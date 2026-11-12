PERŞEMBE GECESİ İBADETLERİ | Perşembe gecesi hangi namaz kılınır? Hangi dua ve ibadetler tercih edilmeli? Teheccüd namazı nasıl kılınır?

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Diyanet kaynaklarına göre teheccüd namazının iki ile sekiz rekât arasında çift sayılarda kılınması tavsiye ediliyor. İsteyen kişi daha fazla da kılabiliyor.



İki rekâtta bir selam vermek daha faziletli kabul ediliyor. Dört rekât halinde de kılınabiliyor.





TEHECCÜD NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?



Teheccüd namazı, yatsı namazının ardından bir miktar uyuduktan sonra kalkılarak imsak vaktine kadar kılınabilir.



Diyanet, teheccüdü özellikle gece uykusundan kalkılarak yerine getirilen bir ibadet olarak tanımlıyor.



Gece namazının önemi konusunda Diyanet kaynaklarında, farz namazlardan sonra en faziletli namazın gece namazı olduğuna ilişkin hadis de aktarılıyor.