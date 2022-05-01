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DünyaRusya'dan nükleer tehdit! Sarmat füzesi Avrupa'yı 200 saniyede yok eder...
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Rusya'dan nükleer tehdit! Sarmat füzesi Avrupa'yı 200 saniyede yok eder...

Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'dan gelen nükleer tehdit tüm dünyayı dehşete düşürdü. Rus şahinler, devlet televizyonunda infografikle Rus nükleer füzelerinin 200 saniyede Avrupa’yı yerle bir edebileceği tehdidinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüştü. Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda, 4'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie Ukrayna’nın Lviv kentine geldi.

• 01 Mayıs 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:
• 01 Mayıs 2022 - 08:11 • Son Güncelleme:
1Rusyadan nükleer tehdit Sarmat füzesi Avrupayı 200 saniyede yok eder...

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çatışmalar ve bombalamalar devam ediyor. İşte savaş bölgesinden gelen son dakika haberleri...

2Rusyadan nükleer tehdit Sarmat füzesi Avrupayı 200 saniyede yok eder...

Kremlin’in propaganda sözcüleri Rus televizyonunda en çok izlenen programlardan birinde infografikle 200 saniyede Avrupa’nın yerle bir edilebileceğine dair Nükleer tehditte bulundu.

3Rusyadan nükleer tehdit Sarmat füzesi Avrupayı 200 saniyede yok eder...

‘BRİTANYA BİTER’Hafta içinde ABD’nin Almanya’daki Ramstein üssünde 40 ülkeyle yaptığı Ukrayna’ya destek toplantısının ardından Kiev’e askeri yardımlarda artış gözlemlenirken Kremlin’e yakın çevrelerden giderek yükselen nükleer tehditler dikkat çekiyor.

4Rusyadan nükleer tehdit Sarmat füzesi Avrupayı 200 saniyede yok eder...

İngiliz Daily Mail gazetesine göre perşembe akşamı son olarak tehdit ‘Putin TV’sinin Demir Bebeği’ diye anılan Olga Skabeyeva’nın eşi Evgeniy Popov ile sunduğu ‘60 Dakika’ programında gündeme geldi. Milliyetçi Rodina Partisi’nin Başkanı Aleksey Zhuravlyov, ‘Bir Sarmat füzesi atılması halinde Britanya adaları ortadan kalkar’ dedi.

5İNFOGRAFİKLİ ANLATIM

İNFOGRAFİKLİ ANLATIM

Skabeyeva ‘Bu konuda ciddi misiniz’ diye sorarken diğer sunucu, İngiltere’nin de nükleer güç olduğunu hatırlatarak “Bu saldırıyı Sarmat ile yapmayı öneriyorsanız gezegende kimse sağ kalmaz” diye konuştu.

6Rusyadan nükleer tehdit Sarmat füzesi Avrupayı 200 saniyede yok eder...

Programda Kaliningrad’dan nükleer füze atılması halinde 106 saniyede Berlin, 200 saniyede Paris, 202 saniyede de Londra’ya ulaşacağına dair infografik yayınlandı.

7Rusyadan nükleer tehdit Sarmat füzesi Avrupayı 200 saniyede yok eder...

Programda İngiliz Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey’nin Ukrayna’nın Rus topraklarında orduya yönelik tedarik zincirine saldırı düzenlemesinin meşru olduğuna dair sözleri tartışılıyordu.

8İBRAHİM KALIN KIEVDE

İBRAHİM KALIN KIEV'DE

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyetle beraber Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edilerek, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile toplantı gerçekleştirdi. Kalın Ukraynalı devlet yetkilileriyle görüşmesinin ardından, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.

9KALIN: TÜRKİYE SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN GİRİŞİMLERİNE DEVAM EDECEK

KALIN: TÜRKİYE SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN GİRİŞİMLERİNE DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil" ifadelerini kaydetti.

10RUSYA DONETSKİ VURDU

RUSYA DONETSK'İ VURDU

Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda, 4'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Donetsk bölgesi Valisi Pavlo Kyrylenko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Rus ordusunun bugün Donetsk'e düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 9 sivil yaralandı. Sivillerden 3'ü Dobropillia'da, 1'i Drobysheve'de, diğer 1 kişi Luhansk bölgesinde ve 3 kişi ise Mariupol kentinde yaralandı. Donetsk bölgesinde savaşın başından bu yana 286 hayatını kaybetti, 890 sivil yaralandı" ifadelerini kullandı.

11RUSYA ODESSADA HAVAALANINI VURDU

RUSYA ODESSA'DA HAVAALANINI VURDU

Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını bombalamasının ardından Ukrayna tarafından açıklama geldi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarının ardından havaalanındaki pistin ağır hasar aldığını ve kullanılamaz duruma geldiğini söyledi. Rusya'nın geçtiğimiz hafta Odessa'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.

12ANGELINE JOLIE LVİVDE

ANGELINE JOLIE LVİV'DE

Birçok siyasetçi, aktör ve aktris Ukrayna’ya olan desteğini açıkça belli ederken, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie Ukrayna’nın Lviv kentine geldi. Maya Pidhorodetska isimli bir sosyal medya kullanıcısı, sade kıyafeti ve sırt çantasıyla Jolie’nin Lviv’deki bir kafede hayranları ile sohbet ettiği anlara ait görüntüsünü paylaşarak, “Özel bir şey yok. Sadece Lviv. Kahve içmeye geldim. İşte Angelina Jolie. Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor” ifadelerini kullandı. Jolie, kendini görüntüleyen Pidhorodetska’nın kamerasına el sallamayı da ihmal etmedi.

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