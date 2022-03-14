Geri Dön
°
Şehir seçiniz
    BİST2.0700.78EURO16.230.62USD14.830.49ALTIN940.84-0.05
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    SağlıkResmen zehir saçıyor! Asla birlikte tüketmeyin
    HaberlerSağlık Haberleri Resmen zehir saçıyor! Asla birlikte tüketmeyin
    ABONE OL

    Resmen zehir saçıyor! Asla birlikte tüketmeyin

    Birçok besin birlikte tüketilebiliyor. Ancak tükettiğimiz bazı besinlerin bir arada tüketilmesi kesinlikle sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Pek çok kişi bilmeden yapıyor. Uzun yıllar aynı hatanın yapılması sağlık sorunlarına yol açıyor. Örneğin limon; salatalık, süt, domates, yoğurtla birlikte tüketilmemeli. Kavun ve karpuz ise tek başına tüketilmesi gereken meyveler. Özellikle de süt ürünleri, yumurta, kızarmış yiyecekler, tahıllar ve nişastalar bu meyveler ile birlikte kesinlikle tüketilmemeli .

    • 14 Mart 2022 - 09:41 • Son Güncelleme:
    • 14 Mart 2022 - 09:41 • Son Güncelleme:
    1Resmen zehir saçıyor Asla birlikte tüketmeyin

    Bazı yiyecekleri gerek kültürel sebeplerden gerekse tatlarının iyi olduğunu düşünerek birlikte tüketiyoruz. Ancak bu yiyecekler uzun vadede sağlığa zarar verebiliyor. Peki hangi yiyecekleri birlikte tüketmememiz gerekiyor? İşte asla birlikte tüketilmemesi gereken 13 besin.

    2Pişmiş bal:

    Pişmiş bal:

    Hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken pişmiş bal, bu haliyle yiyeceklerin yanında da tüketilmemeli.

    3Kavun ve karpuz:

    Kavun ve karpuz:

    Kavun ve karpuz tek başına tüketilmesi gereken meyveler. Özellikle de süt ürünler, yumurta, kızarmış yiyecekler, tahıllar ve nişastalar bu meyveler ile birlikte tüketilmemeli.

    4Meyveler:

    Meyveler:

    Pişmiş hurma ve süt gibi bazı istisnalar hariç hiçbir şeyle birlikte tüketilmemeli. Meyveler sade tüketilmeli.

    5Tapyoka:

    Tapyoka:

    Muz ve mango, baklagiller, kuru üzümle birlikte tüketilmemeli.

    6Baklagiller:

    Baklagiller:

    Meyveler, peynir, yumurta, balık, süt, et, yoğurt ile tüketilmemeli.

    7Patates ve domates gibi patlıcangiller ailesine mensup ürünler:

    Patates ve domates gibi patlıcangiller ailesine mensup ürünler:

    Kavun, salatalık, süt ürünleriyle tüketilmemeli.

    8Tahıllar:

    Tahıllar:

    Meyveler ve tapyoka ile tüketilmemeli.

    9Turp çeşitleri:

    Turp çeşitleri:

    Muz, kuru üzüm, süt ile birlikte tüketilmemeli.

    10Yoğurt:

    Yoğurt:

    Meyveler, peynir, yumurta, balık, sıcak içecekler, et, süt, patlıcangiller yoğurtla birlikte tüketilmemeli.

    11Sıcak içecekler:

    Sıcak içecekler:

    Mango, peynir, balık, et, nişasta, yoğurtla tüketilmemeli.

    12Yumurta:

    Yumurta:

    Meyveler, özellikle de kavun, baklagiller, peynir, balık, süt, et, yoğurt ile birlikte tüketilmemeli.

    13Süt:

    Süt:

    Muz, kiraz ve vişne, kavun ve karpuz, ekşi meyveler, mayalı ekmekler, balık, et, yoğurtla birlikte tüketilmemeli.

    14Limon:

    Limon:

    Salatalık, süt, domates, yoğurtla birlikte tüketilmemeli

    İLGİLİ GALERİLER

    Sıradaki Galeri
    Bu dükkan insanları adeta geçmişe götürüyor! "Sosyal medyanın etkisi oldu"

    Bu dükkan insanları adeta geçmişe götürüyor! "Sosyal medyanın etkisi oldu"

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altında kritik gün! Ve belli oluyor! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın...

    Altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi! Altında kritik gün! Ve belli oluyor! Tarih verildi! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın...

    Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa'nın en güçlü ülkesi silahlanıyor! Dudak uçuklatan rakamlar...

    Rusya-Ukrayna savaşından sonra Avrupa'nın en güçlü ülkesi silahlanıyor! Dudak uçuklatan rakamlar...

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…

    EYT’liler için 5 formül! Emekli maaşından yüzde 15 kesinti ve…