Rus saldırısının saatini dünyaya duyurdular! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik açıklama geldi: Tehdit olarak görüyoruz...
Rusya Savunma Bakanlığı ise, bu sabah tatbikatları sona eren bazı birliklerin Ukrayna sınırından üslerine dönmeye başladığını açıkladı. AB'den de bölgedeki tansiyonu düşürecek bir açıklama geldi. Ukrayna ise batılı müttefikleriyle ortak diplomatik çabalarının korkulan bir Rus işgalini önlemeyi başardığını açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları 'bilgi terörizmi' olarak nitelendirdi. Rusya Parlamentosu ise Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, 'Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik planladığı iddia edilen saldırı konusunda verilen tarihleri alaya alıyor' dedi. NATO, 'Gerginlik azalmadı. Yeni bir saldırı hâla mümkün' mesajı verdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Rusya'dan Ukrayna krizi konusunda diplomasi izlemeye istekli olduğuna dair işaretlerin olumlu olduğunu, ancak Moskova'nın sınırdan askerlerini geri çektiğine dair bir işaret olmadığını söyledi. İngiliz basını ise ABD istihbaratına dayandırdığı haberlerde Rusya'nın gece 3'te saldırıya geçeceğini duyurdu. Almanya Başbakanı Olaf Scholz'la görüşmesi sonrası açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya'nın zor kullanılarak kısıtlandırılmasını tehdit olarak görüyoruz" dedi.
Olası bir saldırı için birliklerini teyakkuza geçiren Ukrayna tabiri caizse Rusya'yı durdurabilmek için son hazırlıklarını yapıyor.
Bölgedeki tansiyonu düşüren Haber Rusya'dan geldi. Rusya sınıra yakın bölgelerdeki tatbikatların sona ermesi sonrası bazı birliklerinin üslerine döndüğünü duyurdu.
Rusya'nın tatbikat sonrası bazı birliklerini sınırdan çekmesi ile başlayan 'bahar havası' kısa sürdü. NATO, 'Gerginlik azalmadı... Yeni bir saldırı hâla mümkün' mesajı verdi.
SALDIRI İÇİN SAAT VERDİLER
İngiliz Sun gazetesi ABD istihbaratına dayandırdığı haberinde Rusya'nın gece 3'te saldırıya geçeceğini duyurdu.
Rusya'nın sınırlı sayıda birliği sınırdan çektiğinin altının çizildiği haberde Belarus'ta bulunan Rus güçlerinin işgalde kilit rol oynayacağı öne sürüldü.
Gece füze saldırısı ile başlayacak olan saldırıya 200 bine yakın askerin katılacağı iddia edildi.
'Şafak Baskını' başlıklı haberde üst düzey kaynakların Putin'in bazı birlikleri sınırdan çektiğine dair haberlere rağmen, kuşatma altındaki Ukrayna'nın savunma hazırlıklarının devam edeceğini bilgisini paylaştığı belirtildi.
Yenilenebilir enerji kaynaklarında Almanya ile işbirliği için fırsatlar olduğunu belirten Putin, "Rusya, 2024'ten sonra Ukrayna yoluyla doğal gaz tedarik etmeyi sürdürmeye hazır" diye konuştu.
Rus lider, "Rusya'nın zor kullanılarak kısıtlandırılmasını tehdit olarak görüyoruz. Füzeler ve diğer konularla ilgili konuşmaya açığız" ifadelerini kullandı ve şöyle devam etti:
"Müzakereleri başlatmak konusunda ilk adımı attık ve herkesin güvenliği için anlaşmalar yapmak istiyoruz ama ne yazık ki tekliflerimize henüz yapıcı bir cevap gelmedi. Ama yine de, ABD'den aldığımız belgelerde bir takım maddeler var, bunları tartışabiliriz ama bunu yalnızca birlikte yapabilir ve güvenliğimizin garanti altına alınması şartıyla ancak bu olabilir.
Şu an her seçenek masada, önemli ön şartlar açıkladık. Aynı zamanda üçlü irtibat grubunun çalışmalara devam etmesi önemli, tekliflerimiz Ukrayna'da barışı getirebilir, Donbass için de bu geçerli. Bence Yugoslavya'da durum farklıydı, orada bir soykırım vardı ve müdahale gerekiyordu, şu anda Balkan ülkelerinde barışçıl bir ortam var. Donbass bölgesinde yaşanan da aslında soykırımdır."
Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise Ukrayna sınırındaki Rus yığınağını tehdit olarak algıladıklarını ve tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi. Scholz, "Diplomatik seçenekler hala masada" diye konuştu.
Avrupa'nın güvenliğinin sürdürülebilir olması için Rusya ile çalışılması gerektiğini vurgulayan Scholz, ayrıca sorunun çözümü için Normandiya formatının önemi konusunda Putin ile aynı fikirde olduklarını sözlerine ekledi.
Dünyanın gözü haftalardır Rusya- Ukrayna sınırında. ABD'lilerin "Ruslar 16 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayacak" iddiası tansiyonu yeniden yükseltti.
Ruslar, ABD iddialarını kesin bir dille yalanlarken, söz konusu tarihte saldırı beklemediklerini açıklayan Ukrayna ise sorunun çözümü için diplomatik çabalara ağırlık verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ABD Başkanı Joe Biden'ı Kiev'e davet etti ve Rus yetkililerle 48 saat içinde bir görüşme yapmak için davette bulundu.
DİPLOMASİ TRAFİĞİ
Tansiyonu düşürmek için diploması trafiği de gün boyu sürdü. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüşerek gerginliğe dair endişelerini iletti.
ABD: UKRAYNA'NIN YANINDAYIZ
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya tehditlerine karşı Ukrayna'ya güçlü desteğini yineledi.
Blinken, Kiev'deki elçilik operasyonlarını geçici olarak Lviv kentine taşıdıklarını açıkladı.
KİEV'E UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
Ukrayna lideri Zelenski, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile düzenlediği basın toplantısında "Ukrayna'nın güvenliği Avrupa'nın güvenliğidir" dedi. Scholz da, "Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ihlal ederse ne yapacağımızı biliyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Donetsk bölgesinde gelişmeleri gözlemleyen çalışanlarının bölgeden ayrılacağını açıkladı. Ülkenin farklı yerlerinde yaşayan 7'den 70'e binlerce sivil askeri eğitime başladı.
Ukraynalı yetkililer ülkedeki panik havasını dağıtmak isterken 10'u aşkın ülke, vatandaşlarını Ukrayna'dan ayrılmaya çağırdı. Türkiye de Ukrayna'nın doğusuna zorunlu olmadıkça seyahatten kaçınılması tavsiyesinde bulundu. Dün ayrıca bazı havayolu şirketleri başkent Kiev'e uçuşlarını iptal etti.
Ukrayna'dan 2014 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Ukrayna sınırında askeri hareketlilik devam ediyor. Cephe hattında zaman zaman patlama, silah sesleri duyulsa da bölgenin en büyük liman kenti Mariupol'da sessizlik hakim.
UYDU GÖRÜNTÜLERINE GÖRE RUSYA HAZIR
ABD ve Batı medyası yine son dakika haberleriyle Rusya'nın her an saldırıya hazırlandığına dair bilgiler geçti.
CBS News'e konuşan ABD'li bir yetkili "Uydu görüntüleri Rus ordusunun toplanma noktalarını terk ederek saldırı pozisyonlarına geçtiğini gösteriyor" dedi.
AFP ajansı da Fransız Dışişleri Bakanlığı'nın "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması için tüm güçler hazır" açıklamasını flaş haber olarak geçti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise "48 saat içinde Ukrayna'ya bir saldırı başlayabilir" derken, Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın saldırı ihtimaline karşı önleyici yaptırımların uygulanmasının en etkili yöntem olduğunu ifade etti.
RUSYA'DAN YİNE NATO VURGUSU
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, kilit maddelerde ABD ve NATO ile anlaşma şansının olduğunu belirtti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov da Ukrayna'nın NATO'ya katılmayı reddetmesinin, durumu normalleştirme yolunda bir adım olacağını söyledi. Ukrayna lideri Zelenski ise NATO üyeliğinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı.
BAZI BİRLİKLER ÜSLERİNE DÖNÜYOR
Rusya Savunma Bakanlığı ise, Ukrayna sınırı çevresinde tatbikat yapan bazı birliklerin güç gösterisinin sona ermesiyle üslerine dönmeye başladığını açıkladı. Ancak bazı büyük tatbikatların da sürdüğü belirtildi.
Rusya'nın açıklamasını uluslararası haber ajansları 'acil' koduyla dünyaya geçti. Rus Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı ilk görüntülerde ise, yola çıkan tanklar yer aldı.
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde tatbikatlarını sürdüren Güney ve Batı askeri bölgelerindeki bazı birliklerin kendi ana üslerine dönmeye başladığını aktararak, 'Muharebe eğitim faaliyetleri tamamlandıkça birlikler her zamanki gibi kendi üslerine dönüşlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı' dedi.
Konaşenkov, Ukrayna'daki kriz çerçevesinde batılı ülkeler ile gerilim yaşanmasına sebep olan Belarus'taki tatbikatın son aşamasının Belarus'taki yabancı devletlerin büyükelçiliklerinin savunma ateşeleri ve yabancı medya mensuplarının izleyebileceğini söyleyerek, 'Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır. Belarus Cumhuriyeti'ndeki yabancı devletlerin büyükelçiliklerindeki askeri savunma ataşeleri ve medya temsilcileri gözlemci olarak pratik talimlere davet edildi' ifadelerini kullandı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada '15 Şubat 2022, batı savaş propagandasının başarısız olduğu gün olarak tarihe geçecek. Tek bir kurşun bile atılmadan gözden düştüler' ifadelerine yer verdi
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da dün yaptığı açıklamada tatbikatların bitimi sonrası askerlerin çekileceğini açıklayarak bölgede tansiyonun düşürüleceğine dair ipucu vermişti.
Kremlin ise söz konusu çekilmenin olağan bir adım olduğunu duyurdu. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere verdiği demeçte, 'Her zaman tatbikatlar bittikten sonra askerlerin kalıcı üslerine döneceklerini söyledik. Burada yeni bir şey yok. Bu olağan bir süreç' dedi.
Peskov sözlerine şöyle devam etti;'Putin, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik planladığı iddia edilen saldırı konusunda verilen tarihleri alaya alıyor.'
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da dün yaptığı açıklamada tatbikatların bitimi sonrası askerlerin çekileceğini açıklayarak bölgede tansiyonun düşürüleceğine dair ipucu vermişti.
LAVROV'DAN SERT SÖZLER: BİLGİ TERÖRİZMİ
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları 'bilgi terörizmi' olarak nitelendirdi.
Rusya Parlamentosu ise Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi. AFP'de yer alan Son Dakika gelişmesine göre, Rus milletvekilleri Putin'in bu devletleri tanıması için ilk girişimlerde bulundu.
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell AB, 'Rusya'nın güvenlik endişelerini konuşmaya hazır. Hep birlikte çalışarak savaşı önleyebiliriz' dedi.
UKRAYNA AÇIKLADI: BAŞARDIK!
Ukrayna ise batılı müttefikleriyle ortak diplomatik çabalarının korkulan bir Rus işgalini önlemeyi başardığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba gazetecilere verdiği demeçte, 'Biz ve müttefiklerimiz gerilimin daha fazla tırmanmasını engellemeyi başardık. Daha şubat ayının ortası ve diplomasinin işlemeye devam ettiğini görüyorsunuz' dedi.
CBS: RUS FÜZELERİ ATIŞ POZİSYONUNDA
Amerikan CBS yayın organı, David Martin imzasıyla yayımladığı özel haberde Rusya birliklerinin saldırı pozisyonuna geçtiğini bildiriyor.
Bir Amerikalı yetkiliye dayandırılan habere göre, Rus ordusu uzun menzilli toplarını sınıra yaklaştırdı ve füzeleri de atış pozisyonuna aldı.
Rus birliklerindeki hareketliliğin Pazar günü başladığını kaydeden CBS'e bilgi veren ABD'li yetkili, Rusya'nın geniş çaplı bir işgal için ihtiyacı olan güçlerin yüzde 80'ini sınıra taşıdığını söyledi.
BBC MUHABİRİ: ÇOK EKSENLİ İŞGAL BAŞLAYABİLİR
BBC savunma muhabiri Jonathan Beale, Batı istihbaratının değerlendirmesini aktarıyor. "Yetkililer, Rusya'nın toplam kara muharebe gücünün yüzde 60'ının şu anda Ukrayna sınırında toplandığını tahmin ediyor. Bunlar özel kuvvetler ve uzun menzilli hassas İskender füze sistemlerini de içeriyor.
Belarus'ta tatbikat yapan güçlerin Ukrayna sınırına yaklaştığı gözlemlendi. Rusya ayrıca (Ukrayna menzili içinde) muharebe hava gücünü 'iki katına çıkardı' ve Karadeniz ve Akdeniz'deki deniz varlığını artırdı.
Batılı yetkililer Putin'in henüz Ukrayna'yı işgal etme kararı almadığını ancak büyük ölçekli askeri operasyonları 'bir anda' başlatabileceğini söylüyorlar.
Batılı yetkililer, Rusya'nın teorik olarak çok eksenli bir işgal başlatabileceğine inanıyor. Bu, Ukrayna'yı moral olarak çökertmek amacıyla kuzeyden başkent Kiev'e 'ani bir saldırı' içerebilir.
Ayrıca Ukrayna güçlerini kuşatmak amacıyla doğudan operasyonlar düzenleyebilirler. Ukrayna'nın en iyi eğitimli ve iyi donanımlı kuvvetlerinin çoğu ülkenin doğusunda, Donbas bölgesi yakınında konuşlandı."
ABD ASKERLERİ POLONYA YOLUNDA
NATO üyeleri ise Rus yığınağına karşı Doğu Avrupa'daki askeri varlığını artırıyor. ABD'nin sekiz F-15 savaş uçağı daha Polonya'daki Lask üssüne gönderildi.
ABD Polonya'ya ek 3 bin asker gönderiyor. 1700 ABD askerinden oluşan ilk grubun yaklaşık üçte ikisi Polonya'ya ulaştı.
İngiltere Savunma Bakanlığı ise Litvanya'ya 'az sayıda' asker göndereceğini açıkladı.
RUSYA'DAN ILIMLI SİNYALLER
Batılı ülkeleri histeriyle suçlayan Rusya'da ise Pazartesi günü kritik bir zirve gerçekleşti. Vladimir Putin, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Lavrov, Putin'le buluşmasında Moskova’nın temel taleplerini değerlendirmeyi reddetmelerine rağmen, ABD ve müttefikleriyle görüşmelere devam edilmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.
Koreografisi yapılmış görünen tartışma sırasında Rusya lideri Putin, Lavrov'a, "Ortaklarımızla önemli konularda bir anlaşmaya varma şansımız var mı, yoksa bizi sonu gelmeyen bir müzakere sürecine sürükleme girişimi mi var?" diye sordu. Lavrov, "Olasılıklar tükenmekten çok uzak; sonsuza dek süremez, ama devam edip olanakları artırmanızı öneririm" yanıtını verdi.
Putin’in diplomatik çabalara devam edilmesinin anlamlı olup olmadığı sorusunu ise Lavrov, "Görüşme imkanları henüz tükenmedi" diyerek yanıtladı.
Rusya'nın bir numaralı diplomatı, Washington’un Avrupa’ya yerleştirdiği füze sayısının sınırlanması, askeri tatbikatlara kısıtlama getirilmesi ve diğer güven arttırıcı önlemler konusunda diyalog önerdiğine dikkat çekti.
Savunma Bakanı Şoygu da Rusya'nın komşu Belarus'taki askeri tatbikatlarının sona ermek üzere olduğunu söyledi. Moskova geçen ay tatbikatlar bittikten sonra askerlerinin ülkeyi terk edeceğini açıklamış, Rusya'nın İngiltere Büyükelçisi Andrey Kelin de geçen hafta BBC'ye verdiği bir röportajda bu sözü yinelemişti.
AP: UMUT KIRINTISI
Moskova'dan gelen müzakere mesajları, Kremlin'in diplomatik çabaları sürdürme niyetinde olduğu şeklinde yorumlandı. Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Moskova'daki görüşmeyi 'Umut kırıntısı: Kremlin Ukrayna konusunda diplomatik yol arıyor' başlığıyla dünyaya geçti.
Rusya lideri Putin'in Aralık ayında NATO'dan istediği güvenlik garantileri, Soğuk Savaş'tan bu yana Avrupa'nın yüzleştiği en ciddi krizi tetikledi. Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya kesinlikle üye kabul edilmemesini, eski Sovyetler Birliği ülkelerindeki NATO birliklerinin ve silahlarının geri çekilmesini talep ediyor. ABD ve NATO, beklendiği Rusya'nın isteklerini reddetti.
'KAÇTI' İDDİALARINA VİDEOLU YANIT
Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya üzerinden yayılan 'ülkeden kaçtı' haberlerine video ile yanıt verdi.
Kişisel Insragram hesabı üzerinden eşi ile birlikte bir video çeken Zelenskiy, paylaşımına 'Birlikteyiz. Evdeyiz. Biz Ukrayna'yız' notunu düştü.
Sosyal medya hesabı üzerinden halka seslenen Zelenskiy, 'Büyük ülkenin büyük halkı, size bu gergin ortamda seslenmek istiyorum. Devletimizin içinde ve dışarısında net adımlar atmamızı gerektiren bazı durumlar oluştu. Tarih vererek bizi büyük bir savaşla korkutuyorlar. Dış politika yönetimimizi almak istiyorlar. Enerji konusunda bazı yaptırımlara gidiyorlar, bilgi kirliliği oluşturarak halk arasında paniğe neden oluyorlar' dedi.
Rusya'nın 16 Şubat'ta Ukrayna'ya saldıracağına dair iddialara değinen Zelenskiy, 'Bize 16 Şubat'ın saldırı günü olacağını söylüyorlar. Bugünü 'Birlik Günü' yapacağız. Askeri harekatın başlaması için yeniden bir tarih vererek bizi korkutmaya çalışıyorlar' ifadelerini kullandı.
16 Şubat'ın 'Birlik Günü' adıyla resmi tatil ilan edildiğini duyuran Zelenskiy, ulusal bayrakların asılması için bir kararname imzalandığını açıkladı.
İŞTE PUTİN'İN 'KİEV'İ KESME' PLANI
İngiliz bazını o raporlara ulaştı ve 'Putin'in Kiev'i kesme planı'nı kamuoyu ile paylaştı.
Söz konusu rapora göre, Moskova, Kiev'i ülkenin en iyi savaş birliklerinden kopartmak ve başkenti ele geçirmek için Ukrayna'ya birden fazla yerden saldıracak.
Ukrayna'nın en yüksek eğitimli ve en donanımlı birlikleri ülkenin doğusunda bulunuyor. Son raporlar Rus kuvvetlerinin kuzeyden Kiev'e saldırabileceği ve aynı zamanda çok eksenli bir istilayla doğudaki bu birlikleri hedef alabileceğine dikkat çekiyor.
ÖZEL KUVVETLER HAREKETE GEÇTİ
Rusya'nın Belarus'ta 30 bin muharebe birliği, seçkin Spetsnaz özel kuvvet birimleri, Su-35 savaş uçakları ve S-400 füze savunma sistemi bulunuyor.
Beyaz Rusya'daki güçlerin Ukrayna sınırına yaklaştığı gözlemlendi ve bu durum, ülkenin büyük bir askeri operasyona hazırlandığı yönündeki korkuları artırdı.
Rusya'nın ülkenin geri kalanını şoke etmek ve Ukrayna kuvvetlerinin moralini bozmak için başkente yıldırım saldırısı yapabileceği düşünülüyor.