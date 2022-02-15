Rus saldırısının saatini dünyaya duyurdular! Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den kritik açıklama geldi: Tehdit olarak görüyoruz...

"Müzakereleri başlatmak konusunda ilk adımı attık ve herkesin güvenliği için anlaşmalar yapmak istiyoruz ama ne yazık ki tekliflerimize henüz yapıcı bir cevap gelmedi. Ama yine de, ABD'den aldığımız belgelerde bir takım maddeler var, bunları tartışabiliriz ama bunu yalnızca birlikte yapabilir ve güvenliğimizin garanti altına alınması şartıyla ancak bu olabilir.