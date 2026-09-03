Güllü'nün ölümünde yeni görüntü ortaya çıktı! Olaya şahit olan kişi savcılıkta o anı canlandırdı

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26 Eylül 2025 tarihinde Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'ndeki apartmanın 5. katındaki kapalı terasta Güllü, kızı ve arkadaşıyla eğlendiği sırada pencereden düşerek hayatını kaybetti. "Güllü" adıyla tanınan ünlü sanatçı Gül Tut'un ölümüyle ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter tutuklanmıştı. Soruşturmayla ilgili yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Olay sırasında evde bulunan Nur Sultan Ulu, Güllü'nün nasıl atıldığını hareketleriyle gösterdi. İddianamede Sultan Nur Ulu'nun soruşturmanın ilerleyen aşamasında verdiği ifadeye geniş yer verildi. Ulu, olay sırasında Gül Tut'un pencerenin önünde yüzü dışarıya dönük şekilde bulunduğunu, Tuğyan Ülkem Gülter'in ise annesine yaklaştığını söyledi. Sultan Nur Ulu, Tuğyan'ın Gül Tut'un arkasına geçtiğini, "kalçasının altından bacaklarına doğru sarılarak hafif kendisine, hafif yukarıya doğru çektiğini" gördüğünü ve ardından Gül Tut'un pencereden aşağıya atıldığını öne sürdü.

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Ulu'nun savcılıkta verdiği ifade sırasında söz konusu hareketleri yeniden gösterdiği ve canlandırmanın kayıt altına alındığı belirtildi.