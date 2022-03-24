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MagazinPınar Deniz göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin yıldızıydı!
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• 24 Mart 2022 - 12:17 • Son Güncelleme:

Pınar Deniz göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin yıldızıydı!

'Yargı' dizisinde Ceylin karakterini canlandıran Pınar Deniz,bir markanın yüzü oldu. Marka için geceye katılan oyuncu Pınar Deniz göğüs dekolteli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

• 24 Mart 2022 - 12:17 • Son Güncelleme:
1Pınar Deniz göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin yıldızıydı
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Yargı dizisinde rol alan oyuncu Pınar Deniz, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle konuşulan Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu.

2DEKOLTE GÖBEĞE KADAR İNDİ

DEKOLTE GÖBEĞE KADAR İNDİ

Pınar Deniz marka için katıldığı gecede iddialı tarzıyla dikkat çekti. Siyah renkte bir elbise giyen Deniz, göbeğine kadar inen dekoltesiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

3Pınar Deniz göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin yıldızıydı

Hayranları Pınar Deniz'e "Bu güzellik şaka mı?" yorumları yağdırdı.

4Pınar Deniz göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin yıldızıydı

Yiğit Kirazcı'dan ayrılan, partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştıran Pınar Deniz'in, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan sonra avukat Nail Gönenli ile adı aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işine konsantre olduğunu söyledi.

5YÜZÜM MAKYAJSIZ VE YORGUNUM

"YÜZÜM MAKYAJSIZ VE YORGUNUM"

Geçtiğimiz günlerde Sırça adlı oyunun galası düzenlendi. Yargı dizisinin setinden çıkıp oyunu izlemeye gelen Pınar Deniz, makyajsız kameralara görüntü vermekten çekindi. Başarılı oyuncu, “Setten çıkıp geldim. Yüzüm makyajsız ve yorgunum” dedi.

6HERKESİN HİKAYESİ DEVAM EDİYOR

"HERKESİN HİKAYESİ DEVAM EDİYOR"

Kısa bir süre önce Yiğit Kirazcı ile ilişkilerini sonlandırma kararı alan Deniz, ayrılık sebebinin sorulması üzerine, “Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor” yanıtını verdi.

7Pınar Deniz göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin yıldızıydı

İkili, geçtiğimiz yaz sinema filmi 'Aşkın Kıyameti' çekilirken aşk yaşamaya başlamıştı. Deniz, Kirazcı ile ilişkilerinin nasıl başladığını şöyle anlatmıştı:

"İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik güzellik işte."

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