Seçil Erzan'ın alıkonulduğu iddialarında delil tespit edilemedi! 9 kişi hakkında takipsizlik kararı

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ifadelerinde belirttiği banka yetkilileri tarafından baskı yapılıp, alıkonulmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.