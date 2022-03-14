Resmen zehir saçıyor! Asla birlikte tüketmeyin
Birçok besin birlikte tüketilebiliyor. Ancak tükettiğimiz bazı besinlerin bir arada tüketilmesi kesinlikle sağlığımızı olumsuz etkiliyor. Pek çok kişi bilmeden yapıyor. Uzun yıllar aynı hatanın yapılması sağlık sorunlarına yol açıyor. Örneğin limon; salatalık, süt, domates, yoğurtla birlikte tüketilmemeli. Kavun ve karpuz ise tek başına tüketilmesi gereken meyveler. Özellikle de süt ürünleri, yumurta, kızarmış yiyecekler, tahıllar ve nişastalar bu meyveler ile birlikte kesinlikle tüketilmemeli .
Bazı yiyecekleri gerek kültürel sebeplerden gerekse tatlarının iyi olduğunu düşünerek birlikte tüketiyoruz. Ancak bu yiyecekler uzun vadede sağlığa zarar verebiliyor. Peki hangi yiyecekleri birlikte tüketmememiz gerekiyor? İşte asla birlikte tüketilmemesi gereken 13 besin.
Pişmiş bal:
Hiçbir şekilde tüketilmemesi gereken pişmiş bal, bu haliyle yiyeceklerin yanında da tüketilmemeli.
Meyveler:
Pişmiş hurma ve süt gibi bazı istisnalar hariç hiçbir şeyle birlikte tüketilmemeli. Meyveler sade tüketilmeli.
Tapyoka:
Muz ve mango, baklagiller, kuru üzümle birlikte tüketilmemeli.
Baklagiller:
Meyveler, peynir, yumurta, balık, süt, et, yoğurt ile tüketilmemeli.
Patates ve domates gibi patlıcangiller ailesine mensup ürünler:
Kavun, salatalık, süt ürünleriyle tüketilmemeli.
Tahıllar:
Meyveler ve tapyoka ile tüketilmemeli.
Turp çeşitleri:
Muz, kuru üzüm, süt ile birlikte tüketilmemeli.
Yoğurt:
Meyveler, peynir, yumurta, balık, sıcak içecekler, et, süt, patlıcangiller yoğurtla birlikte tüketilmemeli.
Sıcak içecekler:
Mango, peynir, balık, et, nişasta, yoğurtla tüketilmemeli.
Yumurta:
Meyveler, özellikle de kavun, baklagiller, peynir, balık, süt, et, yoğurt ile birlikte tüketilmemeli.
Süt:
Muz, kiraz ve vişne, kavun ve karpuz, ekşi meyveler, mayalı ekmekler, balık, et, yoğurtla birlikte tüketilmemeli.
Limon:
Salatalık, süt, domates, yoğurtla birlikte tüketilmemeli