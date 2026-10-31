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GündemRekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!
HaberlerGündem Haberleri Rekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!

Rekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!

31.10.2026 - 12:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Türkiye’nin en saygın ve lezzetli ceviz üretim merkezlerinden biri olan Kırşehir’in Kaman ilçesinde, coğrafi işaret tescilli "Kaman Cevizi" için beklenen 2026 yılı hasat sezonu rekorlarla başladı. Geçen yıl yaşanan zirai don felaketinin ardından bu yıl bahar ve yaz yağışlarının son derece bereketli geçmesi, hem meyve kalitesini tavan yaptırdı hem de rekoltede yüzde 50'lik bir artış sağladı. İnce kabuğu, yağlı yapısı, kolay ayrılan iç randımanı ve açık sarı rengiyle bilinen Kaman cevizine hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep var.

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1Rekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!

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Türkiye'nin önemli ceviz üretim merkezlerinden Kırşehir'in Kaman ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "Kaman cevizi" için yurt içinden ve yurt dışından gelen talep üreticileri memnun etti.

2Rekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!

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Bölgede bu yıl yağışların geçen yıllara göre iyi olması, Kaman cevizinde verim ve kaliteyi artırdı. İnce kabuğu, açık sarı iç rengi ve kabuğundan kolay ayrılmasıyla dikkati çeken Kaman cevizi, ortalama 12-13 gram tane ağırlığı, salkımda 4-6 adet meyve vermesi ve yüzde 60'tan fazla iç randımanıyla ön plana çıkıyor.

3Rekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!

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Kaman Ziraat Odası Başkanı Çetin Gökalp, AA muhabirine, geçen yıl zirai donun etkisiyle ürün alınamadığını söyledi.

4Rekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!

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Bu yıl Kaman'da 20-22 bin dönüm ÇKS'ye (Çiftçi Kayıt Sistemi) kayıtlı ceviz bahçesinde hasada başlandığını aktaran Gökalp, "Verimde geçen seneye göre yüzde 50 artış var. Bu sene 20-22 bin dönüm ceviz bahçesindeki rekoltemiz 2 bin ile 2 bin 500 ton arasında beklenmektedir. Ceviz fiyatları da ortalama 250-400 bandında değişmektedir. Kaman cevizi faydalıdır, yağlıdır, patenti alınmıştır. Bütün çiftçilerimize hayırlı, bol hasatlı bir yıl olmasını diliyorum." diye konuştu.

5Rekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!

"YAĞIŞIN BEREKETİ BU YIL YÜZÜMÜ GÜLDÜRDÜ"

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İlçede 35 yıldır ceviz üreticiliği yapan Arif Göçmen de bu yıl yağışların bereketli olmasının ağaçları sulama ihtiyacını azalttığını belirtti.

6Rekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!

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Bu yıl ürün bolluğu yaşandığını dile getiren Göçmen, "Şu anda şehir içi, şehir dışı ve yurt dışından aşırı bir talep var. Yağışın bereketi bu yıl yüzümü güldürdü. İnşallah iyi bir ücrete satıp emeğimizin karşılığını alacağız. Bu sene cevizlerimizi kabuklu olursa 150 lira, yeşil kabuktan soyulursa (yaş ceviz) 250 lira, eğer tam kurutulduysa 350-400 lira arasında satıyoruz." ifadelerini kullandı.

7Rekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!

Üreticilerden Mehmet Aydoğan ise "Kuru cevizimiz 400 lira, bu fiyatın altında yaş cevizler var 300 lira. O kuruyunca yüzde 50 fire verir ve kilosu 600'e gelir. Kuru almaya gayret edin." dedi.

8Rekolte yüzde 50 çakıldı derken rekor kırdı: Coğrafi işaretli Kaman Cevizi yurt dışından sipariş yağıyor, kilosu 400 TL'den satılıyor!

Yıldırım Köseömür de sezonu açtıklarını, satışlarının güzel olduğunu belirterek, mahsulün bol ve bereketli olduğunu kaydetti.

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