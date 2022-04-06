Rusya eski devlet başkanı Putin'in nihai hedefini açıkladı: Vladivostok’tan Lizbon'a Rus İmparatorluğu kurmak!

YENİ RUS VE AVRASYA İMPARATORLUĞU

Oysa Medvedev, yaptığı son açıklamada savaşın sonucunun sadece cepheden değil, başka yerlerden ve diplomasi masalarından geleceğini söyledi. “En büyük hedeflerimizden biri Ukraynalıların yanlış fikirlerle dolu zihinlerine ulaşıp bunları değiştirmek” diyen Medvedev “Başta Ukraynalılar olmak üzere herkese barış getirecek bir gelecek ve nihayetinde de Vladivostok’dan Lizbon'a uzanan bir Avrasya inşa etmek amacındayız” sözlerini kullandı.