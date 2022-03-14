Resmen zehir saçıyor! Asla birlikte tüketmeyin

Bazı yiyecekleri gerek kültürel sebeplerden gerekse tatlarının iyi olduğunu düşünerek birlikte tüketiyoruz. Ancak bu yiyecekler uzun vadede sağlığa zarar verebiliyor. Peki hangi yiyecekleri birlikte tüketmememiz gerekiyor? İşte asla birlikte tüketilmemesi gereken 13 besin.