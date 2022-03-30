Şahmeran ekibi kaçtı, Burak Deniz yakalandı! Dikkat çeken tavır!
Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'i buluşturan 'Şahmeran' dizisinin çekimleri bitti. Önceki akşam bir mekanda buluşarak kutlama yapan ve sonrasında arka kapıdan çıkmaya çalışan ekipten Burak Deniz, görüntülenmekten kurtulamadı. Deniz'in, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısındaki tavrı ise dikkat çekti.
Geçtiğimiz aylarda manken Didem Soydan ile yollarını ayıran oyuncu Burak Deniz'in adı, önceki haftalarda Şahika Ercümen ile anılmıştı. Kuruçeşme'de 31'inci yaş gününü kutlayan Deniz, yanında sevgilisi olduğu iddia edilen Şahika Ercümen ve menajeri ile görüntülenmişti.
KAMERALARI GÖRÜNCE PANİKLEDİ
Oyuncu, mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşarken, Ercümen kameraları fark edince hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışmıştı.
Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere, “Benim desem inanmayacaksınız zaten. Evet arkadaşımın çantasını taşıyorum” yanıtını vermiş; ünlü oyuncuyu görenler, "Çantacı Burak" yorumunu yapmıştı.
ÇEKİMLER SONA ERDİ
Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya ile birlikte başrollerini üstlendiği, dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisinin çekimleri sona erdi. Dizinin tüm ekibi önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda buluşarak, kutlama yapıp geç saate kadar eğlendi. Kutlama gecesinde sahneye çıkarak tüm set ekibine emekleri için teşekkür konuşması yapan Serenay Sarıkaya'nın, telefonla çekilmemesi şartıyla sahnede şarkı söylediği de öğrenildi.
ARKA KAPIDAN ÇIKMAK İSTEDİLER
Mekan çıkışı basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen oyuncular, alkollü oldukları için mekanı arka kapıdan terk etmek istedi. Bu sırada objektiflere takılmaktan kurtulamayan Burak Deniz, basın mensuplarının hayırlı olsun temennileri için "Sağ olun arkadaşlar" demekle yetindi.
Gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan oyuncu, geçtiğimiz günlerde çantasını taşıdığı Şahika Ercümen'in sevgilisi olup olmadığını soran muhabirlere sert bir bakış atarak aracına bindi.
"GERİ KAFALI MIYIZ?"
Öte yandan Burak Deniz, Soydan ile ayrılığının ardından kameralara yansımış, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusuna, "Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yaparak, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle alakalı sessiz kalmayı tercih etmişti.