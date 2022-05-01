Rusya'dan nükleer tehdit! Sarmat füzesi Avrupa'yı 200 saniyede yok eder...
Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken Rusya'dan gelen nükleer tehdit tüm dünyayı dehşete düşürdü. Rus şahinler, devlet televizyonunda infografikle Rus nükleer füzelerinin 200 saniyede Avrupa’yı yerle bir edebileceği tehdidinde bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Kiev'de görüştü. Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda, 4'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie Ukrayna’nın Lviv kentine geldi.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta çatışmalar ve bombalamalar devam ediyor. İşte savaş bölgesinden gelen son dakika haberleri...
Kremlin’in propaganda sözcüleri Rus televizyonunda en çok izlenen programlardan birinde infografikle 200 saniyede Avrupa’nın yerle bir edilebileceğine dair Nükleer tehditte bulundu.
‘BRİTANYA BİTER’Hafta içinde ABD’nin Almanya’daki Ramstein üssünde 40 ülkeyle yaptığı Ukrayna’ya destek toplantısının ardından Kiev’e askeri yardımlarda artış gözlemlenirken Kremlin’e yakın çevrelerden giderek yükselen nükleer tehditler dikkat çekiyor.
İngiliz Daily Mail gazetesine göre perşembe akşamı son olarak tehdit ‘Putin TV’sinin Demir Bebeği’ diye anılan Olga Skabeyeva’nın eşi Evgeniy Popov ile sunduğu ‘60 Dakika’ programında gündeme geldi. Milliyetçi Rodina Partisi’nin Başkanı Aleksey Zhuravlyov, ‘Bir Sarmat füzesi atılması halinde Britanya adaları ortadan kalkar’ dedi.
İNFOGRAFİKLİ ANLATIM
Skabeyeva ‘Bu konuda ciddi misiniz’ diye sorarken diğer sunucu, İngiltere’nin de nükleer güç olduğunu hatırlatarak “Bu saldırıyı Sarmat ile yapmayı öneriyorsanız gezegende kimse sağ kalmaz” diye konuştu.
Programda Kaliningrad’dan nükleer füze atılması halinde 106 saniyede Berlin, 200 saniyede Paris, 202 saniyede de Londra’ya ulaşacağına dair infografik yayınlandı.
Programda İngiliz Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey’nin Ukrayna’nın Rus topraklarında orduya yönelik tedarik zincirine saldırı düzenlemesinin meşru olduğuna dair sözleri tartışılıyordu.
İBRAHİM KALIN KIEV'DE
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın da yer aldığı heyetle beraber Ukrayna'nın başkenti Kiev'e geldi. Sözcü Kalın, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından kabul edilerek, Devlet Başkanlığı İdaresi Başkanı Andriy Yermak ile toplantı gerçekleştirdi. Kalın Ukraynalı devlet yetkilileriyle görüşmesinin ardından, Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliğinde Türk vatandaşları ve Kırım Tatar Türkleriyle iftar yemeğinde bir araya geldi.
KALIN: TÜRKİYE SAVAŞIN SONA ERMESİ İÇİN GİRİŞİMLERİNE DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna ziyaretine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye savaşın sona ermesi için çok yönlü çaba ve girişimlerine devam edecek. Ukrayna'nın egemenlik ve toprak bütünlüğü temelinde çözüm bulunması ve tüm tarafları kapsayan bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi imkansız değil" ifadelerini kaydetti.
RUSYA DONETSK'İ VURDU
Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın Donetsk bölgesine düzenlediği saldırıda, 4'ü çocuk 9 sivil yaralandı. Donetsk bölgesi Valisi Pavlo Kyrylenko saldırıya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Rus ordusunun bugün Donetsk'e düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 9 sivil yaralandı. Sivillerden 3'ü Dobropillia'da, 1'i Drobysheve'de, diğer 1 kişi Luhansk bölgesinde ve 3 kişi ise Mariupol kentinde yaralandı. Donetsk bölgesinde savaşın başından bu yana 286 hayatını kaybetti, 890 sivil yaralandı" ifadelerini kullandı.
RUSYA ODESSA'DA HAVAALANINI VURDU
Rus ordusu ülke genelinde sivil yerleşimleri vurmayı sürdürüyor. Rus ordusunun son olarak Ukrayna'nın liman kenti Odessa'da havaalanını bombalamasının ardından Ukrayna tarafından açıklama geldi. Ukrayna ordusu, Rusya'nın saldırılarının ardından havaalanındaki pistin ağır hasar aldığını ve kullanılamaz duruma geldiğini söyledi. Rusya'nın geçtiğimiz hafta Odessa'ya düzenlediği saldırılarda 8 kişi hayatını kaybetmişti.
ANGELINE JOLIE LVİV'DE
Birçok siyasetçi, aktör ve aktris Ukrayna’ya olan desteğini açıkça belli ederken, Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi ünlü aktris Angelina Jolie Ukrayna’nın Lviv kentine geldi. Maya Pidhorodetska isimli bir sosyal medya kullanıcısı, sade kıyafeti ve sırt çantasıyla Jolie’nin Lviv’deki bir kafede hayranları ile sohbet ettiği anlara ait görüntüsünü paylaşarak, “Özel bir şey yok. Sadece Lviv. Kahve içmeye geldim. İşte Angelina Jolie. Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor” ifadelerini kullandı. Jolie, kendini görüntüleyen Pidhorodetska’nın kamerasına el sallamayı da ihmal etmedi.