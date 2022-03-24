Pınar Deniz göğüs dekolteli elbisesiyle gecenin yıldızıydı!

İkili, geçtiğimiz yaz sinema filmi 'Aşkın Kıyameti' çekilirken aşk yaşamaya başlamıştı. Deniz, Kirazcı ile ilişkilerinin nasıl başladığını şöyle anlatmıştı:



"İlk tanışma toplantısında karşılaştık. O an sadece işe odaklanmıştım. Benden duymuş olmayın ama kendisi ilk görüşte de boş değilmiş bana karşı. Film bitse de baktık ki hiç ayrılamıyoruz, sonrası iyilik güzellik işte."