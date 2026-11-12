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HaberlerGündem Haberleri PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ | Perşembe gecesi hangi namaz kılınır? Hangi dua ve ibadetler tercih edilmeli? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ | Perşembe gecesi hangi namaz kılınır? Hangi dua ve ibadetler tercih edilmeli? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

12.11.2026 - 17:48Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Perşembe gecesi hangi namazlar kılınır, hangi dualar okunur ve hangi ibadetler yapılabilir? Perşembeyi cumaya bağlayan geceyi ibadetle geçirmek isteyenler “Perşembe gecesi hangi namaz kılınır?”, “Cuma gecesi hangi dualar okunur?”, “Teheccüd namazı nasıl kılınır?”, “Gece namazı kaç rekât?”, “Perşembe gecesi Yasin okunur mu?” sorularına yanıt arıyor. Diyanet kaynaklarında gece ibadetleri kapsamında teheccüd namazı, dua, tövbe, istiğfar, Kur’an-ı Kerim okuma ve zikir öne çıkıyor. İşte perşembe gecesi yapılabilecek ibadetler ve teheccüd namazının kılınışı...

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1PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ | Perşembe gecesi hangi namaz kılınır? Hangi dua ve ibadetler tercih edilmeli? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

Perşembeyi cumaya bağlayan gece, dini içeriklerde cuma gecesi olarak da anılıyor. Bu geceyi ibadetle değerlendirmek isteyenler namaz, dua, Kur’an tilaveti, tövbe ve istiğfar gibi ibadetlere yöneliyor. Diyanet’in bazı programlarında da perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde Yasin-i Şerif, sohbet, tövbe-istiğfar ve dua gibi ibadetlere yer veriliyor.

Bu nedenle “Perşembe gecesi hangi ibadetler yapılır?”, “Cuma gecesi namazı var mı?”, “Teheccüd namazı ne zaman kılınır?”, “Gece namazı nasıl kılınır?” soruları özellikle perşembe akşamları yoğun şekilde araştırılıyor.

2PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ | Perşembe gecesi hangi namaz kılınır? Hangi dua ve ibadetler tercih edilmeli? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

PERŞEMBE GECESİ HANGİ NAMAZ KILINIR?


Perşembe gecesine özel olarak farz veya vacip kabul edilen ayrı bir namaz bulunmuyor. Ancak yatsı namazından sonra nafile namazlar kılınabilir.

Gece ibadetleri arasında en çok bilinenlerden biri teheccüd namazıdır. Diyanet kaynaklarına göre teheccüd, yatsı namazının ardından bir süre uyuduktan sonra kalkılarak kılınan nafile gece namazıdır.

TEHECCÜD NAMAZI NASIL KILINIR?

Teheccüd namazı kılmak isteyen kişi önce niyet eder. Diyanet’in Din İşleri Yüksek Kurulu kaynaklarında örnek niyet, “Niyet ettim Allah rızası için teheccüd namazı kılmaya” şeklinde veriliyor.

Teheccüd namazı normal nafile namaz gibi kılınır. İki rekâtta bir selam verilmesi daha faziletli kabul edilir.

İlk rekâtta niyet ve tekbirin ardından Sübhaneke, Fatiha ve bir sure okunur. Rükû ve secdelerin ardından ikinci rekâta kalkılır. İkinci rekâtta Fatiha ve bir sure okunarak namaz tamamlanır.

3PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ | Perşembe gecesi hangi namaz kılınır? Hangi dua ve ibadetler tercih edilmeli? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

TEHECCÜD NAMAZI KAÇ REKÂT?


Diyanet kaynaklarına göre teheccüd namazının iki ile sekiz rekât arasında çift sayılarda kılınması tavsiye ediliyor. İsteyen kişi daha fazla da kılabiliyor.

İki rekâtta bir selam vermek daha faziletli kabul ediliyor. Dört rekât halinde de kılınabiliyor.

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TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Teheccüd namazı, yatsı namazının ardından bir miktar uyuduktan sonra kalkılarak imsak vaktine kadar kılınabilir.

Diyanet, teheccüdü özellikle gece uykusundan kalkılarak yerine getirilen bir ibadet olarak tanımlıyor.

Gece namazının önemi konusunda Diyanet kaynaklarında, farz namazlardan sonra en faziletli namazın gece namazı olduğuna ilişkin hadis de aktarılıyor.

4PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ | Perşembe gecesi hangi namaz kılınır? Hangi dua ve ibadetler tercih edilmeli? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

PERŞEMBE GECESİ HANGİ İBADETLER YAPILABİLİR?


Perşembeyi cumaya bağlayan geceyi değerlendirmek isteyenler yalnızca namazla sınırlı kalmak zorunda değil.

Bu gece;

Kur’an-ı Kerim okunabilir,
dua edilebilir,
tövbe ve istiğfarda bulunulabilir,
salavat getirilebilir,
Allah zikredilebilir,
teheccüd veya başka nafile namazlar kılınabilir.

Diyanet’in perşembeyi cumaya bağlayan gece için düzenlediği bazı programlarda da Yasin-i Şerif, tövbe, istiğfar ve dua gibi ibadetler yer alıyor.

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PERŞEMBE GECESİ HANGİ DUALAR OKUNUR?

Perşembe gecesine özel olarak okunması zorunlu tek bir dua bulunmuyor. Kişi kendi ihtiyaçları ve niyeti doğrultusunda dua edebilir.

Af dilemek isteyenler istiğfar edebilir, kendisi ve ailesi için sağlık, huzur ve hayır dileyebilir. Dua sırasında kişinin samimi olması ve içinden geldiği şekilde Allah’a yönelmesi esas kabul edilir.

5PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ | Perşembe gecesi hangi namaz kılınır? Hangi dua ve ibadetler tercih edilmeli? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

PERŞEMBE GECESİ YASİN OKUNUR MU?


Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir suresi herhangi bir zamanda okunabilir. Perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde Yasin Suresi okumak da toplumda yaygın uygulamalar arasında yer alıyor.

Diyanet’in bazı cuma gecesi programlarında da Yasin-i Şerif okunmasına yer veriliyor.

Ancak bu uygulamanın perşembe gecesine özel farz veya zorunlu bir ibadet olarak görülmemesi gerekiyor.

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CUMA GECESİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Dini kullanımda gün, akşam vaktinin girmesiyle başladığı için perşembe akşamı güneş battıktan sonraki zaman cuma gecesi olarak ifade edilir.

Bu nedenle “perşembe gecesi ibadetleri” ile “cuma gecesi ibadetleri” aramaları büyük ölçüde aynı zaman dilimini ifade eder.

6PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ | Perşembe gecesi hangi namaz kılınır? Hangi dua ve ibadetler tercih edilmeli? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

GECE NAMAZI İLE TEHECCÜD AYNI MI?


Teheccüd, gece namazı kapsamında değerlendirilir. Diyanet kaynaklarında, yatsı namazından sonra uyuyup kalkarak kılınan namaza özellikle teheccüd adı verildiği belirtiliyor.

Uyumadan önce yatsı sonrasında kılınan nafile namazlar ise daha genel olarak gece namazı şeklinde ifade edilebiliyor.

TEHECCÜD NAMAZINDAN SONRA NASIL DUA EDİLİR?

Teheccüd namazının ardından kişi dilediği şekilde dua edebilir.

Kendisi, ailesi, yakınları ve tüm Müslümanlar için hayır talep edebilir; tövbe ve istiğfarda bulunabilir. Belirli bir dua metnini okumak zorunlu değildir.

7PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ | Perşembe gecesi hangi namaz kılınır? Hangi dua ve ibadetler tercih edilmeli? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?


Perşembe gecesine ilişkin sanal medyada çok sayıda “şu kadar kez okunursa kesin olur” veya “bu namaz mutlaka kılınmalı” şeklinde içerik bulunabiliyor.

Dini bir uygulamanın farz, vacip veya sünnet olduğuna ilişkin değerlendirmelerde güvenilir dini kaynakların esas alınması gerekiyor. Perşembe gecesini değerlendirmek isteyenlerin farz ibadetlerini aksatmadan nafile namaz, Kur’an tilaveti, dua, tövbe, istiğfar ve zikir gibi ibadetlere yönelmesi mümkün.

PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ ÖZETİ

Kılınabilecek namaz: Teheccüd ve diğer nafile namazlar

Teheccüd vakti: Yatsıdan sonra, tercihen bir süre uyuyup kalktıktan sonra imsak vaktine kadar

Teheccüd rekâtı: 2-8 rekât tavsiye ediliyor

Yapılabilecek ibadetler: Kur’an okuma, dua, zikir, tövbe, istiğfar ve salavat
Yasin okunabilir mi?: Evet, Kur’an tilaveti kapsamında okunabilir
Perşembe gecesine özel zorunlu namaz var mı?: Hayır

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