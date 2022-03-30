Şahmeran ekibi kaçtı, Burak Deniz yakalandı! Dikkat çeken tavır!

ÇEKİMLER SONA ERDİ

Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya ile birlikte başrollerini üstlendiği, dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisinin çekimleri sona erdi. Dizinin tüm ekibi önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda buluşarak, kutlama yapıp geç saate kadar eğlendi. Kutlama gecesinde sahneye çıkarak tüm set ekibine emekleri için teşekkür konuşması yapan Serenay Sarıkaya'nın, telefonla çekilmemesi şartıyla sahnede şarkı söylediği de öğrenildi.