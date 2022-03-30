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MagazinŞahmeran ekibi kaçtı, Burak Deniz yakalandı! Dikkat çeken tavır!
HaberlerMagazin Haberleri Şahmeran ekibi kaçtı, Burak Deniz yakalandı! Dikkat çeken tavır!
• 30 Mart 2022 - 09:41 • Son Güncelleme:

Şahmeran ekibi kaçtı, Burak Deniz yakalandı! Dikkat çeken tavır!

Serenay Sarıkaya ve Burak Deniz'i buluşturan 'Şahmeran' dizisinin çekimleri bitti. Önceki akşam bir mekanda buluşarak kutlama yapan ve sonrasında arka kapıdan çıkmaya çalışan ekipten Burak Deniz, görüntülenmekten kurtulamadı. Deniz'in, gazetecilerin ısrarlı soruları karşısındaki tavrı ise dikkat çekti.

• 30 Mart 2022 - 09:41 • Son Güncelleme:
1Şahmeran ekibi kaçtı, Burak Deniz yakalandı Dikkat çeken tavır
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Geçtiğimiz aylarda manken Didem Soydan ile yollarını ayıran oyuncu Burak Deniz'in adı, önceki haftalarda Şahika Ercümen ile anılmıştı. Kuruçeşme'de 31'inci yaş gününü kutlayan Deniz, yanında sevgilisi olduğu iddia edilen Şahika Ercümen ve menajeri ile görüntülenmişti.

2KAMERALARI GÖRÜNCE PANİKLEDİ

KAMERALARI GÖRÜNCE PANİKLEDİ

Oyuncu, mekan çıkışı kameraları karşısında görünce kısa süreliğine panik yaşarken, Ercümen kameraları fark edince hızlı adımlarla uzaklaşmaya çalışmıştı.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; Sadece arkadaş olduklarını söyleyen Burak Deniz, kız arkadaşının çantasını neden taşıdığını soran muhabirlere, “Benim desem inanmayacaksınız zaten. Evet arkadaşımın çantasını taşıyorum” yanıtını vermiş; ünlü oyuncuyu görenler, "Çantacı Burak" yorumunu yapmıştı.

3BEYOĞLUNDA GÖRÜNTÜLENDİ

BEYOĞLU'NDA GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü oyuncu, bu gelişmelerin ardından geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda bir apartmana girerken kameralara yansımıştı. Telefon ile konuşan oyuncu, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan "İyi geceler" diyerek, binaya girmişti.

4ÇEKİMLER SONA ERDİ

ÇEKİMLER SONA ERDİ

Burak Deniz'in Serenay Sarıkaya ile birlikte başrollerini üstlendiği, dijital bir platformda yayınlanacak olan 'Şahmeran' dizisinin çekimleri sona erdi. Dizinin tüm ekibi önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekanda buluşarak, kutlama yapıp geç saate kadar eğlendi. Kutlama gecesinde sahneye çıkarak tüm set ekibine emekleri için teşekkür konuşması yapan Serenay Sarıkaya'nın, telefonla çekilmemesi şartıyla sahnede şarkı söylediği de öğrenildi.

5ARKA KAPIDAN ÇIKMAK İSTEDİLER

ARKA KAPIDAN ÇIKMAK İSTEDİLER

Mekan çıkışı basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen oyuncular, alkollü oldukları için mekanı arka kapıdan terk etmek istedi. Bu sırada objektiflere takılmaktan kurtulamayan Burak Deniz, basın mensuplarının hayırlı olsun temennileri için "Sağ olun arkadaşlar" demekle yetindi.

Gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtsız bırakan oyuncu, geçtiğimiz günlerde çantasını taşıdığı Şahika Ercümen'in sevgilisi olup olmadığını soran muhabirlere sert bir bakış atarak aracına bindi.

6GERİ KAFALI MIYIZ

"GERİ KAFALI MIYIZ?"

Öte yandan Burak Deniz, Soydan ile ayrılığının ardından kameralara yansımış, "Didem Soydan'la ayrılık sebebiniz sosyal medyadaki cesur paylaşımlar mı?" sorusuna, "Tabii ki de öyle bir şey yok. Biz geri kafalı mıyız?” açıklamasını yaparak, ünlü mankenle ayrılık sebebiyle alakalı sessiz kalmayı tercih etmişti.

7YOK ÖYLE BİR ŞEY

"YOK ÖYLE BİR ŞEY"

Oyuncu, adının aşk dedikodularına karıştığı eski rol arkadaşı Deniz İrem hatırlatılınca, "Yok öyle bir şey. Yakıştırmışlar sağ olsunlar" cevabını vermişti. "Siz kendinize yakıştıramadınız mı?" sorusuna tebessüm eden oyuncu, "Teşekkür ederim" demekle yetinmişti.

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