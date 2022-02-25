Rusya'dan sonra Çin de harekete geçiyor! Savaş gemileri Tayvan karasularına girdi: Yüzyılın savaşı başlar...

‘YÜZYILIN SAVAŞI BAŞLAR’

Batı, Rusya'nın Ukrayna işgali ile yetineceğine İnanmıyor. Batılı liderler, Putin'in NATO üyesi Baltık ülkelerine yöneleceğini iddia ediyor. Bu durumda NATO ile sıcak çatışma kaçınılmaz olacak. BM de “Putin askerlerini çekmezse Avrupa'da yüzyılın savaşı başlar" dedi, ABD İle gerilim yaşayan Çin de Tayvan kara sularına filosunu gönderip ateşi daha da yükseltti.