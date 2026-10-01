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GündemÖSYM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: ÖSYM bilişim personeli alımı mülakat sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?
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ÖSYM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: ÖSYM bilişim personeli alımı mülakat sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?

01.10.2026 - 15:41Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

ÖSYM personel alımı sonuçları, sözleşmeli bilişim personeli olmak için mülakata katılan adayların gündeminde. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından 7 sözleşmeli bilişim personeli istihdamı için yürütülen süreçte mülakatların ardından beklenen sonuçlar erişime açıldı. Peki, ÖSYM bilişim personeli alımı mülakat sonuçları nereden öğrenilir, sonuç sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM personel alımı sonuçları Kariyer Kapısı'ndan nasıl görüntülenir? İşte 2026 ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli alımı sonuçlarına ilişkin ayrıntılar...

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1ÖSYM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: ÖSYM bilişim personeli alımı mülakat sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?

ÖSYM bilişim personeli alımı mülakat sonuçları açıklandı. Başkanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere gerçekleştirilen 7 sözleşmeli bilişim personeli alımında değerlendirme süreci tamamlandı. Adaylar mülakat sonuçlarına Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden ulaşabiliyor.

2ÖSYM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: ÖSYM bilişim personeli alımı mülakat sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?

ÖSYM BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?


ÖSYM, söz konusu personel alımı için ilk duyuruyu 13 Temmuz 2026 tarihinde yayımlamıştı. Resmi ilana göre Başkanlık bünyesine sınavla toplam 7 sözleşmeli bilişim personeli alınacağı duyurulmuş ve başvurular 13-27 Temmuz tarihleri arasında elektronik ortamda kabul edilmişti.

Başvuruların ardından devam eden alım sürecinde mülakatlar 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Mülakatların değerlendirilmesinin tamamlanmasının ardından sonuçlar adayların erişimine açıldı.

3ÖSYM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: ÖSYM bilişim personeli alımı mülakat sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?

ÖSYM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?


ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli alımı kapsamında mülakata katılan adaylar, sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden sorgulayabiliyor.

Adayların Kariyer Kapısı'na giriş yaparak ilgili işe alım başvurusu üzerinden sonuç durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.

Bu nedenle sonuç bekleyen adayların ÖSYM'nin merkezi sınav sonuçlarının görüntülendiği klasik sonuç ekranı yerine Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu'nu kontrol etmeleri önem taşıyor. Temmuz ayında yayımlanan resmi ÖSYM ilanında da başvuruların aynı platform üzerinden elektronik ortamda alınacağı belirtilmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI KARİYER KAPISI

4ÖSYM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: ÖSYM bilişim personeli alımı mülakat sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?

ÖSYM KAÇ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK?


ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan resmi ilana göre personel alımı kapsamında 7 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek. Alım, ÖSYM'nin 13 Temmuz 2026 tarihli duyurusuyla ilan edildi.

Adayların başvuruları 13 Temmuz'da başlamış, 27 Temmuz 2026 tarihinde sona ermişti. Başvurular yalnızca elektronik ortamda Kariyer Kapısı üzerinden kabul edilirken posta yoluyla veya şahsen yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği açıklanmıştı.

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5ÖSYM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: ÖSYM bilişim personeli alımı mülakat sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?

ÖSYM BİLİŞİM PERSONELİ MÜLAKATLARI NE ZAMAN YAPILDI?


Personel alımı sürecinde mülakatlar 14-16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirmenin tamamlanmasıyla birlikte adayların mülakat sonuçları Kariyer Kapısı üzerinden erişime açıldı.

Böylece Temmuz ayında başvuruların alınmasıyla başlayan 7 kişilik sözleşmeli bilişim personeli alımında sonuç aşamasına geçilmiş oldu.

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6ÖSYM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: ÖSYM bilişim personeli alımı mülakat sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?

ÖSYM BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI SONUÇ SORGULAMA


ÖSYM bilişim personeli alımı kapsamında mülakata giren adaylar sonuçlarını Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebiliyor.

ÖSYM bilişim personeli alımı: 7 kişi
Başvuru tarihleri: 13-27 Temmuz 2026
Mülakat tarihleri: 14-16 Eylül 2026
Mülakat sonuçları: Açıklandı

Sonuç sorgulama: Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu

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