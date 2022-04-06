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DünyaRusya eski devlet başkanı Putin'in nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbon'a Rus İmparatorluğu kurmak!
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Rusya eski devlet başkanı Putin'in nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbon'a Rus İmparatorluğu kurmak!

Ukrayna'daki Rus işgalinde 42’nci güne girildi. Rusya’nın çekildiği Ukrayna şehirlerindeki büyük yıkım ve işlenen korkunç savaş suçları bir bir ortaya çıkmaya başladı. Rusya’nın eski devlet başkanı ve Vladimir Putin’in en büyük destekçilerinden olan Dmitry Medvedev, Rus liderin Ukrayna’ya açtığı savaşın nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbon'a kadar uzanan bir Rus İmparatorluğu

• 06 Nisan 2022 - 09:08 • Son Güncelleme:
• 06 Nisan 2022 - 09:08 • Son Güncelleme:
1Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girerek başlattığı savaşın açıklanan ‘resmi’ gerekçelerinin başında Ukrayna topraklarının Nazilerden arındırılması, Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Donbass bölgesinde 2014’ten beri yaşanan süreç ve Donetsk ve Luhansk bölgelerinin statüleri gibi sebepler ortaya atılmıştı.

2Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

Savaşın başlamasının üzerinden neredeyse bir buçuk ay geçmişken ise Ukrayna topraklarındaki yıkımın büyüklüğü, Rus birlikleri tarafından işlenen korkunç savaş suçları ve Rusya’nın değişen savaş taktikleriyle birlikte zihinlerde bir kez daha Putin’in gerçek hedefleri ve savaşın nihai hedefleriyle ilgili soru işaretleri oluşmaya başladı.

3NİHAİ HEDEFİ MEDVEDEV AÇIKLADI

NİHAİ HEDEFİ MEDVEDEV AÇIKLADI!

Konu hakkında birçok teori ortaya atılsa da Rusya’nın eski devlet başkanı ve Putin’in en yakınındaki isimlerden bir olan Dmitry Medvedev’in sözleri dikkat çekti. Aynı zamanda Rusya Güvenlik Konseyi’nin de başkan yardımcısı olan Medvedev, Rus lider Putin’in amacının Vladivostok’dan Lizbon'a uzanan yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak olduğunu açıkladı.

4Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

NATO, Moskova’nın bugünlerde Ukrayna’nın güney ve doğu bölgelerinde yeni bir operasyona hazırlandığını duyurmuştu. Rusya’nın ve Putin’in hedefinin ise bu yeni operasyonlarla birlikte başlayacak yeni plana start verdiği düşünülüyor. Medvedev’e göre Putin eski Sovyet topraklarını da içine alacak ve Avrupa’nın içlerine kadar uzanacak yeni bir İmparatorluğun başına geçmek istiyor.

5Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

Medvedev’in Telegram’dan paylaştığı bu açıklama Rus liderin tüm tepkiler ve yaptırımlara rağmen planından vazgeçmeye niyetli olmadığını ortaya koyuyor.

6Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

1991’de çöken Sovyetler Birliği içinde yer alan ülkelerden biri olan Ukrayna’da ‘Rusfobi’ pompaladığı iddia edilen Nazizm yanlısı Ukraynalıları suçlayan Rusya, bu ülkeyi silahsızlandırmak ve Nazilerden arındırmak amacıyla yola çıktığını açıklamıştı.

7YENİ RUS VE AVRASYA İMPARATORLUĞU

YENİ RUS VE AVRASYA İMPARATORLUĞU

Oysa Medvedev, yaptığı son açıklamada savaşın sonucunun sadece cepheden değil, başka yerlerden ve diplomasi masalarından geleceğini söyledi. “En büyük hedeflerimizden biri Ukraynalıların yanlış fikirlerle dolu zihinlerine ulaşıp bunları değiştirmek” diyen Medvedev “Başta Ukraynalılar olmak üzere herkese barış getirecek bir gelecek ve nihayetinde de Vladivostok’dan Lizbon'a uzanan bir Avrasya inşa etmek amacındayız” sözlerini kullandı.

8Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

24 Şubat’ta başlayan işgali yorumlayan Batılı uzmanlar Putin’in tarihi baştan yazmak istediğini ve Avrupa’nın yeni çerçevesini Soğuk Savaş sonrası döneme göre yeniden şekillendirmek istediğini söylemişti.

9Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, o gün yaptığı konuşmada Ukrayna’nın 2014 yılından beri Donbass’ta bir kıyım gerçekleştirdiğini söylemiş ve Rus halkını bu durumdan kurtarmak için harekete geçtiklerini açıklamıştı.

10Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, birliği Rusya’nın önümüzdeki haftalarda Rusya’nın Donbass’a doğru ilerleyeceği konusunda uyardı. Stoltenberg, Rusya’nın böylelikle ilhak ettiği Kırım ve Ukrayna arasında bir kara köprüsü kurmak istediğini söyledi.

11ZELENSKİ: YARGILANSINLAR

ZELENSKİ: YARGILANSINLAR!

Öte yandan son günlerde, Rus birliklerinin işgal ettiği Ukrayna şehirlerinden çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan görüntüler dünyayı sarsmaya devam ediyor. Buça’da yaşanan sivil katliamının görüntüleri Batı’yı harekete geçirdi ve Rusya’ya karşı bir dizi yaptırım kararı daha açıklandı. Bir yandan da Rus diplomatlar Batılı devletler tarafından sınır dışı edilmeye başlandı.

12Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

Ukrayna lideri Zelenski de dün BM Güvenlik Konseyi’nde konuşarak Rusya'nın işlediği savaş suçlarının cezalandırılmasını talep etti.

13Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

Kremlin yönetimi ise bölgeden gelen haberleri ve katliam görüntülerini sahte olarak adlandırıp bunların düzmece haberler olduğunu iddia etmeye devam ediyor. Rusya’nın BM elçisi Vassily Nebenzia, Buça Rusya’nın kontrolündeyken hiçbir sivile zarar verilmediğini söyleyerek dünyaya “Size ne gösteriyorlarsa onu görüyorsunuz” diyerek Ukrayna’nın Batılı güçlerle iş birliği içinde Rusya’yı karalamaya çalıştığını iddia etti.

14Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

Zelenski ise Rusya’nın işlediği savaş suçlarının II. Dünya Savaş’ından beri görülen en korkunç suçlar olduğunu söyleyerek Putin ve diğer Rus yetkililerin Nuremberg’de Nazilerin yargılandığı gibi yargılanması gerektiğini ifade etti.

15YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

YENİ YAPTIRIMLAR YOLDA

Rusya, kuzeye doğru çekildikçe Bucha gibi başka şehirlerde de aynı görüntülerle karşılaşılmasından korkuluyor. Rus birliklerinin güney ve doğu yönünde ilerlemeye başlamasının ise savaşın yeni ve daha korkunç bir cephesinin açılmasına anlamına gelebilir yorumları yapılıyor.

16Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

Avrupa Birliği de ortaya çıkan yeni görüntülerle birlikte Rusya’ya karşı yeni ve daha sert yaptırımların önün açtı. Yeni yaptırımlar Rusya’nın kömür ihracatını hedef alacak. Ülkeye her yıl 4 milyar Euro kazandıran bu üretim ve ihracat ağının önünün kesilmesinin Rusya’ya ekonomik olarak büyük bir darbe indirmesi bekleniyor.

17Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

27 üye ülkenin tümü yeni yaptırım paketinde anlaşırsa AB limanlarında bulunan Rus gemileri de yaptırıma uğrayacak ve insani yardım, tarım ve gıda ürünleri hariç tüm Rus mallarına yaptırım uygulanacak.

18Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak
19Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak
20Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak
21Rusya eski devlet başkanı Putinin nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbona Rus İmparatorluğu kurmak

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