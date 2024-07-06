Seçil Erzan'ın alıkonulduğu iddialarında delil tespit edilemedi! 9 kişi hakkında takipsizlik kararı
Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davaya ilişkin banka yetkilileri tarafından baskı yapılıp alıkonulduğu iddialarına ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde Seçil Erzan'ın alınan birçok ifadesinde çelişkiler olduğu, Erzan'ın Sermin Tekin ile aralarında geçen yazışmaların değerlendirilmesi sonucu Erzan'ın banka tarafından hürriyetinin yoksun bırakıldığına dair herhangi kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldı.
İHA
• 06 Temmuz 2024 - 14:26 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Temmuz 2024 - 14:26 • Son Güncelleme: