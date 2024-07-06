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Seçil Erzan'ın alıkonulduğu iddialarında delil tespit edilemedi! 9 kişi hakkında takipsizlik kararı

Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın davaya ilişkin banka yetkilileri tarafından baskı yapılıp alıkonulduğu iddialarına ilişkin soruşturma tamamlandı. Soruşturma çerçevesinde Seçil Erzan'ın alınan birçok ifadesinde çelişkiler olduğu, Erzan'ın Sermin Tekin ile aralarında geçen yazışmaların değerlendirilmesi sonucu Erzan'ın banka tarafından hürriyetinin yoksun bırakıldığına dair herhangi kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği anlaşıldı.

İHA
• 06 Temmuz 2024 - 14:26 • Son Güncelleme:
İHA
• 06 Temmuz 2024 - 14:26 • Son Güncelleme:
1 Seçil Erzanın alıkonulduğu iddialarında delil tespit edilemedi 9 kişi hakkında takipsizlik kararı

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 29 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın ifadelerinde belirttiği banka yetkilileri tarafından baskı yapılıp, alıkonulmasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

2 GELDİKLERİ ARAÇ BANKANIN ARACIYDI

GELDİKLERİ ARAÇ BANKANIN ARACIYDI

Seçil Erzan'ın iddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifadenin aktarıldığı soruşturma evrakında Erzan, “8 Nisan Cumartesi günü Denizbank Avrupa 1. Bölge Müdürü Sermin Tekin'in Çorlu'da ki evime beni görmeye geldi. Daha öncesinde telefonla beni arayıp halimi hatırımı sormuştu. Bana, ‘burada kalmayabilirsin, otelde yada benim evimde kalabilirsin' dedi. Yanında koruma gibi birileri vardı. Daha doğrusu evimin önünde 4-5 adamın beklediğini gördüm. Geldikleri araç bankanın aracıydı. O gün Sermin Hanım benimle görüştükten sonra gitti” ifadelerini kullandığı yer aldı.

3 Seçil Erzanın alıkonulduğu iddialarında delil tespit edilemedi 9 kişi hakkında takipsizlik kararı

Erzan’ın sürekli kendisini oyaladığını en sonunda ise Nisan 2023 tarihinde bankaya gittiğinde Seçil Erzan’ın gözaltına alındığını öğrenince şikayetçi olduğunu anlattı.

4 Seçil Erzanın alıkonulduğu iddialarında delil tespit edilemedi 9 kişi hakkında takipsizlik kararı

İfadesinde Demir, yaklaşık 2 milyon 900 bin lira civarında parasını dövize çevirerek 150 bin doları Erzan’a Kapalı Çarşı yakınlarında elden teslim ettiğini anlattı.