıklama ve son durum...
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Kocaeli'de etkisini sürdüren kuvvetli sağanak yağış, eğitim öğretim faaliyetlerini de etkiledi. Meteorolojik değerlendirmelerde yağışların şiddetini artıracağının belirtilmesi üzerine Kocaeli Valiliği tarafından okullarda tatil kararı alındı. 15 Ekim 2026 Perşembe günü Kocaeli genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Kararın ardından öğrenciler ve veliler, tatilin 16 Ekim Cuma gününe uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. Özellikle İzmit, Gebze, Darıca, Gölcük, Körfez, Derince ve Kartepe'de yarın okulların açık olup olmayacağı merak ediliyor.
KOCAELİ'DE OKULLAR BUGÜN (15 EKİM) TATİL Mİ?
Kocaeli Valiliği, kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle 15 Ekim 2026 Perşembe günü eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.
Alınan karar, Kocaeli'nin 12 ilçesindeki tüm eğitim kurumlarını kapsıyor.
Buna göre bugün İzmit, Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, Körfez, Derince, Başiskele, Kartepe, Gölcük, Karamürsel ve Kandıra'da okullar tatil edildi.
KOCAELİ'DE YARIN (16 EKİM CUMA) OKULLAR TATİL Mİ?
15 Ekim Perşembe günü eğitime ara verilmesinin ardından gözler 16 Ekim Cuma gününe çevrildi.
Kocaeli Valiliğinin açıkladığı tatil kararı yalnızca 15 Ekim Perşembe gününü kapsıyor. 16 Ekim 2026 Cuma günü için ise henüz yeni bir tatil kararı açıklanmadı.
Bu nedenle yeni bir duyuru yapılmaması halinde Kocaeli'de cuma günü eğitim öğretimin normal şekilde devam etmesi bekleniyor.
Sağanak yağışın seyrine göre alınabilecek yeni kararların Kocaeli Valiliği tarafından duyurulması bekleniyor.
KOCAELİ VALİLİĞİNDEN OKUL TATİLİ AÇIKLAMASI
Kocaeli Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü için alınan tatil kararının gerekçesini meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda açıkladı.
Valilik tarafından yapılan duyuruda, kent genelinde sağanak yağışların devam etmesinin ve etkisini artırmasının beklendiği belirtilerek tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Ayrıca kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağı açıklandı.
Rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları da idari izin kapsamına alındı. Kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu personel ise uygulamanın dışında tutuldu.
KOCAELİ'DE HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL?
Kocaeli Valiliğinin 15 Ekim Perşembe günü için aldığı karar il genelini kapsıyor.
Eğitime ara verilen ilçeler şöyle:
İzmit
Gebze
Darıca
Çayırova
Dilovası
Körfez
Derince
Başiskele
Kartepe
Gölcük
Karamürsel
Kandıra
16 Ekim Cuma günü için ise söz konusu ilçelerde yeni bir tatil kararı bulunmuyor.
KOCAELİ'DE OKUL TATİLİ UZATILACAK MI?
Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle alınan bir günlük tatil kararının uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor.
Valilik tarafından 16 Ekim Cuma gününe ilişkin yeni bir açıklama yapılması halinde öğrenciler ve veliler resmî kanallar üzerinden bilgilendirilecek.
Yeni tatil kararı açıklanmadığı sürece cuma günü okullarda derslerin devam etmesi bekleniyor.