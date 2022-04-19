Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu
Asgari ücrete zam yapılacak mı? ETY'de son durum ne? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Kimler refah payı alacak? Refah payı maaşlara nasıl yansıyacak? Tek tek açıklandı. Tüm sorular yanıtını buldu. EYT, 3600 ek gösterge ve ilave zam ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Toplumun büyük kesimini doğrudan ilgilendiren düzenlemeler ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Bakan Bilgin bugün yaptığı açıklamada gündemde olan düzenlemelerde gelinen süreci ayrıntılı olarak değerlendirdi. Kamu çalışanlarına ise refah payı müjdesini duyurdu. 3600 ek göstergenin bu yılın sonuna kadar tamamlanacağına değinen Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili düzenlemenin gündemde olmadığının altını çizdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamu çalışanlarına temmuz ayında yapılacak maaş artışına ilişkin enflasyon farkıyla birlikte refah payı verilmesinin de değerlendirildiğini söyledi. Öte yandan milyonlarca asgari ücretli ek zam bekliyordu. Ancak Bakan Bilgin, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok." sözleri ile zam yapılmayacağını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, NTV'de katıldığı canlı yayında, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. EYT, 3600 ek gösterge ve kamu çalışanlarının beklediği refah payı ile ilgili detayları paylaştı.
ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?
Bakan Bilgin, asgari ücrette temmuz zammı tartışmaları, 3600 ek gösterge ve kamu çalışanlarına yönelik refah payı ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;
3600 EK GÖSTERGE İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMASI
3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Bilgin, "Daha sonraki aşama Meclis aşamasıdır. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum." dedi.
3600 Ek Gösterge Komisyonu'nun 10 Mayıs'ta son kez toplanacağını, çıkan düzenlemenin Cumhurbaşkanına sunulacağını belirten Bilgin, "Daha sonraki aşama Meclis aşamasıdır. Bu yılın sonunda Meclis'ten çıkar diye düşünüyorum." dedi.
530 BİN GEÇİCİ SÖZLEŞMELİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA
Bakan Bilgin, "3600 ek göstergeden sonra ilk gündemimiz o olacak. Geçici işçilerle ilgili sorunları bu sene içinde çözeriz." diye konuştu.
EYT ÇALIŞMASINDA SON DURUM
Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda bizim gündemimizde bu yok. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var.
TEMMUZ ZAMMINA REFAH PAYI EKLENECEK
Bakan Bilgin, milyonlarca kamu çalışanına yapılacak maaş zammına ilişkin, "Temmuz ayında ücret artışları değerlendirilirken, kamu çalışanlarına enflasyon farkının üzerine sosyal denge ve refah payı da eklenerek değerlendirilecek." dedi.
İLAÇ DESTEĞİ
Devletin ödeme listesine aldığı 8 bin 300 küsür ilaç var. SMA ve kanser ilaçları da bunların içerisinde yer alıyor. SMA hastalarımıza bütün desteğimizi veriyoruz.