Petrol krizi! Dünya şaşkın, Veliaht Prens 'Çin bombasını' patlattı!

24 Şubat'ta Ukrayna'da özel askeri yaptırım başlatan Rusya'ya karşı ABD ile müttefiklerinin açıkladığı tarihte eşi görülmemiş yaptırımlara, 8 Mart'ta Biden, Rus petrol ve gazına ihraç yasağını da ekledi. Bunun sonucunda varil petrol fiyatı 130 doları geçerken, Amerikalıların zaten şikayet ettiği yüksek benzin fiyatları daha fırladı. Bunun üzerine Biden, ABD'nin darbe girişimleri ve yaptırımlarıyla boğuşan Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya heyet gönderirken, MbS ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed Bin Zayid el Nahyan (MbZ) ile telefon görüşmesi ayarlamaya çalıştı. Ancak her ikisinin de Biden'ın telefonlarına çıkmadığı, ABD basınına yansıdı.