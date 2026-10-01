ÖSYM PERSONEL ALIMI SONUÇLARI 2026: ÖSYM bilişim personeli alımı mülakat sonuçları açıklandı! Sonuçlar nereden öğrenilir?

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ÖSYM sözleşmeli bilişim personeli alımı kapsamında mülakata katılan adaylar, sonuçlarını Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden sorgulayabiliyor.



Adayların Kariyer Kapısı'na giriş yaparak ilgili işe alım başvurusu üzerinden sonuç durumlarını kontrol etmeleri gerekiyor.



Bu nedenle sonuç bekleyen adayların ÖSYM'nin merkezi sınav sonuçlarının görüntülendiği klasik sonuç ekranı yerine Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu'nu kontrol etmeleri önem taşıyor. Temmuz ayında yayımlanan resmi ÖSYM ilanında da başvuruların aynı platform üzerinden elektronik ortamda alınacağı belirtilmişti.