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    SağlıkŞeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor! Tam bir şifa kaynağı ama...
    HaberlerSağlık Haberleri Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor! Tam bir şifa kaynağı ama...
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    Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor! Tam bir şifa kaynağı ama...

    Birçok yemekte kullanılıyor, şeker, tansiyon ve kansere de iyi geliyor, bağırsakları tamamen temizliyor. Geçen yıl 20 TL’den satılıyordu, bu yıl 35 TL’den satılıyor. Elazığ’da baharın gelmesiyle birlikte dağların yüksek kesimlerinde yetişen ve şifa kaynağı olarak bilinen bu otun, toplanmak ise çok zahmetli.

    İHA
    • 14 Nisan 2022 - 12:48 • Son Güncelleme:
    İHA
    • 14 Nisan 2022 - 12:48 • Son Güncelleme:
    1Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Elazığ’da dağların yüksek kesimlerinde yetişen çiriş ve kenger otu, uzun süren kış mevsiminin ardından baharın gelmesiyle köylüler tarafından toplanmaya başlandı. Toplanan otlar, kent merkezindeki manav ve seyyar satıcılarda satışa sunuldu.

    2Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Çiriş ve kenger otları, birçok yemekte kullanılmasının yanı sıra, şeker, tansiyon ve kansere de iyi geliyor.

    3Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Birçok pazarcının geçim kaynağı olan çiriş oto kilosu 20 TL’den, kenger ise 35 TL’den satışa sunuluyor.

    4Kenger, tansiyona ve şekere çok iyi geliyor

    "Kenger, tansiyona ve şekere çok iyi geliyor"

    Havaların ısınmasıyla birlikte işlerinin başladığını belirten seyyar satıcı Zülfü Güngör, “Çiriş ve kenger otlarının çıkması Nisan ayında başlıyor.

    5Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Tunceli’den tezgahlara geldi satmaya başladık bizde. Bu otların toplanması çok zahmetli öyle kolay toplanmaz, herkeste toplayamaz.

    6Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Dağların yüksek kesimlerinde çıkıyor bu aşağıda olmaz bu çiriş otu.

    7Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Toplayanlar araba ile dağa gidiyor. En az 4 saat yol gidiyorlar. Sabah saat 5’te ancak sabah saat 8’de burada oluyorlar.

    8Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Tezgahlara gelmeye başladı. Daha yeni başladı. Günde 2- 3 torba geliyor. Otlar faydalı olduğu için herkes alıyor.

    9Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Bu çiriş otu bağırsaklara çok iyi geliyor ve bağırsakları temizliyor.

    10Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Kenger tansiyona ve şekere çok iyi geliyor. Kenger geçen yıl 20 TL’den satılıyordu bu yıl 35 TL’den satılıyor.

    11Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Çiriş otu geçen yıl 10 TL’den satılıyordu bu yıl 20 TL’den satılıyor” dedi.

    12Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Otların birçok hastalığa iyi geldiğini ifade eden vatandaş İbrahim Kılıç, “Kengeri şeker ve tansiyon için alıyorum. Şifalı olduğunu biliyoruz.

    13Şeker, tansiyon ve kansere iyi geliyor, bağırsakları temizliyor Tam bir şifa kaynağı ama...

    Dağlarda toplanıyor, ışkınlar olsun çiriş otu olsun hepsi sağlıklı. Fiyatları vatandaşların ve köylülerin emeklerine göre dağlara çıkıp bunları toplaması noktasında hiç bir şey değil” diye konuştu.

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