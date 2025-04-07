Son 4 yılda başına gelmeyen kalmadı ama o azimle yaşamını sürdürüyor!

Hayat, mücadele işte. Mücadele ediyorum, yaşamayı ve daha iyi olmayı düşünüyorum. Beni hayata bağlayan sadece hırs oldu. Benim önceden çevrem çok genişti, eşim dostum çoktu, telefonlarım susmazdı. Düştükten sonra ne arayanım ne soranım var. Ben de bu yüzden hırs yaptım, tekrar yürüyeceğim."