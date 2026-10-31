Rekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!

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Bu yıl Kaman'da 20-22 bin dönüm ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı ceviz bahçesinde hasada başlandığını aktaran Gökalp, "Verimde geçen seneye göre yüzde 50 artış var. Bu sene 20-22 bin dönüm ceviz bahçesindeki rekoltemiz 2 bin ile 2 bin 500 ton arasında beklenmektedir. Ceviz fiyatları da ortalama 250-400 bandında değişmektedir. Kaman cevizi faydalıdır, yağlıdır, patenti alınmıştır. Bütün çiftçilerimize hayırlı, bol hasatlı bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.