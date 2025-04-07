Son 4 yılda başına gelmeyen kalmadı ama o azimle yaşamını sürdürüyor!
Gaziantep'te yaşayan 57 yaşındaki Halil Yılmaz, son 4 yılda inşaattan düşmesine, Kovid-19'a yakalanmasına, karbonmonoksitten zehirlenmesine, trafik kazası ve 3 kalp krizi geçirmesine, Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanmasına rağmen azimle yaşamını sürdürüyor. Felç kaldıktan sonra hayatındaki tüm düzenin değiştiğini anlatan Yılmaz, şunları söyledi: Beni hayata bağlayan sadece hırs oldu. Benim önceden çevrem çok genişti, eşim dostum çoktu, telefonlarım susmazdı. Düştükten sonra ne arayanım ne soranım var. Ben de bu yüzden hırs yaptım, tekrar yürüyeceğim."
AA
• 07 Nisan 2025 - 14:35 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Nisan 2025 - 14:35 • Son Güncelleme: