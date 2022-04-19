Refah payı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili flaş gelişme! Tek tek açıklandı, milyonlar bekliyordu, belli oldu

EYT ÇALIŞMASINDA SON DURUM

Bu tartışmalar bazen Meclis'te de oluyor. Açıklamalarda bulunan bazı milletvekillerimiz oluyor. Siyasetçilerin bu açıklamaları yapması doğal bir şey. Şu anda bizim gündemimizde bu yok. Şu anda gündemimizde bu yok. Ben gündemimizde olan konuları konuşmayı seviyorum. Gündemimizde 3600 ek gösterge var, kamudaki sözleşmeli çalışanlar var.