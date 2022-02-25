Rusya ve Ukrayna karşı karşıya! Hangi ordunun gücü daha fazla? Rakam ve grafiklerle Ukrayna ve Rusya karşılaştırması...

Ancak örneğin 1980'lerde üretilmiş ve zırhları günümüz silahlarına karşı yeterince kuvvetli olmayan IMR-2 istihkam araçlarının bir saldırı halinde önden ilerlemesi de söz konusu değil. Aynı şekilde ilk kez 1960 yılında Sovyetler Birliği kullanılan D-30 howitzer'ler de epey eski teknolojiye sahip. Ancak dayanıklı yapıları ve 20 kilometrelik menzilleriyle bu araçlar da sahada Rus ordusuna önemli bir güç katıyor. D-30'ların en büyük dezavantajı ise sadece sabit bir noktadan ateş edebilme kapasiteleri. Yani modern radarla tespit edilen bir D-30 atış yaptıktan sonraki 5 dakika içinde füzelerle ya da ağır silah ateşiyle vurulma riskiyle karşı karşıya.