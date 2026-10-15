KOCAELİ'DE OKULLAR BUGÜN TATİL Mİ? Sağanak yağış Marmara'yı ele geçirdi: Kocaeli'de yarın (16 Ekim) okullar tatil mi?

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Kocaeli Valiliği, 15 Ekim Perşembe günü için alınan tatil kararının gerekçesini meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda açıkladı.



Valilik tarafından yapılan duyuruda, kent genelinde sağanak yağışların devam etmesinin ve etkisini artırmasının beklendiği belirtilerek tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.



Ayrıca kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de bir gün idari izinli sayılacağı açıklandı.



Rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu bulunan kadın personel ile 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları da idari izin kapsamına alındı. Kurumların işleyişi açısından görev yapması zorunlu personel ise uygulamanın dışında tutuldu.