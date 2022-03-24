Pınar Deniz göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin yıldızıydı!
'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz,bir markanın yüzü oldu. Marka için geceye katılan oyuncu Pınar Deniz göğüs dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.
Yargı dizisinde rol alan oyuncu Pınar Deniz, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle konuşulan Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu.
Yiğit Kirazcı'dan ayrılan, partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştıran Pınar Deniz'in, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan sonra avukat Nail Gönenli ile adı aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işine konsantre olduğunu söyledi.
İkili, geçtiğimiz yaz sinema filmi 'Aşkın Kıyameti' çekilirken aşk yaşamaya başlamıştı. Deniz, Kirazcı ile ilişkilerinin nasıl başladığını şöyle anlatmıştı:
"İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik güzellik işte."