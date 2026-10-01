SON DAKİKA: Güllü’nün kızı Tuğyan Gülter ağlayarak savunma yaptı! “Annemin düştüğünü görseydim tutardım” Yasaklı madde itirafı

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Tuğyan Ülkem Gülter, annesi ile eski menajeri Çiğdem Deniz Emir arasında bir süredir sorun olduğunu da öne sürerek, “Çiğdem ablayla annem konuşmuyordu bir süredir. Onun evine bakıyordu, evde mi değil mi diye. Apartman kamerasına da bakardı hatta annem. Çiğdem abla evden çıkmış mı, çıkmamış mı diye. Eğilip camdan benim odamdan ve kendi odasından bakardı” diye konuştu.



Annesinin yeni çıkardığı şarkısıyla ilgili sorun yaşadığını belirten Gülter, “Yeni çıkardığı şarkısıyla ilgili sıkıntısı vardı. Galiba yayından kaldırılacaktı. Onu takıyordu kafasına” diye konuştu.



Gülter, annesinin daha önce de evde birkaç kez düştüğünü belirterek, “Bir keresinde ben hastaneye götürdüm. Alkollü olduğu için tıbbi müdahalede bulunamadılar” ifadelerini kullandı.